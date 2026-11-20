A Sensor Tower adatai szerint minden idők legjobb rajtját produkálhatta a Grand Theft Auto VI, miután az előrendelések során, valamint az első napon több mint 24,5 millió példányt adtak el a videójátékból, ami 2,36 milliárd dolláros bevételt jelent – írja a BBC híradása nyomán az Index.

Az elemzők arra is felhívták a figyelmet, hogy

a GTA VI anyira népszerű, hogy 10 százalékkal csökenti azt az időt, amelyet más egyjátékos címekkel töltenek a játékosok.

Hozzátették, hogy a becsléseiket az elektronikus nyugtaadatokra, illetve egyéb statisztikai forrásokra alapozták, valamint a nyilvánosan elérhető profilokat is figyelik. Ami a konzolok eloszlását illeti, a játék eladásainak mintegy háromnegyede PlayStationre, míg a negyede Xboxra törént.

Némelyik játékipari cég arra számít, hogy a Grand Theft Auto-sorozat legújabb epizódja akár 3 milliárd dollár bevételt is hozhat, ám valószínűsíthető, hogy

még nagyobb anyagi sikerre számíthat a Rockstar Games, ugyanis a játék egyrészt PC-re még meg se jelent, másrészt a többlátékos mód e indult még el.

A fejlesztőcég egyelőre nem hozott nyilvánosságra részleteket a játék eladásáról, mindössze annyit közöltek, hogy „példátlan” a kereslet.