ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.27
usd:
327.49
bux:
109425.28
2025. december 4. csütörtök Barbara, Borbála
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A tokiói olimpia után visszavonult Cseh László búcsúztatása a Duna Arénában zajló rövidpályás világkupa második napján, 2021. október 8-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Cseh László: hiába álmodom, hogy újrakezdem az úszást, akkor sem megy

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Villanyszerelőként éli a mindennapjait a most 40 éves Cseh László. Az olimpiai ezüstérmes és világbajnok úszó a 2021-es tokiói olimpián értette meg, hogy az ő ideje már lejárt. Az InfoRádiónak adott interjújában azt mondta, még ma is álmodik az úszással, de már nem vágyik vissza a medencék világába.

Ha nem sportcsaládban nőtt volna föl, és nem lett volna úszó, akkor nem dolgozna most villanyszerelőként, az élete azonban az élsport után erre kanyarodott; Cseh László családjában nem volt korábban ilyen szakmájú ember – ami a kézügyességet illeti, apai nagyapja volt festő –, szülei ráadásul mindig azt mondták neki: diplomát kell szerezni, minél többet tanulni, az a jövő.

De mégis hogyan lett villanyszerelő a kétszeres világbajnok és még többszörös olimpiai érmes úszólegenda?

„Itthon nagyon sok minden volt, amit meg kellett csinálni, nem mindig találtam rá embert, nehézkesen oldódtak meg ezek a dolgok. El is kezdett egy kicsit érdekelni, így a fejemben megszületett a gondolat, hogy el kéne végezni ezt a képzést” – vallott az InfoRádiónak adott interjúban a népszerű exsportoló.

Sógora is csatlakozott hozzá, így jött, hogy villanyszerelő legyen, ketten dolgoznak most családi vállalkozásként, bármit vállalni tud, amivel megbízzák őket,

próbálkozik a lehető legjobban dolgozni, a munkát elvégezni, kivitelezni.

Persze veszélyesnek tartja, hogy magas feszültséggel dolgozik, de „vannak olyan biztonsági előírások, amelyeket ha betart az ember, minimálisra lehet csökkenteni az áramütés kockázatát is”.

És nagyon fontosnak tartja azt is, hogy bármit csináljon, szereljen is, utána ellenőriztesse a munkáját, akár villamosbiztonsági felülvizsgálattal is, hogy amit szerel, a szabványoknak és minden egyéb szempontnak is megfeleljen.

Cseh László már azt is sikerként könyveli el, ha egy új áramkört létrehoz, például egy elosztószekrénybe beköt mindent, és elsőre működik is, ahogy elgondolta, eltervezte, nem kell utólag kötögetni még.

Abbahagyni az úszást...

Az interjúban természetesen arról is beszélt, hogy mennyire volt nehéz abbahagyni az úszást, kiszállni az élsportból a 2021-es tokiói olimpia után.

„Könnyű is volt, nehéz is. Könnyű olyan szempontból, hogy előre lefektettem a szabályokat, elterveztem, hogy mi hogyan lesz. Ez végül is a lehető legjobban jött ki, hogy még egy utolsó döntőt tudtam úszni az olimpián, és ezáltal tényleg úgy állhattam oda döntőre, hogy tudtam, hogy ez lesz az utolsó versenyem, ezáltal így tervezetten hagyhattam abba” – rögzítette.

Természetesen nehézséget okozott számára, hogy azért mégiscsak az élete teljes egészében az úszás körül forgott addig, egyből nem is sikerült elengedni, de mára nagyjából sikerült. Néha-néha azért visszavágyik az uszodába, de azt is megértette, hogy az ő ideje mint profi úszóversenyző már lejárt.

„Menet közben azért felismertem, hogy most már valahogy nem úgy megy az úszás, ahogy régebben ment, és ott az olimpiai döntőben értettem meg, hogy csinálhatok bármit, már nagyon jobb nem leszek, inkább már csak rosszabb” – vallott.

Álmodni azért szokott az úszással.

„A hosszú kihagyás után újra elmegyek, és elkezdek versenyezni, edzeni, de emlékszem, hogy álmomban sem működött.

Úgyhogy persze, ott van a fejemben, soha nem fogom örökre elengedni, nem is kell talán, de azt megértettem már, hogy az úszóéletemnek az a szakasza az már lezárult.”

A héten 40. születésnapját ünnepelt Cseh Lászlóval az InfoRádió Vegyesúszás című magazinműsora számára készült teljes interjút alább meghallgathatja!

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Cseh László: hiába álmodom, hogy újrakezdem az úszást, akkor sem megy

úszás

cseh lászló

villanyszerelő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magánegészségügy: a lakásrendelőkben rendet kellene rakni

Magánegészségügy: a lakásrendelőkben rendet kellene rakni

Megfelelő ellenőrzések és szankciók kellenek a magánegészségügyi szektorban – hangsúlyozta az InfoRádiónak a VOSZ Magánegészségügyi Tagozatánának elnöke. Fábián Lajos Károly elmondta: a november végén megalakult magánegészségügyi szakmai koordinációs testület célja, hogy tisztuljon a szektor.
Orbán Viktor a bérmegállapodás aláírásán: 700 ezer munkavállalót érint az egyezség

Orbán Viktor a bérmegállapodás aláírásán: 700 ezer munkavállalót érint az egyezség

A munkaadói és munkavállalói oldal megállapodott a 2026. január 1-jétől érvényes új minimálbérről és garantált bérminimumról, azok így jelentősen, 11, illetve 7 százalékkal emelkednek. Az ezt rögzítő dokumentumot csütörtök délelőtt írták alá a Karmelitában. Orbán Viktor bejelentette: 35 ezer vendégmunkást engednek be, így is marad 30 ezer szabad álláshely az országban.
 

Orbán Viktor bejelentést tett: 11 százalék

VIDEÓ
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.04. csütörtök, 18:00
Vinkó József
a Magyar Konyha főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Látványos felvételek érkeztek: hatalmas robbanással végződött Kína kulcsfontosságú rakétakísérlete

Látványos felvételek érkeztek: hatalmas robbanással végződött Kína kulcsfontosságú rakétakísérlete

A kínai Landspace Csucsüe-3 rakéta első tesztrepülése hatalmas robbanással végződött, miután hiba lépett fel a rakétarendszer gyorsítófokozatának visszatérési manővere közben. A Csucsüe-3 az ázsiai nagyhatalom első, jelenleg tesztfázisban lévő, többször is felhasználható űrrakétája, amellyel igyekeznek felvenni a versenyt az amerikai SpaceX visszatérő rakétáival - számolt be a Space.com.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Gyászol a villányi borvidék: tragikus hirtelenséggel elhunyt a fiatal borász, Kiss Gábor

Gyászol a villányi borvidék: tragikus hirtelenséggel elhunyt a fiatal borász, Kiss Gábor

Tragikus hirtelenséggel, tüdőembólia következtében elhunyt Kiss Gábor, a villányi borvidék egyik meghatározó, fiatal borásza.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin 'morally responsible' for 'unsurvivable' Novichok poisoning of Dawn Sturgess, inquiry finds

Putin 'morally responsible' for 'unsurvivable' Novichok poisoning of Dawn Sturgess, inquiry finds

An inquiry into Ms Sturgess' death in 2018 came after an attempt to poison an ex-Russian double agent living in Salisbury.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 4. 11:34
Elhunyt Mohácsi Árpád
2025. december 4. 08:23
Most akkor mi lesz Arne Slottal?
×
×
×
×