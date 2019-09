Újra tárgyalni fognak Trócsányi László biztosi jelöltségéről

David Sassoli, az Európai Parlament elnöke csütörtök este arra kérte a képviselő-testület jogi bizottságát (JURI), hogy tárgyalja újra a magyar és a román biztosjelölt összeférhetetlenségéről hozott ajánlását - szúrta ki a Népszava az EP-szóvivő Jaume Duch Twitter-bejegyzését.

EP_President will seek clarifications from EP_Legal as rules call for letters concerning candidates Plumb and Trócsányi with either recommendations to resolve conflict or with conclusion that candidate is unable to exercise functions. EP_Legal will resume its work on Monday 10.30