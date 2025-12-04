ARÉNA - PODCASTOK
BRUSSELS, BELGIUM - DECEMBER 03: United States Deputy Secretary of State Christopher Landau (R) and US Permanent Representative to NATO Matthew Whitaker (L) arrive to the meeting of the North Atlantic Council in Foreign Ministersâ Session at NATO headquarters on December 03, 2025 in Brussels, Belgium. As part of the agenda for Wednesdays meeting of NATO Ministers of Foreign Affairs, the allies will hold a working lunch of the NATO-Ukraine Council. The meeting comes amid talks taking place in Moscow between a US envoy and Russian President Vladimir Putin, over the terms of a US-proposed peace deal to end Russias war in Ukraine. (Photo by Omar Havana/Getty Images)
Nyitókép: Omar Havana/Getty Images

Látványos a jelzés – két gondja is van az uniós fegyverprogrammal az Egyesült Államoknak

Infostart

Az Egyesült Államok külügyminiszter-helyettese erősen bírálta az európai NATO-szövetségeseket, amiért saját védelmi iparukat részesítik előnyben az amerikai fegyvergyártókkal szemben. Évtizedek óta nem volt példa arra, hogy az Egyesült Államokat nem a külügyminiszter képviselte a NATO magas szintű találkozóján, hanem a helyettese,

Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettes szerdán a NATO-találkozóján kemény kritikát fogalmazott meg az európai szövetségesekkel szemben. Három NATO-diplomata beszámolója szerint Landau felszólította a minisztereket, hogy ne "bántalmazzák" az amerikai védelmi cégeket, és ne zárják ki őket az európai újrafegyverkezésből – írja a Portfolio.

A cikk szerint Christopher Landau két fő üzenetet közvetített:

  • egyrészt Európának a védelmi kiadásokra vonatkozó kötelezettségvállalásait képességekké kell alakítania,
  • másrészt a diszkriminatív protekcionista politika, amely kiszorítja az amerikai vállalatokat a piacról, aláássa a nyugati szövetség kollektív védelmét.

A lap felidézi, hogy az Európai Unió az utóbbi időben több kezdeményezést indított saját védelmi iparának fejlesztésére, többek között a 150 milliárd eurós SAFE programot, amelyből Magyarország is részesülhet, azonban az elfogadott irányelv szerint ennek 65 százalékát EU-s és partnerállamaik által gyártott fegyverrendszerekbe kell fektetni, így az USA maximum 35 százalékban részesülhet a beszerzésekből.

Christopher Landau kritikája a Trump-adminisztráció és az európai partnerek közötti feszültségek újabb jele. Donald Trump amerikai elnök maga is többször bírálta az EU-t, amiért szerinte tisztességtelenül bánik az Egyesült Államokkal, míg az EU magas rangú tisztviselői közül többen is zsarolásnak tekintik Washington kereskedelmi és szabályozási követeléseit. Közben több európai ország, köztük Németország és Lengyelország a közelmúltban jelentett be újabb milliókat egy NATO által támogatott programra, amerikai védelmi cégeknek fizetnek Ukrajna fegyverellátásáért.

Karácsony Gergely: semmilyen fővárosi irányítás vagy tulajdon nem kerülhet át a kormányhoz

Karácsony Gergely: semmilyen fővárosi irányítás vagy tulajdon nem kerülhet át a kormányhoz

Karácsony Gergely szerint ha máshogy nem megy, akkor politikai logikából levezetett unortodox, a kormány által kitalált megoldással kell működőképesként megtartani Budapestet, az ő feladata most az, hogy a kormányt ne engedje ki ebből az ígéretéből. A főpolgármester azt mondta, Tüttő Katát a Fővárosi Közgyűlésben tapasztalható politikai realitások miatt jelölte. A Tisza Párt közgyűlési szerepvállalását nonszensznek tartja, mert nem lehet egyszerre felelősséget is vállalni meg nem is. Beszélt a Nyugati téri és a népligeti felüljáró sorsáról, valamint arról, hogy egy parlament elé benyújtott javaslat elvenné a főváros jogait az egyik Duna-part szabályozásával kapcsolatosan.
