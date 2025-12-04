Ekkor vesznek végső búcsút Kálloy Molnár Pétertől

Kálloy Molnár Péter családja mindenkit szeretettel vár, aki tisztelte és szerette a színészt, hogy vegyen végső búcsút tőle.

A temetés december 19-én, pénteken délben lesz a budapesti Fiumei úti sírkertben.

A részleteket a színész özvegye, Lestár Ágnes osztotta meg a Borssal. Kálloy Molnár Péter halálhírét december 1-én jelentették be, a család annyit közölt az MTI-vel, hogy rövid lefolyású betegségben hunyt el.

Mint arról az Infostart is beszámolt, az egész színjátszó szakma megrendülten búcsúzott a művésztől, számos kiemelkedő színész és színház osztott meg megemlékezést róla.

A búcsúztatás helyszíne a Fiumei úti sírkert nemzeti emlékhely, ahol a magyar kultúra számos nagy alakja nyugszik.

A család kifejezett kérése, hogy ne csak a szűk kör, hanem a tisztelők is vegyenek részt a temetésen, hogy közösen kísérhessék utolsó útjára a színészt.