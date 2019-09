Orbán Viktor: van egy kialakult helyzet és ezt meg fogom oldani

Összeférhetetlenséget állapított meg Trócsányi László kinevezésével összefüggésben az Európai Parlament jogi szakbizottsága, ezért nem "engedte át" a csütörtöki meghallgatáson, és jövő kedden nem is hallgathatja meg őt a külügyi bizottság.

"A bűne az, hogy segített abban, hogy okmányok nélkül szabadon senki ne tehesse be a lábát Magyarországra" - jelentette ki ezzel kapcsolatban Orbán Viktor a Kossuth Rádióban péntek reggel. A hatóságok fellépéséhez kellenek fundamentumok, ezeket az ő segítségével alkottuk meg, ezért támadja a baloldal a magyar jelöltet. De "nem szemből támadnak, hanem egy sunyi oldalvágással" - mondta, hozzátéve: pártalapon, 11-9 arányban szavaztak ellene.

A miniszterelnök a történtek miatt beszélt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság megválasztott elnökével.

"Van egy kialakult helyzet és ezt meg fogom oldani"

- mondta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy megvárják, míg írásba foglalják a döntést, utána ismét egyeztetnek.

"A baloldal álnok, könyörtelen és kitartó. Nincs elveszett labda - ez a fajta középpályás a baloldal. Egy nagy csata, amikor a baloldallal kell szembefordulni, de mi sem most jöttünk le a falvédőről" - illusztrálta a helyzetet Orbán Viktor.

"Van a zsebemben második, harmadik és negyedik megoldás is".

Migráció és kvótaügy

A máltai megállapodással kapcsolatban Orbán Viktor azt mondta, hogy a magállamok a perifériára is rá fogják erőltetni az elosztási kvótákról szóló megállapodásukat. "Két-három országban történt baloldali előrelépés, ennek nyomán úgy érzik, rákényszeríthetik a többiekre az elképzeléseiket" - jelentette ki.

A migráció alakulásának folyamatáról elmondta: ezek az emberek "hiába muszlimok, Szaúd-Arábiába, Katarba nem engedik be őket. Az USA védi magát, most csökkentette a menekültstátusok számát, Ausztrália pedig elviszi a migránsokat távoli szigetekre. Hova lehet menni? Európába jönnek, mert Európa nem tudja megvédeni magát". A nyugat-európai országok pedig politikai okoból folytatnak befogadó politikát - tette hozzá a miniszterelnök.

"A miniszterelnökök közti erőviszonyokra építem a politikámat"

- jelentette ki Orbán Viktor. Szerinte bár az Európai Parlamentben baloldali többség van, az új bizottságot a mostani - többségében nem bevándorláspárti - miniszterelnökök által delegált emberekből állítják össze. Azért akarnak kilőni bizonyos jelölteket, például Trócsányi Lászlót, és elérni, hogy kimaradjanak a bizottságból, hogy az hasonlítson a bevándorláspárti EP-re - vélekedett a Kossuth Rádióban adott interjúban.

"Ezt így szokták csinálni" - mondta Orbán Viktor arra, hogy a máltai megállapodást a belügyminiszterek tanácsába akarják elvinni. Az ügyről egyeztetett a magyar belügyminiszterrel, és

Pintér Sándor el fogja mondani az unióban, hogy "azok az országok, akik Máltán a leghangosabban újabb kvótákat követelnek, még az eddigi vállalásaikat sem teljesítették".

Fidesz-kongresszus

Különleges felelősséget jelent a Fidesz elnökének lenni, Orbán Viktor szerint talán ez a legszebb munka, de egyben nehéz is. "Kormányzó pártnak is nehéz lenni, nehéz időkben élünk, ott a bevándorlási csata, a csődbe ment Magyarországot talpra kellett állítani, ki kell állni Európában az általunk elképzelt jövő mellett, durva a belpolitikai csatározás. Nem csoda, hogy a többiek bele is roggyantak - fejtette ki a miniszterelnök. "Én 30 éve vagyok parlamenti képviselő, mindenkire emlkékszem. Nehéz ez a munka, sokan - pártok és emberek - egyszerűen összeroskadtak".

"Még nem tudom, hogyan ragadjam meg a jövő grabancát, hogy odarángassam a pódiumra, de vasárnapig nyilván ez is meglesz"

- mondta végül Orbán Viktor. Hozzátette: egyre nagyobbak és erősebbek vagyunk, optimista és jókedvű kongresszusra készülök.

Az önkormányzati választásban Budapest különösen fontos - szögezte le a miniszterelnök. "Volt kihívóm Karácsony úr, ő volt már miniszterelnök-jelölt is. Látom ezt a hangfelvételt, csetlik-botlik, majdnem megsajnáltam, olyan helyzetekbe keveri magát" - mondott véleményt Orbán Viktor.

Végezetül közölte: "Magyarország sokkal jobb állapotban van, mint korábban. Az összerendeződés, a magabiztosság, a képesek leszünk megoldani a problémáinkat, fel lehet emelni a fejünket, társakat lehet keresni a gondok megoldásához. Ez a hangulat sokkal erőteljesebb, mint a Fidesz kormányzásának megkezdése előtt volt".

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt