Holttestet találtak a vasúti sínek mellett Érdnél – van egy nagy kérdés

Bejelentést tett szerdán délelőtt a segélyhívón a MÁV egyik munkatársa, hogy egy elhunyt személyt találtak Érdnél, a zajfogó fal tövében – írja a 24.hu.

A 60 év körüli, ismeretlen féfi kieshetett vagy kiugorhatott egy vonatból, de nem kizárt az sem, hogy egy ismeretlen szerelvény gázolta el.

Szekeres Dominik, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre válaszul azt mondta, hogy a rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja az eset körülményeit.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!