2025. december 4. csütörtök Barbara, Borbála
Nyitókép: Pixabay

Miért nem versenyképes az EU?

Infostart

Megérkezett az Európai Bizottság friss makrogazdasági jelentése, nem sok jó hírrel.

2025-ben az Európai Unió gazdasága mérsékelt ütemű növekedést mutat a közelmúltbeli sokkok után. Továbbra is jelentős kihívások terhelik a kontinens kilátásait – írja az Európai Bizottság friss jelentésére hivatkozva a Portfolio.

Az infláció üteme fokozatosan közelít a jegybanki célhoz, 2025 októberében az éves pénzromlás 2,1 százalékos volt, szemben a 2022-es, magasabb szintekkel. Ugyanakkor véleményük szerint

Magyarországon 4,5-5 százalékos lehet a 2025-ös infláció mértéke.

Romániában 6 százalék feletti értéket várnak. A jelentés kiemeli még, hogy eleinte az energiaár-sokk indította el az inflációs hullámot, de 2023-tól egyre inkább belső tényezők hajtottták azt, mint a bérek, vagy a profitmarzsok. Ezek inflációs hatása viszont mostanra kezd eltűnni – teszik hozzá.

Magyarországon az utóbbi években az uniós élvonalba tartozott a bérdinamika – emeli ki a jelentés. A termelékenység viszont nem javul hasonló ütemben, a munkaköltségek pedig nőttek, Magyarországon 2019 és 2024 között közel 50 százalékkal. Az Európai Unió szintjén is alacsony volt az elmúlt hat évben a termelékenység növekedése, illetve alacsony a K+F ráfordítások aránya is: 2023-ban a GDP 2,1 százalékát tette ki, szemben az USA 3,6 százalékával.

A beruházási kedv megingott Európában 2023-2024-ben, különösen a vállalati szférában. 2024-ben a beruházások összvolumene reálértelemben 21 százalékkal zsugorodott, különösen az ipar és az építőipar területén volt kevés beruházás – olvasható a jelentésben.

Az Európai Unió szintjén 2025 elejére már mutatkoznak élénkülés jelei,

a vállalati hitelkihelyezések ismét növekedésnek indultak. Magyarország viszont kilóg a sorból, 2024-ben 12,1 százalékos visszaeséssel a beruházások terén, az idei első három negyedévben 5,5 százalékossal – teszi hozzá a Portfolio.

Az Európai Bizottság hozzáteszi, a jelenlegi beruházási szint nem elegendő a jövőbeli kihívások kezeléséhez. 2030-ig évente további 750 milliárd euró beruházásra lenne szükség, az EU-s GDP közel 4,5 százalékára a klímasemlegességi, digitális és egyéb célok eléréséhez – állapították meg.

Összességében a tartósan magas energiaárak az egyik fő akadályát jelentik az európai ipar versenyképességének. 2024-ben az USA-beliekhez képest 17,4 százalékkal voltak magasabbak az uniós energiaköltségek. Az Európai Bizottság szerint az energiaellátás átalakításával csökkenhetne a fosszilis energiaforrások tekintetében lévő importfüggőség, ugyanakkor 2021 és 2030 között évente 320 milliárd euró plusz beruházásra lenne szükség. Véleményük szerint 2035-re a teljes beruházási igény megtérülhetne – írják.

Mindez viszont olyan környezetben történik, ahol folyamatosan magas a tagállamok költségvetési hiánya, és magas a tagállamok adósságrátája. Az EU szintjén 2027-re 85 százalékos, az eurózónában 91 százalékos GDP-arányos államadósságot vetítenek előre. Az elmúlt évek tendenciája, miszerint a gazdasági növekedés üteme meghaladja az államadósság-törlesztés kamatait, nem folytatódik, így a jövőben nehezebb lesz kordában tartani az államadósságot – teszi hozzá a Portfolio cikke.

A versenyképességi válságból az egyik kiút a tőkepiaci unió megvalósulása lehetne – írja a jelentés. Kiemelik, hogy muszáj lenne a megtakarításokat az európai befektetési eszközökbe csatornázni. Bár „bőven van hazai megtakarítás”, de nagy része külföldön kamatozik, amely végső soron visszafogja az uniós növekedést – mutatnak rá.

Európa gazdasági gondjai strukturális, mélyen gyökerező problémákra vezethetőek vissza

– teszi világossá a jelentés.

A tartósan gyenge termelékenységnövekedés, az elmaradó magánberuházások, a magas energiaárak, és a kihasználatlan hazai megtakarítások együttesen veszélyeztetik az unió versenyképességét és növekedési kilátásait. Európa nem forráshiányban szenved, csak a források jellemzően nem hazai beruházásokba áramlanak – írja a Portfolio.

Sok pénzt hagytak veszni, idén sem igazán moccantak az autósok

Sok pénzt hagytak veszni, idén sem igazán moccantak az autósok

Éves szinten 2,3 százalékkal 30 ezer forint alá csökkent az átlagdíj az idei kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kampányban – közölte a netrisk.hu biztosítás összehasonlító portál. A díjcsökkenés ellenére csak az autósok 25 százaléka váltott.
Karácsony Gergely: semmilyen fővárosi irányítás vagy tulajdon nem kerülhet át a kormányhoz

Karácsony Gergely: semmilyen fővárosi irányítás vagy tulajdon nem kerülhet át a kormányhoz

Karácsony Gergely szerint ha máshogy nem megy, akkor politikai logikából levezetett unortodox, a kormány által kitalált megoldással kell működőképesként megtartani Budapestet, az ő feladata most az, hogy a kormányt ne engedje ki ebből az ígéretéből. A főpolgármester azt mondta, Tüttő Katát a Fővárosi Közgyűlésben tapasztalható politikai realitások miatt jelölte. A Tisza Párt közgyűlési szerepvállalását nonszensznek tartja, mert nem lehet egyszerre felelősséget is vállalni meg nem is. Beszélt a Nyugati téri és a népligeti felüljáró sorsáról, valamint arról, hogy egy parlament elé benyújtott javaslat elvenné a főváros jogait az egyik Duna-part szabályozásával kapcsolatosan.
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
 
Tovább robog a forint, csak éppen a rossz irányba

Tovább robog a forint, csak éppen a rossz irányba

A forint a csütörtök reggeli stabil ármozgást követően estére masszív gyengülésbe kezdett: az euróval szemben 383 forint, a dollárral szemben 329 forint közelébe romlott az árfolyam. Eközben a globális devizapiacon tovább gyengül a dollár a jövő heti Fed-kamatvágás várakozásai miatt. A befektetők ma az euróövezeti és hazai kiskereskedelmi adatokra figyelnek, amelyek rövid távon irányt adhatnak az euró és a forint piacán. A jen körüli kormányzati jelzések és az euró erősödése egyelőre a meghatározó hatások az eddigi kereskedésben.

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 49. héten, csütörtökön

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 49. héten, csütörtökön

Kihúzták a Hatoslottó 49. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, volt-e telitalálat ma, elvitte-e a valaki a 600 millió forintos főnyereményt?

Putin says Russia will take Donbas by force or Ukraine's troops will withdraw

Putin says Russia will take Donbas by force or Ukraine's troops will withdraw

The Russian leader's comments come as US and Ukrainian negotiators are due to hold a new round of talks.

