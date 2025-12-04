ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.15
usd:
328.81
bux:
109387.87
2025. december 4. csütörtök Barbara, Borbála
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
NAPLES, ITALY - NOVEMBER 14: Maurizio Lupi, leader of Noi Moderati, Matteo Salvini, Minister of Infrastructure and Transport and leader of the Lega, Giorgia Meloni, Prime Minister and leader of Fratelli dItalia, Edomondo Cirielli and Antonio Tajani, Ministers of Foreign Affairs during an electoral rally in view of the Regional Elections at Palapartenope on November 14, 2025 in Naples, Italy. Center-right leaders gathered in Naples to support Edmondo Ciriellis candidacy for President of the Campania Region in the regional elections on November 23 and 24, 2025. In attendance were Giorgia Melone, Prime Minister and leader of the Fratelli dItalia party, Matteo Salvini, leader of the Lega party, Antonio Tajani, leader of Forza Italia, and Maurizio Lupi, leader of Noi Moderati. Prime Minister Giorgia Meloni jumped up and down to the chant Whoever doesnt jump is a communist! sung by the audience at the end of the rally. (Photo by Ivan Romano/Getty Images)
Nyitókép: Ivan Romano/Getty Images

Lassan kihátrálnak az olaszok Kijev támogatásából?

Infostart

Olaszország egyelőre nem csatlakozik a NATO amerikai fegyverek Ukrajnába juttatását segítő programjához, mert a kormány a béketárgyalások sikerében bízik. Mark Rutte NATO-főtitkár közben arról számolt be, hogy a szövetség tagállamainak mintegy kétharmada vesz részt a programban és a kezdeményezés keretében eddig mintegy négymilliárd dollár értékű kötelezettségvállalás érkezett.

Olaszország korainak tartaná, hogy csatlakozzon ahhoz a NATO-programhoz, amelyen keresztül amerikai fegyvereket vásárolnának Ukrajna számára – közölte Antonio Tajani külügyminiszter, a folyamatban lévő béketárgyalásokra hivatkozva. Ha sikerül megállapodásra jutni, és véget érnek a harcok, nem lesz szükség fegyverekre – jelentette ki a miniszterelnök-helyettesi tisztséget is viselő Tajani szerdán Brüsszelben. Hozzátette: más támogatási formákra, például biztonsági garanciákra viszont igen.

A Portfolio cikke szerint a nyilatkozat arra utal, hogy Giorgia Meloni kormánya stratégiát váltott Ukrajna ügyében. A megtámadott országnak szánt források kimerültek, és a koalíción belül is nő a feszültség. Bár a kabinet továbbra is támogatja Kijevet,

Olaszország nyíltan felveti: a tűzszüneti tárgyalások idején nem kellene további fegyvereket küldeni Ukrajnának.

Róma némi habozás után még októberben jelezte, hogy kész csatlakozni a NATO úgynevezett PURL-programjához. A kezdeményezést azt követően indították, hogy Washington a nyár folyamán visszafogta a fegyverszállításokat. A program lehetővé teszi a szövetségeseknek, hogy amerikai fegyvereket vásároljanak Ukrajna részére. Mark Rutte NATO-főtitkár szerint a szövetség tagállamainak mintegy kétharmada vesz részt a programban. A kezdeményezés keretében eddig mintegy négymilliárd dollár értékű kötelezettségvállalás érkezett. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán jelentette be, hogy Magyarország a fegyverszállításokat koordináló NATO-mechanizmusban sem vesz részt.

Akik küldenek fegyvert

Johann Wadephul német külügyminiszter a NATO szövetséges országok külügyminisztereinek szerdai, brüsszeli találkozóján azt mondta, Németország további 200 millió dollár értékben biztosít amerikai katonai felszerelést Ukrajnának. Anita Anand kanadai külügyminiszter bejelentette, hogy országa szintén további 200 millió dollár értékben vásárol amerikai katonai felszerelést Ukrajnának a kezdeményezés keretében. Espen Barth Eide norvég külügyminiszter 500 millió eurós beruházást jelentett be fegyverek vásárlására a NATO kezdeményezésén keresztül. Margus Tsahkna észt külügyminiszter azt közölte, hogy Észtország kész csapatokat küldeni Ukrajnába, amennyiben egy jövőbeli békemegállapodásban az ország biztonsági garanciái között szerepel egy békefenntartó erő felállítása is.

Kezdőlap    Külföld    Lassan kihátrálnak az olaszok Kijev támogatásából?

szijjártó péter

nato

antonio tajani

orosz-ukrán háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Karácsony Gergely: semmilyen fővárosi irányítás vagy tulajdon nem kerülhet át a kormányhoz

Karácsony Gergely: semmilyen fővárosi irányítás vagy tulajdon nem kerülhet át a kormányhoz

Karácsony Gergely szerint ha máshogy nem megy, akkor politikai logikából levezetett unortodox, a kormány által kitalált megoldással kell működőképesként megtartani Budapestet, az ő feladata most az, hogy a kormányt ne engedje ki ebből az ígéretéből. A főpolgármester azt mondta, Tüttő Katát a Fővárosi Közgyűlésben tapasztalható politikai realitások miatt jelölte. A Tisza Párt közgyűlési szerepvállalását nonszensznek tartja, mert nem lehet egyszerre felelősséget is vállalni meg nem is. Beszélt a Nyugati téri és a népligeti felüljáró sorsáról, valamint arról, hogy egy parlament elé benyújtott javaslat elvenné a főváros jogait az egyik Duna-part szabályozásával kapcsolatosan.
VIDEÓ
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.05. péntek, 18:00
Bódis László
a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tovább robog a forint, csak éppen a rossz irányba

Tovább robog a forint, csak éppen a rossz irányba

A forint a csütörtök reggeli stabil ármozgást követően délutánra már egyértelműen gyengülő pályára állt: az euróval szemben 382,5 forint, a dollárral szemben 328 forint közelébe romlott az árfolyam. Eközben a globális devizapiacon tovább gyengül a dollár a jövő heti Fed-kamatvágás várakozásai miatt. A befektetők ma az euróövezeti és hazai kiskereskedelmi adatokra figyelnek, amelyek rövid távon irányt adhatnak az euró és a forint piacán. A jen körüli kormányzati jelzések és az euró erősödése egyelőre a meghatározó hatások az eddigi kereskedésben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Na, erre nem számítottak azok, akik Otthon Starttal vesznek lakást: még megüthetik a bokájukat

Na, erre nem számítottak azok, akik Otthon Starttal vesznek lakást: még megüthetik a bokájukat

A 3 százalékos Otthon Start hitel átrendezi a lakáspiacot: rövid távon az első lakást keresők aktivitása nő, miközben a befektetői kereslet csökken.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin says Russia will take Donbas by force or Ukraine's troops will withdraw

Putin says Russia will take Donbas by force or Ukraine's troops will withdraw

The Russian leader's comments come as US and Ukrainian negotiators are due to hold a new round of talks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 4. 20:25
Migrációs káoszról beszélt a Frontex volt ügyvezetője
2025. december 4. 20:14
Beszakad majd a padló, annyi sztár fogja sorsolni a foci-vb csoportbeosztását
×
×
×
×