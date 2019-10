Konfrontatív tárgyaló, tapasztalt brüsszeli diplomata az új uniós biztosjelölt

Miután hétfőn az Európai Parlament jogi ügyekkel foglalkozó bizottsága ismét elutasította Trócsányi László biztosi jelölését, Ursula von der Leyen megbízott EB-elnök új jelölt megnevezését kérte Orbán Viktor miniszterelnöktől. Az InfoRádió hétfő délután úgy értesült, hogy a szomszédságpolitika és a bővítés portfólióra Várhelyi Olivér esélyes. Kedd este a magyar miniszterelnök finn kollégájával tárgyalva bejelentette: a brüsszeli állandó képviselet vezetőjét, nagykövetet jelöli uniós biztosnak.

Konfrontatív stílusával és közel két évtizedes uniós tapasztalatával a brüsszeli diplomácia ismert alakja Várhelyi Olivér, akit Orbán Viktor jelölése megerősítésekor, hétfő este technokrataként jellemzett.

A biztosjelölt jogászként végzett a Szegedi Egyetemen, Dániában pedig európai jogot tanult. Utána mindig uniós ügyekkel foglalkozott. A Horn-kormány idején,1995-ben került gyakornokként az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium európai ügyekért felelős osztályára, majd az uniós jogharmonizációért felelt a tárcánál, 1996-1998 között pedig a Külügyminisztériumban.

Az első Fidesz-kormány alatt az integrációs államtitkárságnál volt kabinetfőnök, 2001-től (vagyis a csatlakozási tárgyalások valódi kezdete idején) jogi tanácsadóként dolgozott Magyarország brüsszeli EU-képviseletén. A 2004-es uniós csatlakozás után pedig az Állandó Képviseletnek nevezett követség jogi szolgálatát vezette.

A második Gyurcsány-kormány időszakában, 2006-ban tért vissza Budapestre, az Igazságügyminisztérium EU-jogi osztályának élére került. 2008-ban azonban újra Brüsszelbe ment. Három évig az Európai Bizottságnál dolgozott, a belső piaci főigazgatóság ipari jogvédelemmel foglalkozó osztályát irányította, aztán újra az Állandó Képviseletre került, méghozzá a nagykövet helyettese lett. Hozzá tartoztak az agrárügyek, a versenyjog, az oktatás, a szociális ügyek, a környezetvédelem és a közlekedés.

Különösen aktív volt az akác-ügyben, amikor a magyar kormány elérte, hogy az EU ne tegye a kötelezően irtandó invazív fajok listájára a hazai méhészek számára fontos fát.

Az Európai Parlament azonban nem tud rajta direkt politikai fogást találni, ugyanis nem tagja a Fidesznek, és 2010 óta nem is vesz részt közvetlenül a kormány munkájában. Ellenben Brüsszelben nagyon harciasan, konfrontatív módon képviseli a kormányzat álláspontját, legalábbis az ottaniak ezt mondják. Külföldi szakportálok nem is értik, miért nem került be eddig a budapesti kormányba.

Most mi következik?

Trócsányi László meghallgatása elvileg kedd este lett volna a külügyi bizottságban, de ezt most felfüggesztették.

Várhelyi Olivérnek is meg kell osztania minden információt az EP jogi szakbizottságával, amelynek nem feltétlenül kell meghallgatnia. Ez a testület dönt zárt ülésen arról, hogy alkalmas-e biztosjelöltnek.

A pótmeghallgatások október 14-15-én lesznek. Ha ezen is sikerül túljutnia, akkor az Európai Parlament október 23-án szavazhat az Ursula von der Leyen vezette új Európai Bizottságról, amely november elsején lép hivatalba.

