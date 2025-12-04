ARÉNA - PODCASTOK
Nagy változás jön a mézeknél, gyümölcsleveknél és tartós tejtermékeknél

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Változnak a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásai a mézre, a gyümölcslevekre, gyümölcsdzsemekre, valamint a tartós tejtermékekre vonatkozóan.

A kormány véleményezésre közzétette a kormany.hu oldalon a Magyar Élelmiszerkönyv tervezett módosításait. A véleményezési határidő december 11.

Mik a legfontosabb változások?

  • Méztermékek esetében kötelező feltüntetni a több országban begyűjtött mézkeverékek esetén az összes származási ország nevét és a mézek százalékos arányát tömeg szerinti csökkenő sorrendben. Ez pontosabb tájékoztatást és jobb nyomonkövethetőséget biztosít a fogyasztóknak.
  • Megtartják a korábban bevezetett mézhamisítás elleni szigorúbb jelölési rendszert, most azt kiegészítve a százalékos arány megjelölésével.
  • A gyümölcsleveknél bevezetik az új „csökkentett cukortartalmú gyümölcslé”, „csökkentett cukortartalmú gyümölcslé koncentrátumból” és „koncentrált csökkentett cukortartalmú gyümölcslé” megnevezéseket, növelve a termékkínálatot az egészségtudatos fogyasztók számára.
  • A jelölési kötelezettség bővül a hozzáadott cukor mennyiségének feltüntetésével, valamint sűrítménnyel készült termékek összetételének részletesebb ismertetésével.
  • Gyümölcsdzsemek, zselék, marmeládok: a minimális gyümölcstartalmuk nő, ezzel csökkentve a hozzáadott cukor mennyiségét. Cél az egészségesebb táplálkozás elősegítése.
  • Részben vagy teljesen dehidratált tartós tejtermékekben engedélyezik a laktóz glükózzá vagy galaktózzá való átalakítását, feltéve, hogy ezt jól láthatóan feltüntetik a címkén.
  • Bővül a felhasználható adalékanyagok és enzimek köre, összhangban az uniós szabályozással.
Az új szabályok hatálybalépése előtt forgalomba hozott termékek 2026. június 14-ig még forgalmazhatók.

A rendelet hivatalos indoka az uniós 2024. május 14-i 2024/1438 számú irányelv hazai jogba való átültetése, azaz a jogharmonizáció, valamint a korábbi magyar szabályozás kiegészítése a még pontosabb fogyasztói tájékoztatás érdekében, különösen a mézek származási országainak és arányainak megjelölése terén.

