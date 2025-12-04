Lassan kihátrálnak az olaszok Kijev támogatásából?

Olaszország korainak tartaná, hogy csatlakozzon ahhoz a NATO-programhoz, amelyen keresztül amerikai fegyvereket vásárolnának Ukrajna számára – közölte Antonio Tajani külügyminiszter, a folyamatban lévő béketárgyalásokra hivatkozva. Ha sikerül megállapodásra jutni, és véget érnek a harcok, nem lesz szükség fegyverekre – jelentette ki a miniszterelnök-helyettesi tisztséget is viselő Tajani szerdán Brüsszelben. Hozzátette: más támogatási formákra, például biztonsági garanciákra viszont igen.

A Portfolio cikke szerint a nyilatkozat arra utal, hogy Giorgia Meloni kormánya stratégiát váltott Ukrajna ügyében. A megtámadott országnak szánt források kimerültek, és a koalíción belül is nő a feszültség. Bár a kabinet továbbra is támogatja Kijevet,

Olaszország nyíltan felveti: a tűzszüneti tárgyalások idején nem kellene további fegyvereket küldeni Ukrajnának.

Róma némi habozás után még októberben jelezte, hogy kész csatlakozni a NATO úgynevezett PURL-programjához. A kezdeményezést azt követően indították, hogy Washington a nyár folyamán visszafogta a fegyverszállításokat. A program lehetővé teszi a szövetségeseknek, hogy amerikai fegyvereket vásároljanak Ukrajna részére. Mark Rutte NATO-főtitkár szerint a szövetség tagállamainak mintegy kétharmada vesz részt a programban. A kezdeményezés keretében eddig mintegy négymilliárd dollár értékű kötelezettségvállalás érkezett. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán jelentette be, hogy Magyarország a fegyverszállításokat koordináló NATO-mechanizmusban sem vesz részt.

Akik küldenek fegyvert

Johann Wadephul német külügyminiszter a NATO szövetséges országok külügyminisztereinek szerdai, brüsszeli találkozóján azt mondta, Németország további 200 millió dollár értékben biztosít amerikai katonai felszerelést Ukrajnának. Anita Anand kanadai külügyminiszter bejelentette, hogy országa szintén további 200 millió dollár értékben vásárol amerikai katonai felszerelést Ukrajnának a kezdeményezés keretében. Espen Barth Eide norvég külügyminiszter 500 millió eurós beruházást jelentett be fegyverek vásárlására a NATO kezdeményezésén keresztül. Margus Tsahkna észt külügyminiszter azt közölte, hogy Észtország kész csapatokat küldeni Ukrajnába, amennyiben egy jövőbeli békemegállapodásban az ország biztonsági garanciái között szerepel egy békefenntartó erő felállítása is.