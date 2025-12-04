ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 4. csütörtök
Nyitókép: Pixabay

Holttestet találtak a vasúti sínek mellett Érdnél – van egy nagy kérdés

Infostart

Lehetséges, hogy egy szerelvény ütötte el a férfit, de az sem kizárt, hogy kiesett vagy kiugrott egy vonatból.

Bejelentést tett szerdán délelőtt a segélyhívón a MÁV egyik munkatársa, hogy egy elhunyt személyt találtak Érdnél, a zajfogó fal tövében – írja a 24.hu.

A 60 év körüli, ismeretlen féfi kieshetett vagy kiugorhatott egy vonatból, de nem kizárt az sem, hogy egy ismeretlen szerelvény gázolta el.

Szekeres Dominik, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre válaszul azt mondta, hogy a rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja az eset körülményeit.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

Kezdőlap    Belföld    Holttestet találtak a vasúti sínek mellett Érdnél – van egy nagy kérdés

Priskin Tamás: Marco Rossi már bizonyított, a továbbiakban is jó kezekben lesz nála a válogatott irányítása

Priskin Tamás: Marco Rossi már bizonyított, a továbbiakban is jó kezekben lesz nála a válogatott irányítása

A magyar labdarúgó-válogatott az utolsó pillanatig versenyben volt nemcsak a vb-pótselejtezős szereplésért, hanem matematikailag azért is, hogy egyenes ágon kijuthasson a világbajnokságra, ezt pedig az elmúlt években nehéz lett volna még elképzelni is – mondta az InfoRádióban a 63-szoros magyar válogatott futballista. Az FTC és a Győri ETO korábbi játékosa kiváló szakembernek nevezte Marco Rossit, aki szerinte nagyszerűen látja el a feladatát. Arról is beszélt, milyen feladatai lesznek a Mol – Új Európa Alapítvány nagyköveteként.
Kőkemény lépés Németországtól: közelebb viszi a harci repülőit Oroszországhoz

Kőkemény lépés Németországtól: közelebb viszi a harci repülőit Oroszországhoz

A német légierő Eurofighter harci repülőgépeket telepített csütörtökön Lengyelországba a NATO keleti szárnyának megerősítésére.

Hihetetlen ajánlat: ilyen olcsón kb. még sosem tudtál elutazni Olaszországba

Hihetetlen ajánlat: ilyen olcsón kb. még sosem tudtál elutazni Olaszországba

Budapestről Bolognába már alig több mint 11 ezer forintért lehet oda-vissza repülni.

Family of Novichok poisoning victim 'still has questions', as report finds Putin 'morally responsible'

Family of Novichok poisoning victim 'still has questions', as report finds Putin 'morally responsible'

An inquiry into Ms Sturgess' death in 2018 came after an attempt to poison an ex-Russian double agent living in Salisbury.

