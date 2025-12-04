A Mol is bejelentkezett a Lukoil külföldi eszközeire

A Mol jelezte amerikai tisztviselőknek, hogy érdeklődne a szankciók alatt álló Lukoil külföldi eszközeinek megvásárlása iránt – írta meg a Reuters értesülése nyomán a Portfolio.

A Mol európai finomítókat és töltőállomásokat, továbbá kazahsztáni és azerbajdzsáni termelőeszközökben lévő részesedést vásárolna. A Lukoil Bécsben működő nemzetközi üzletága európai finomítókat, kazahsztáni, üzbegisztáni, iraki és mexikói olajmezőkben lévő részesedéseket, valamint világszerte több száz kiskereskedelmi töltőállomást birtokol egyébként – olvasható a cikkben.

Az ügy előzménye, hogy az Egyesült Államok októberben szankciókat vetett ki a Lukoilra, amely Oroszország legnagyobb magántulajdonú olajtermelője. A cég ennek nyomán bejelentette külföldi vagyonelemeinek értékesítését – írja a Portfolio.

A jelenlegi értesülést három külön forrás is megerősítette. Egyben az is kiderült, hogy a Lukoil az ExxonMobillal, a Chevronnal és közel-keleti befektetőkkel tárgyal a december 13-i amerikai határidő előtt, miután Washington elutasította a svájci árukereskedő Gunvort, mint lehetséges vevőt. Az egyik forrás azt is közölte, hogy Orbán Viktor és Donald Trump novemberi találkozójukon egyeztetett a Mol terveiről. A Mol eközben a szintén amerikai szankciók alatt álló, orosz tulajdonú szerb finomító, a NIS megvásárlására is törekszik – teszi hozzá a cikk.