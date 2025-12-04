Megdőlt Hosszú Katinka Európa-csúcsa

A holland versenyző - aki később Ábrahám Minna előtt 200 méter gyorson is nyert - a csütörtöki fináléban 56.26 másodperces idővel diadalmaskodott, ezzel a háromszoros olimpiai bajnok magyar klasszis 2017-es, 56.51-es idejét adta át a múltnak.

Ugyanebben a számban a férfiaknál a svájci Noé Ponti óriási csatában, mindössze egyetlen századdal nyert a francia Maxime Grousset előtt.

Férfiak

100 m vegyes, Európa-bajnok:

1. Noé Ponti (Svájc) 50.52 másodperc

2. Maxime Grousset (Franciaország) 50.53

3. Heiko Gigler (Ausztria) 51.60

1500 m gyors, Európa-bajnok:

1. Daniel Wiffen (Írország) 14:13.96 perc

2. SÁRKÁNY ZALÁN 14:15.51

3. Florian Wellbrock (Németország) 14:19.26

4. BETLEHEM DÁVID 14:19.65

200 m gyors, Európa-bajnok:

1. Duncan Scott (Nagy-Britannia) 1:40.54 perc

2. Jack McMillan (Nagy-Britannia) 1:40.94

3. Evan Bailey (Írország) 1:41.48

Nők

100 m vegyes, Európa-bajnok:

1. Marrit Steenbergen (Hollandia) 56.26 másodperc

2. Roos Vanotterdijk (Belgium) 56.80

3. Anastasia Gorbenko (Izrael) 57.17

200 m gyors, Európa-bajnok:

1. Marrit Steenbergen (Hollandia) 1:50.33 perc

2. ÁBRAHÁM MINNA 1:51.47

3. Freya Colbert (Nagy-Britannia) 1:51.94

...5. PÁDÁR NIKOLETT 1:53.27

4x50 m mixed gyorsváltó, Európa-bajnok:

1. Olaszország (Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Silvia Di Pietro, Sara Curtis) 1:27.26 perc - világcsúcs

2. MAGYARORSZÁG (SZABÓ SZEBASZTIÁN, JÁSZÓ ÁDÁM, SENÁNSZKY PETRA, ÁBRAHÁM MINNA) 1:28.04

3. Hollandia (Brandon van den Berg, Sean Niewold, Marrit Steenbergen, Valerie van Roon) 1:28.42