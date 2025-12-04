ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.94
usd:
327.4
bux:
109422.99
2025. december 4. csütörtök Barbara, Borbála
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Autó tankol egy Lukoil benzinkúton az észak-macedóniai Tetovo és Szkopje közötti autópályán 2025. október 28-án. Oroszország második legnagyobb olajtermelõ vállalata, a Lukoil ezen a napon bejelentette, hogy megkezdi a külföldi a érdekeltségeinek az Egyesült Államok által bevezetett új szankciók miatt, amelyek célja, hogy nyomást gyakoroljanak Moszkvára az ukrajnai konfliktusban való tûzszünet elfogadása érdekében.
Nyitókép: MTI/EPA/Georgi Licovszki

A Mol is bejelentkezett a Lukoil külföldi eszközeire

Infostart

Európában, Kazahsztánban, és Azerbajdzsánban is bevásárolnának.

A Mol jelezte amerikai tisztviselőknek, hogy érdeklődne a szankciók alatt álló Lukoil külföldi eszközeinek megvásárlása iránt – írta meg a Reuters értesülése nyomán a Portfolio.

A Mol európai finomítókat és töltőállomásokat, továbbá kazahsztáni és azerbajdzsáni termelőeszközökben lévő részesedést vásárolna. A Lukoil Bécsben működő nemzetközi üzletága európai finomítókat, kazahsztáni, üzbegisztáni, iraki és mexikói olajmezőkben lévő részesedéseket, valamint világszerte több száz kiskereskedelmi töltőállomást birtokol egyébként – olvasható a cikkben.

Az ügy előzménye, hogy az Egyesült Államok októberben szankciókat vetett ki a Lukoilra, amely Oroszország legnagyobb magántulajdonú olajtermelője. A cég ennek nyomán bejelentette külföldi vagyonelemeinek értékesítését – írja a Portfolio.

A jelenlegi értesülést három külön forrás is megerősítette. Egyben az is kiderült, hogy a Lukoil az ExxonMobillal, a Chevronnal és közel-keleti befektetőkkel tárgyal a december 13-i amerikai határidő előtt, miután Washington elutasította a svájci árukereskedő Gunvort, mint lehetséges vevőt. Az egyik forrás azt is közölte, hogy Orbán Viktor és Donald Trump novemberi találkozójukon egyeztetett a Mol terveiről. A Mol eközben a szintén amerikai szankciók alatt álló, orosz tulajdonú szerb finomító, a NIS megvásárlására is törekszik – teszi hozzá a cikk.

Kezdőlap    Gazdaság    A Mol is bejelentkezett a Lukoil külföldi eszközeire

mol

lukoil

szankciók

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
Orosz olajcégek érdekeltségeinek magyar felvásárlása: „csendben és nagy nyilvánosság nélkül
Orosz olajcégek érdekeltségeinek magyar felvásárlása: „csendben és nagy nyilvánosság nélkül'
A szankciókkal sújtott orosz kőolajipari vállalatok egy sor érdekeltségének a magyar partnerek részére történő lehetséges eladása is téma volt Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor miniszterelnök pénteki moszkvai tárgyalásán - közölte az orosz Pervij Kanal televíziónak nyilatkozva Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes, a nyilatkozatról az Interfax orosz hírügynökség számolt be.
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Priskin Tamás: Marco Rossi már bizonyított, a továbbiakban is jó kezekben lesz nála a válogatott irányítása

Priskin Tamás: Marco Rossi már bizonyított, a továbbiakban is jó kezekben lesz nála a válogatott irányítása

A magyar labdarúgó-válogatott az utolsó pillanatig versenyben volt nemcsak a vb-pótselejtezős szereplésért, hanem matematikailag azért is, hogy egyenes ágon kijuthasson a világbajnokságra, ezt pedig az elmúlt években nehéz lett volna még elképzelni is – mondta az InfoRádióban a 63-szoros magyar válogatott futballista. Az FTC és a Győri ETO korábbi játékosa kiváló szakembernek nevezte Marco Rossit, aki szerinte nagyszerűen látja el a feladatát. Arról is beszélt, milyen feladatai lesznek a Mol – Új Európa Alapítvány nagyköveteként.
Orbán Viktor a bérmegállapodás aláírásán: 700 ezer munkavállalót érint az egyezség

Orbán Viktor a bérmegállapodás aláírásán: 700 ezer munkavállalót érint az egyezség

A munkaadói és munkavállalói oldal megállapodott a 2026. január 1-jétől érvényes új minimálbérről és garantált bérminimumról, azok így jelentősen, 11, illetve 7 százalékkal emelkednek. Az ezt rögzítő dokumentumot csütörtök délelőtt írták alá a Karmelitában. Orbán Viktor bejelentette: 35 ezer vendégmunkást engednek be, így is marad 30 ezer szabad álláshely az országban.
 

Orbán Viktor bejelentést tett: 11 százalék

VIDEÓ
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.04. csütörtök, 18:00
Vinkó József
a Magyar Konyha főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Felbukkantak az oroszok Liman kapujában, támadás érte Moszkvát - Percről percre az ukrán frontról csütörtökön

Felbukkantak az oroszok Liman kapujában, támadás érte Moszkvát - Percről percre az ukrán frontról csütörtökön

Egyelőre úgy fest, megrekedtek a béketárgyalások az USA, Oroszország és Ukrajna közt, miután a Kreml lényegében nemet mondott az Egyesült Államok által benyújtott szerződés-tervezetre. Miután úgy fest, Pokrovszk gyakorlatilag elesett, zárul az olló Huljajpolénél is, illetve megjelentek az orosz katonák Liman határán, Észak-Donyeckben. Reggel támadás érte Moszkvát Ukrajna felől, illetve még 8 orosz régiót. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Putyinnál volt, most az ukránokhoz megy az amerikai megbízott: vajon közelebb kerülünk a háború végéhez?

Putyinnál volt, most az ukránokhoz megy az amerikai megbízott: vajon közelebb kerülünk a háború végéhez?

Steve Witkoff amerikai különmegbízott Miamiban tárgyal Rusztem Umerovval, az ukrán nemzetbiztonsági tanács vezetőjével.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin 'morally responsible' for 'unsurvivable' Novichok poisoning of Dawn Sturgess, inquiry finds

Putin 'morally responsible' for 'unsurvivable' Novichok poisoning of Dawn Sturgess, inquiry finds

An inquiry into Ms Sturgess' death in 2018 came after an attempt to poison an ex-Russian double agent living in Salisbury.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 4. 13:58
Nem ott költ a magyar, ahol gondolnánk? Elemző a trendekről
2025. december 4. 12:22
Elemző: a dollárgyengülés kedvező a forintnak, tartós lehet a 380-as jegyzés az euróval szemben
×
×
×
×