Lángoló lakásból mentették ki a levegőért kapkodó kutyát

A napokban egy budapesti lakástűzhöz kaptak riasztást a rákoskeresztúri mentősök, akiket arról tájékoztattak a lakosok, hogy az ingatlan tulajdonosa nincs otthon, egy bajbajutott kutya viszont a lángoló lakásban van. Az esetről a Facebook-oldalán beszámoló Országos Mentőszolgálat közölte: a tűzoltók végül kimentették a kutyát az égő házból, átadták a rendőröknek, akik „a levegőért kapkodó kutyával az ölükben rohantak a mentőautóhoz”.

A mentősök azonnal oxigént adtak az ebnek, így rövid idő alatt sokat javult az állapota. Olyannyira erőre kapott, hogy nem sokkal később barátkozni kezdett az életmentőkkel.

A mentősök arra is gondoltak, hogy minél előbb táplálékhoz kellene jutnia, ezért megkínálták felvágottal a kutyát. Nem sokkal később a négylábú gazdája is megérkezett, és átvette kedvencét a mentőktől.