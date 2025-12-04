Nagy a baj Szentendrén

Mint írják: csütörtökön a 11. számú főút szentendrei átkelési szakaszán folyamatban lévő útépítési munkálatokkal összefüggésben az Ady Endre úti szakaszon, a SPAR áruház környezetében előre nem tervezett műszaki probléma lépett fel.

A hiba elhárításán a szakemberek már dolgoznak, azonban a munkálatok várható elhúzódása miatt a délutáni csúcsidőszakban is fent kell tartani a félpályás zárást és a jelzőőrös forgalomirányítást.

Fentiek következtében jelentős torlódásra és megnövekedett utazási időre kell számítani a környéken.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a közlekedőket, hogy a munkaterület környezetében fokozott óvatossággal, a sebességkorlátozás betartásával közlekedjenek.

A szakemberek a közlekedők türelmét és megértését kérik – olvasható a közleményben.