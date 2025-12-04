ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.69
usd:
326.86
bux:
109706.81
2025. december 4. csütörtök Barbara, Borbála
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Orbán Viktor miniszterelnök beszél, amikor Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnökkel közös sajtónyilatkozatot tesznek megbeszélésüket követően a Karmelita kolostorban 2024. november 20-án.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Orbán Viktor a bérmegállapodás aláírásán: 700 ezer munkavállalót érint az egyezség

Infostart

A munkaadói és munkavállalói oldal megállapodott a 2026. január 1-jétől érvényes új minimálbérről és garantált bérminimumról, azok így jelentősen, 11, illetve 7 százalékkal emelkednek. Az ezt rögzítő dokumentumot csütörtök délelőtt írták alá a Karmelitában. Orbán Viktor bejelentette: 35 ezer vendégmunkást engednek be, így is marad 30 ezer szabad álláshely az országban.

A munkaadók és a munkavállalók bérmegállapodásának aláírására érkeztek az érdekelt felek a Karmelitába, ahol

  • a 11 százalékos minimálbér-emelésről és
  • a 7 százalékos garantáltbérminimum-növekedést

szentesítették.

Erről előzőleg Orbán Viktor miniszterelnök előzőleg már bejelentést is tett a Facebookon, mint arról az Infostart is beszámolt.

A miniszterelnök az aláírás alkalmával megköszönte a megállapodás létrejöttét.

„A mi nagy tervünk az, hogy Magyarország egy munkaalapú társadalom legyen. A történelem annyiban játszik szerepet, hogy miután elvették a természeti erőforrásokat, csak az számít, amit az ember az izomerejével vagy a szellemi tevékenységével megteremt” – fogalmazott a kormányfő.

Emiatt olyan nemzeteket is meg lehet előzni a versenyben, akik jobb pozícióból indulnak.

Ehhez persze szerinte kell egy megfelelő életfilozófia és egy jó gazdaságpolitika is.

Kiemelte, egymillió új ember lépett be a munkaerőpiacra az elmúlt 15 évben, gyakorlatilag elérték a teljes foglalkoztatást, sőt

65 ezer betöltetlen álláshely van, erre 35 ezer vendégmunkást engednek be, így marad 30 ezer fős mozgástere a kormánynak.

Megjegyezte, folyamatos a bérnyomás, de „a piac méri meg, hogy a munka mennyit ér”, de ebben az esetben sem a kormány határozza meg a minimálbért, ehhez tartani is kívánja magát kormányfőként.

„Ezt a kérdést a munkaadók és a munkavállalók tudják megbeszélni egymással” – fejtegette. A rémálmai közé tartozik, hogy a munkavállalók és a munkáltatók nem tudnak megállapodni, ilyenkor van joga lépni a kormánynak, de ezzel az eszközzel nem szeretne élni a jövőben sem.

Elmondta még, a háború blokkolja a gazdasági növekedést.

Orbán Viktor emlékeztetett: a mostani megállapodás módosítás is, hiszen a korábbi, 2024-es, 3 éves bérmegállapodást felül kellett írni, a mostani egyezséggel ez is sikerült.

Aláhúzta, a szociális és a kulturális szférában egyéb béremelkedések is történnek, nem beszélve az adócsökkentésről.

A számok nyelvén: 2026. január 1-től

  • 322 800 forint lesz a minimálbér és
  • 373 200 forint a garantált bérminimum,

700 ezer munkavállalót érint a mostani megállapodás.

Minimálbér-növekedésben, mint rámutatott, a 15 év EU-átlagának háromszorosát hozta a magyar kormány, 2010-ben 73 ezer forint volt a minimálbér, 89 ezer forint a garantált bérminimum.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor a bérmegállapodás aláírásán: 700 ezer munkavállalót érint az egyezség

orbán viktor

bérmegállapodás

minimálbér

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a bérmegállapodás aláírásán: 700 ezer munkavállalót érint az egyezség

Orbán Viktor a bérmegállapodás aláírásán: 700 ezer munkavállalót érint az egyezség

A munkaadói és munkavállalói oldal megállapodott a 2026. január 1-jétől érvényes új minimálbérről és garantált bérminimumról, azok így jelentősen, 11, illetve 7 százalékkal emelkednek. Az ezt rögzítő dokumentumot csütörtök délelőtt írták alá a Karmelitában. Orbán Viktor bejelentette: 35 ezer vendégmunkást engednek be, így is marad 30 ezer szabad álláshely az országban.
 

Orbán Viktor bejelentést tett: 11 százalék

Bendarzsevszkij Anton: jövőre már lehet esély a béketerv elfogadására

Bendarzsevszkij Anton: jövőre már lehet esély a béketerv elfogadására

Az intenzív tárgyalások ellenére nem vár rövid időn belül megegyezést az amerikai béketervről az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Steve Witkoff amerikai különmegbízott moszkvai tárgyalása után Bendarzsevszkij Anton úgy vélte, hogy csak 2026-ban lehet esély a megegyezésre.
 

Donald Trump elégedett a moszkvai fejleményekkel, de nem érti Putyint

Egy parlamenti bizottság elutasította az Ukrajna melletti határozatot Csehországban

VIDEÓ
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.04. csütörtök, 18:00
Vinkó József
a Magyar Konyha főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Felbukkantak az oroszok Liman kapujában, támadás érte Moszkvát - Percről percre az ukrán frontról csütörtökön

Felbukkantak az oroszok Liman kapujában, támadás érte Moszkvát - Percről percre az ukrán frontról csütörtökön

Egyelőre úgy fest, megrekedtek a béketárgyalások az USA, Oroszország és Ukrajna közt, miután a Kreml lényegében nemet mondott az Egyesült Államok által benyújtott szerződés-tervezetre. Miután úgy fest, Pokrovszk gyakorlatilag elesett, zárul az olló Huljajpolénél is, illetve megjelentek az orosz katonák Liman határán, Észak-Donyeckben. Reggel támadás érte Moszkvát Ukrajna felől, illetve még 8 orosz régiót. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Felveszi a kesztyűt Kína ellen az EU: itt törhet ki az újabb gazdasági háború?

Felveszi a kesztyűt Kína ellen az EU: itt törhet ki az újabb gazdasági háború?

Az Európai Unió fontolgatja, hogy jogszabályokkal kényszerítse az európai vállalatokat a kínai beszerzések csökkentésére.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Oil, defence and geopolitics: Why Putin is visiting Modi in Delhi

Oil, defence and geopolitics: Why Putin is visiting Modi in Delhi

BBC editors explain what is at stake as Russian President Vladimir Putin starts a two-day visit to India.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 4. 10:58
Szokatlanul nagy járatellenőrzést tartott a BKK és a rendőrség
2025. december 4. 10:10
Finn horror egy baranyai faluban
×
×
×
×