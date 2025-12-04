Nagy változás jön a mézeknél, gyümölcsleveknél és tartós tejtermékeknél

Az Európai Unió gazdasága 2025-ben mérsékelt ütemű növekedést mutat a közelmúltbeli sokkok – a pandémia és az energiaválság – után. Az ellenállóképességet viszont az mutatja, hogy a munkanélküliség több évtizedes mélyponton maradt még mindig, a legtöbb tagállam már elérte a járvány előtti kibocsátási szintjét. Ugyanakkor az Európai Bizottság friss makrogazdasági jelentése (European Macroeconomic Report, EMR) szerint továbbra is jelentős kihívások terhelik a kontinens kilátásait. Az infláció a korábbi csúcsokról mérséklődik, de egyes országokban – köztük Magyarországon – még mindig makacsul magas. Emellett a termelékenység erőtlen javulása és a tartósan drága energiaköltségek visszafogják az európai vállalatok versenyképességét, ami hosszú távon visszafoghatja a növekedést.