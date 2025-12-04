Vlagyimir Putyin: „Bármi áron elfoglaljuk a Donbaszt"

Vlagyimir Putyin kijelentette, hogy az önkényesen kikiáltott Donyecki és Luhanszki „népköztársaságok” területeit „mindenképpen felszabadítják.” Ezzel újból megerősítette azt az érvelését, amellyel a háború megindítását már korábban is indokolta.

Szerint Oroszország vagy erőszakkal fogja elfoglalni a területeket, vagy az ukrán csapatok kivonulnak onnan. „Minden ebbe az irányba halad” – olvasható a TASzSz orosz hírügynökség kivonatában. Megismételte azt a korábbi állítását is, hogy a megszállt régiók lakói „a függetlenségre szavaztak”.

Egyuttal ismét azzal vádolta Ukrajnát, hogy nem nem hajlandó elfogadni a voksolás eredményeit.

„Az emberek nem akarnak veletek együtt élni... vonjátok vissza a csapataitokat, és nem lesz harc" - hangoztatta az orosz elnök, Majd még hozzátette: „de az ukránok inkább harcolni akartak, így saját magukat hozták ebbe a mostani helyzetbe” – idézte Putyin kijelentéseit a moszkvai RIA Novosztyi.

Az indiai újságnak nyilatkozva, Vlagyimir Putyin említést tett az amerikai elnök különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal és Trump vejével, Jared Kushnerrel folytatott tárgyalásairól is. Ezekről röviden csak annyit mondott, hogy „szükségesek és hasznosak” voltak. Annyit még elárult, hogy a találkozó öt órán át tartott, mert mindkét fél átnézte Washington béke javaslatainak „minden pontját”. Említést tett arról is, hogy még a Trump féle elképzelések alapján is Oroszország kaphatná a Luhanszk és Donyeck régiók alkotta Donbaszt. Ezzel kapcsolatban a Kyiv Post című angol nyelvű ukrán újság arra emlékeztet, hogy

az amerikai elnöknek ezt az elképzelését Ukrajna az első pillanattól kezdve elutasította.

Az interjúban szó volt arról is, hogy Oroszország szeretne-e újra csatlakozni a világ legfejlettebb országait tömörítő G8 csoporthoz. Putyin elnök erre egyértelmű nemmel válaszolt. Magyarázatként hozzáfűzte, hogy már az orosz tagság felfüggesztése előtt is Moszkva csökkentette a részvételét a szervezetben. „Nem igazán értem, mi olyan nagyszerű benne?” – mondta az orosz államfő. Ugyanakkor elismerte, hogy a G8 a globális megbeszélések „fontos platformja”.