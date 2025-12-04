Nagy változás jön a mézeknél, gyümölcsleveknél és tartós tejtermékeknél

A kormány véleményezésre közzétette a kormany.hu oldalon a Magyar Élelmiszerkönyv tervezett módosításait. A véleményezési határidő december 11.
Mik a legfontosabb változások?
- Méztermékek esetében kötelező feltüntetni a több országban begyűjtött mézkeverékek esetén az összes származási ország nevét és a mézek százalékos arányát tömeg szerinti csökkenő sorrendben. Ez pontosabb tájékoztatást és jobb nyomonkövethetőséget biztosít a fogyasztóknak.
- Megtartják a korábban bevezetett mézhamisítás elleni szigorúbb jelölési rendszert, most azt kiegészítve a százalékos arány megjelölésével.
- A gyümölcsleveknél bevezetik az új „csökkentett cukortartalmú gyümölcslé”, „csökkentett cukortartalmú gyümölcslé koncentrátumból” és „koncentrált csökkentett cukortartalmú gyümölcslé” megnevezéseket, növelve a termékkínálatot az egészségtudatos fogyasztók számára.
- A jelölési kötelezettség bővül a hozzáadott cukor mennyiségének feltüntetésével, valamint sűrítménnyel készült termékek összetételének részletesebb ismertetésével.
- Gyümölcsdzsemek, zselék, marmeládok: a minimális gyümölcstartalmuk nő, ezzel csökkentve a hozzáadott cukor mennyiségét. Cél az egészségesebb táplálkozás elősegítése.
- Részben vagy teljesen dehidratált tartós tejtermékekben engedélyezik a laktóz glükózzá vagy galaktózzá való átalakítását, feltéve, hogy ezt jól láthatóan feltüntetik a címkén.
- Bővül a felhasználható adalékanyagok és enzimek köre, összhangban az uniós szabályozással.
Az új szabályok hatálybalépése előtt forgalomba hozott termékek 2026. június 14-ig még forgalmazhatók.
A rendelet hivatalos indoka az uniós 2024. május 14-i 2024/1438 számú irányelv hazai jogba való átültetése, azaz a jogharmonizáció, valamint a korábbi magyar szabályozás kiegészítése a még pontosabb fogyasztói tájékoztatás érdekében, különösen a mézek származási országainak és arányainak megjelölése terén.