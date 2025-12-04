ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: ORbán Viktor / Facebook

Orbán Viktor bejelentést tett: 11 százalék

Infostart

11 és 7. E két százalékos számmal emelkedik a minimálbér, illetve a garantált bér. Erről tett bejelentést a miniszterelnök.

Nagyon fontos megállapodás aláírása előtt áll Orbán Viktor, erről posztolt maga a miniszterelnök csütörtök reggel a Facebookon a Karmelita kocsibeállójában készített kis videó formájában.

A megállapodást a munkaadók és a munkavállalók kötötték egymással a jövő évi minimálbér emeléséről, a szám pedig 11 százalék.

„Több hónapos tárgyalást zárunk le ezzel, a minimálbér 10 százalék fölötti mértékben emelkedik. A garantált bér is nőni fog legalább 7 százalékkal” – közölte.

Vélekedése szerint a minimálbér az összes többi bért is fölfelé nyomja, tehát egy olyan megállapodás született, amely „a jövő évi bérek megemelkedéséhez fog vezetni” úgy, hogy a vállalkozók, akiknek ezt ki kell fizetni, szintén elfogadják ezt.

Orbán Viktor egy másik posztban azt is közölte, „a tiszás megszorító csomagot lesöpörjük az asztalról”, január 1-től összesen 700 ezer család jövedelme nő biztosan, „és akkor a megemelt családi kedvezményekről még nem is beszéltünk” – írta, hozzátéve, hogy ez komoly vállalás, amihez a kormány egy 11 pontos adócsökkentési programmal járult hozzá, melynek köszönhetően 90 milliárd forinttal csökkennek a kkv-k adóterhei.

A minimálbér és a garantált bérminimum változása Magyarországon.
