financial stock market graph illustration ,concept of business investment and stock future trading.
Nyitókép: monsitj/Getty Images

Sokaknak nem tetszik az EU terve, amivel megpiszkálná az emberek megtakarításait

Infostart

A terv szerint a reformcsomaggal az EU egy, a Wall Streethez fogható méretű tőkepiacot hozna létre, a lakossági megtakarítások mozgósítására és a nemzeti korlátok lebontására fókuszálva. Azonban több tagállam is jelezte már, hogy nem kér az erősebb uniós felügyeletből.

Az Európai Bizottság csütörtökön mutatja be az uniós pénzügyi piacok átalakítását célzó csomagját, amely legalább tíz jogszabályt ír át – írja a Politico híradása nyomán a Portfolio.

A cél egy amerikai, Wall Street-i mintájú, mély és likvid tőkepiac létrehozása, a 11 ezer milliárd euróra becsült lakossági megtakarítás mobilizálása és a nemzeti akadályok lebontása. A tervezet egyszerre támadja a protekcionizmust, egyszerűsíti az uniós pénzügyi hálózatokat, és új, erős uniós felügyeleti hatóságot hozna létre.

Az erősebb felügyelet ötlete azonban ellenállásba ütközött: több tagállam – élükön Svédországgal – hatáskörelvonástól tart, és ragaszkodna a nemzeti piacfelügyelethez.

Niklas Wykman svéd pénzügyi piacokért felelős miniszter szerint a felügyeleti vita zsákutca, egyáltalán nem célravezető. A tervezetről kritikusan vélekedő országok inkább a lakossági befektetési kedv növelésére koncentrálnának, nem pedig a felügyelet központosítására.

A dokumentumok egy EU-szintű „ticker tape” adatközlő rendszer erősítését, a decentralizált pénzügyi (DeFi) kísérleti program kiterjesztését és az alapkezelők adminisztratív terheinek csökkentését javasolják. Ezek egy része kedvez az olyan szereplőknek, mint a több országban működő tőzsdék vagy központi értéktárak, mások viszont ellenzik – például azok az eszközkezelők, akik nem szeretnék az uniós felügyelet erősödését, vagy azok a tőzsdék, amelyek féltenék jelenlegi adatértékesítési modelljüket.

Az Európai Bizottság terveire ugyanakkor veszélyt jelent, hogy a valódi akadályokat – a nyugdíjrendszerek, a társasági adózás és a fizetésképtelenségi szabályok különbségeit – nem módosíthatja.

A tagállamok többsége ezekhez nem akar politikai tőkét biztosítani uniós célok miatt. Mégis, az EU pénzügyi biztosa, Maria Luís Albuquerque kitart: szerinte nehéz vita várható, de éppen az ilyen viták viszik előre az integrációt.

