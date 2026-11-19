Szerda este óta százával, ezrével érkeznek a problémabejelentések a felhasználóktól. Az éjszaka folyamán is folyamatosan záporoztak a bejelentések, majd csütörtök reggel ismét kiugrott ez az adat, ugyanis egy negyedórás időszakban csaknem 8 ezer bejelentés érkezett. Ami az Xboxot illeti, ott is megszaporodtak a bejelentések, ám ott jóval kisebb mértékben, mint a PlayStation esetében – írja az Index összefoglalója.
Rengeteg a szerverhiba a videójátékosok nagy napján
Kiugrott az online szervereket érintő hibabejelentések száma Playstationön és Xboxon is. A játékosok problémamentesen fel tudnak csatlakozni az internetre, de a konzol figyelmeztet, hogy az egyes online szolgáltatások nem érhetőek el. Csütörtökön hivatalosan is megjelent a Grand Theft Auto VI.
Rendkívüli kormányzati bejelentések a Déli pályaudvaron
sport a tévébenHonvéd és Újpest, Barcelona és PSG
Rövidített útvonalon járnak a 4-6-os villamosok a hétvégén
Hétvégén rövidített útvonalon közlekednek a 4-es és 6-os villamosok, mert a Petőfi híd Pest felőli oldalán javítják a dilatációs szerkezetet. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint szombaton 8 órától vasárnap éjfélig a villamosok csak a Széll Kálmán tér és a Corvin-negyed között járnak. A kimaradó szakaszon nappal 4-es jelzésű pótlóbusz közlekedik Újbuda-központ és a Corvin-negyed között. Szombatról vasárnapra virradó éjjel 4-6-os jelzésű pótlóbusz jár a Móricz Zsigmond körtér és a Corvin-negyed között. A BKK azt javasolja, hogy az utasok Dél-Buda és a belváros között inkább a 4-es metrót, illetve a 47-es és 49-es villamost válasszák.
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