Orbán Viktor a bérmegállapodás aláírásán: 700 ezer munkavállalót érint az egyezség

A munkaadók és a munkavállalók bérmegállapodásának aláírására érkeztek az érdekelt felek a Karmelitába, ahol

a 11 százalékos minimálbér-emelésről és

a 7 százalékos garantáltbérminimum-növekedést

szentesítették.

Erről előzőleg Orbán Viktor miniszterelnök előzőleg már bejelentést is tett a Facebookon, mint arról az Infostart is beszámolt.

A miniszterelnök az aláírás alkalmával megköszönte a megállapodás létrejöttét.

„A mi nagy tervünk az, hogy Magyarország egy munkaalapú társadalom legyen. A történelem annyiban játszik szerepet, hogy miután elvették a természeti erőforrásokat, csak az számít, amit az ember az izomerejével vagy a szellemi tevékenységével megteremt” – fogalmazott a kormányfő.

Emiatt olyan nemzeteket is meg lehet előzni a versenyben, akik jobb pozícióból indulnak.

Ehhez persze szerinte kell egy megfelelő életfilozófia és egy jó gazdaságpolitika is.

Kiemelte, egymillió új ember lépett be a munkaerőpiacra az elmúlt 15 évben, gyakorlatilag elérték a teljes foglalkoztatást, sőt

65 ezer betöltetlen álláshely van, erre 35 ezer vendégmunkást engednek be, így marad 30 ezer fős mozgástere a kormánynak.

Megjegyezte, folyamatos a bérnyomás, de „a piac méri meg, hogy a munka mennyit ér”, de ebben az esetben sem a kormány határozza meg a minimálbért, ehhez tartani is kívánja magát kormányfőként.

„Ezt a kérdést a munkaadók és a munkavállalók tudják megbeszélni egymással” – fejtegette. A rémálmai közé tartozik, hogy a munkavállalók és a munkáltatók nem tudnak megállapodni, ilyenkor van joga lépni a kormánynak, de ezzel az eszközzel nem szeretne élni a jövőben sem.

Elmondta még, a háború blokkolja a gazdasági növekedést.

Orbán Viktor emlékeztetett: a mostani megállapodás módosítás is, hiszen a korábbi, 2024-es, 3 éves bérmegállapodást felül kellett írni, a mostani egyezséggel ez is sikerült.

Aláhúzta, a szociális és a kulturális szférában egyéb béremelkedések is történnek, nem beszélve az adócsökkentésről.

A számok nyelvén: 2026. január 1-től

322 800 forint lesz a minimálbér és

373 200 forint a garantált bérminimum,

700 ezer munkavállalót érint a mostani megállapodás.

Minimálbér-növekedésben, mint rámutatott, a 15 év EU-átlagának háromszorosát hozta a magyar kormány, 2010-ben 73 ezer forint volt a minimálbér, 89 ezer forint a garantált bérminimum.