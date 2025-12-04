Sokaknak nem tetszik az EU terve, amivel megpiszkálná az emberek megtakarításait

Az Európai Bizottság csütörtökön mutatja be az uniós pénzügyi piacok átalakítását célzó csomagját, amely legalább tíz jogszabályt ír át – írja a Politico híradása nyomán a Portfolio.

A cél egy amerikai, Wall Street-i mintájú, mély és likvid tőkepiac létrehozása, a 11 ezer milliárd euróra becsült lakossági megtakarítás mobilizálása és a nemzeti akadályok lebontása. A tervezet egyszerre támadja a protekcionizmust, egyszerűsíti az uniós pénzügyi hálózatokat, és új, erős uniós felügyeleti hatóságot hozna létre.

Az erősebb felügyelet ötlete azonban ellenállásba ütközött: több tagállam – élükön Svédországgal – hatáskörelvonástól tart, és ragaszkodna a nemzeti piacfelügyelethez.

Niklas Wykman svéd pénzügyi piacokért felelős miniszter szerint a felügyeleti vita zsákutca, egyáltalán nem célravezető. A tervezetről kritikusan vélekedő országok inkább a lakossági befektetési kedv növelésére koncentrálnának, nem pedig a felügyelet központosítására.

A dokumentumok egy EU-szintű „ticker tape” adatközlő rendszer erősítését, a decentralizált pénzügyi (DeFi) kísérleti program kiterjesztését és az alapkezelők adminisztratív terheinek csökkentését javasolják. Ezek egy része kedvez az olyan szereplőknek, mint a több országban működő tőzsdék vagy központi értéktárak, mások viszont ellenzik – például azok az eszközkezelők, akik nem szeretnék az uniós felügyelet erősödését, vagy azok a tőzsdék, amelyek féltenék jelenlegi adatértékesítési modelljüket.

Az Európai Bizottság terveire ugyanakkor veszélyt jelent, hogy a valódi akadályokat – a nyugdíjrendszerek, a társasági adózás és a fizetésképtelenségi szabályok különbségeit – nem módosíthatja.

A tagállamok többsége ezekhez nem akar politikai tőkét biztosítani uniós célok miatt. Mégis, az EU pénzügyi biztosa, Maria Luís Albuquerque kitart: szerinte nehéz vita várható, de éppen az ilyen viták viszik előre az integrációt.