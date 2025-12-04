Látványos a jelzés – két gondja is van az uniós fegyverprogrammal az Egyesült Államoknak

Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettes szerdán a NATO-találkozóján kemény kritikát fogalmazott meg az európai szövetségesekkel szemben. Három NATO-diplomata beszámolója szerint Landau felszólította a minisztereket, hogy ne "bántalmazzák" az amerikai védelmi cégeket, és ne zárják ki őket az európai újrafegyverkezésből – írja a Portfolio.

A cikk szerint Christopher Landau két fő üzenetet közvetített:

egyrészt Európának a védelmi kiadásokra vonatkozó kötelezettségvállalásait képességekké kell alakítania,

másrészt a diszkriminatív protekcionista politika, amely kiszorítja az amerikai vállalatokat a piacról, aláássa a nyugati szövetség kollektív védelmét.

A lap felidézi, hogy az Európai Unió az utóbbi időben több kezdeményezést indított saját védelmi iparának fejlesztésére, többek között a 150 milliárd eurós SAFE programot, amelyből Magyarország is részesülhet, azonban az elfogadott irányelv szerint ennek 65 százalékát EU-s és partnerállamaik által gyártott fegyverrendszerekbe kell fektetni, így az USA maximum 35 százalékban részesülhet a beszerzésekből.

Christopher Landau kritikája a Trump-adminisztráció és az európai partnerek közötti feszültségek újabb jele. Donald Trump amerikai elnök maga is többször bírálta az EU-t, amiért szerinte tisztességtelenül bánik az Egyesült Államokkal, míg az EU magas rangú tisztviselői közül többen is zsarolásnak tekintik Washington kereskedelmi és szabályozási követeléseit. Közben több európai ország, köztük Németország és Lengyelország a közelmúltban jelentett be újabb milliókat egy NATO által támogatott programra, amerikai védelmi cégeknek fizetnek Ukrajna fegyverellátásáért.