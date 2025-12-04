ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.18
usd:
329.05
bux:
109387.87
2025. december 4. csütörtök Barbara, Borbála
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Oxigénmaszkkal segítettek a mentők a háztűzből kimentett, levegőért kapkodó kutyán.
Nyitókép: Facebook/Országos Mentőszolgálat

Lángoló lakásból mentették ki a levegőért kapkodó kutyát

Infostart

A tűzoltók oxigénmaszkot tettek az ebre, akinek így rövid idő alatt sokat javult az állapota, sőt még felvágottat is kapott az életét megmentőktől.

A napokban egy budapesti lakástűzhöz kaptak riasztást a rákoskeresztúri mentősök, akiket arról tájékoztattak a lakosok, hogy az ingatlan tulajdonosa nincs otthon, egy bajbajutott kutya viszont a lángoló lakásban van. Az esetről a Facebook-oldalán beszámoló Országos Mentőszolgálat közölte: a tűzoltók végül kimentették a kutyát az égő házból, átadták a rendőröknek, akik „a levegőért kapkodó kutyával az ölükben rohantak a mentőautóhoz”.

A mentősök azonnal oxigént adtak az ebnek, így rövid idő alatt sokat javult az állapota. Olyannyira erőre kapott, hogy nem sokkal később barátkozni kezdett az életmentőkkel.

A mentősök arra is gondoltak, hogy minél előbb táplálékhoz kellene jutnia, ezért megkínálták felvágottal a kutyát. Nem sokkal később a négylábú gazdája is megérkezett, és átvette kedvencét a mentőktől.

Kezdőlap    Belföld    Lángoló lakásból mentették ki a levegőért kapkodó kutyát

mentők

országos mentőszolgálat

kutya

lakástűz

rákoskeresztúr

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sok pénzt hagytak veszni, idén sem igazán moccantak az autósok

Sok pénzt hagytak veszni, idén sem igazán moccantak az autósok

Éves szinten 2,3 százalékkal 30 ezer forint alá csökkent az átlagdíj az idei kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kampányban – közölte a netrisk.hu biztosítás összehasonlító portál. A díjcsökkenés ellenére csak az autósok 25 százaléka váltott.
Karácsony Gergely: semmilyen fővárosi irányítás vagy tulajdon nem kerülhet át a kormányhoz

Karácsony Gergely: semmilyen fővárosi irányítás vagy tulajdon nem kerülhet át a kormányhoz

Karácsony Gergely szerint ha máshogy nem megy, akkor politikai logikából levezetett unortodox, a kormány által kitalált megoldással kell működőképesként megtartani Budapestet, az ő feladata most az, hogy a kormányt ne engedje ki ebből az ígéretéből. A főpolgármester azt mondta, Tüttő Katát a Fővárosi Közgyűlésben tapasztalható politikai realitások miatt jelölte. A Tisza Párt közgyűlési szerepvállalását nonszensznek tartja, mert nem lehet egyszerre felelősséget is vállalni meg nem is. Beszélt a Nyugati téri és a népligeti felüljáró sorsáról, valamint arról, hogy egy parlament elé benyújtott javaslat elvenné a főváros jogait az egyik Duna-part szabályozásával kapcsolatosan.
VIDEÓ
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.05. péntek, 18:00
Bódis László
a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tovább robog a forint, csak éppen a rossz irányba

Tovább robog a forint, csak éppen a rossz irányba

A forint a csütörtök reggeli stabil ármozgást követően estére masszív gyengülésbe kezdett: az euróval szemben 383 forint, a dollárral szemben 329 forint közelébe romlott az árfolyam. Eközben a globális devizapiacon tovább gyengül a dollár a jövő heti Fed-kamatvágás várakozásai miatt. A befektetők ma az euróövezeti és hazai kiskereskedelmi adatokra figyelnek, amelyek rövid távon irányt adhatnak az euró és a forint piacán. A jen körüli kormányzati jelzések és az euró erősödése egyelőre a meghatározó hatások az eddigi kereskedésben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 49. héten, csütörtökön

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 49. héten, csütörtökön

Kihúzták a Hatoslottó 49. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, volt-e telitalálat ma, elvitte-e a valaki a 600 millió forintos főnyereményt?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin says Russia will take Donbas by force or Ukraine's troops will withdraw

Putin says Russia will take Donbas by force or Ukraine's troops will withdraw

The Russian leader's comments come as US and Ukrainian negotiators are due to hold a new round of talks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 4. 18:39
Katasztrofális a helyzet Szentendrén
2025. december 4. 18:16
Kilenc helyszínen 150 rendőr csapott le Hajdú-Bihar vármegyében – videók
×
×
×
×