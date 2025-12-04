ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 4. csütörtök
Driving collision aftermath insurance concept auto
Nyitókép: razerbird/Getty Images

Borzalom Turán: egy 12 éves fiú vesztette életét – videó

Infostart

Turán vasárnap súlyos baleset történt: egy 19 éves, jogosítvány nélküli sofőr lesodródott az útról és fának csapódott. A kocsiban egy 12 éves fiú is ült, akit a helyszínen újraélesztettek, majd mentőhelikopterrel kórházba vittek, a sofőr szintén súlyos sérülésekkel került kórházba.

Meghalt az a 12 éves turai fiú, aki vasárnap szenvedett balesetet a Pest megyei településen – számolt be az RTL. A kocsit, amiben ült, egy ugyancsak helyi, 19 éves fiatal vezette. Lesodródtak az útról és fának csapódtak.

A 12 éves fiút a helyszínen újraélesztették, és mentőhelikopterrel vitték kórházba, ahol azonban belehalt sérüléseibe.

A 19 éves sofőrt is súlyos sérülésekkel szállították kórházba. Az RTL úgy tudja, nem volt jogosítványa, a település polgármestere, Szendrei Ferenc szerint jóval gyorsabban is hajtott a megengedettnél – idézi az Index.

