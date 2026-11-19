„Akkora dobás, mint a Star Wars volt anno”

Világszerte nagy izgalmat váltott ki a GTA VI videojáték csütörtöki megjelenése, amely valóságos popkulturális eseménnyé vált. Egyes országokban jelentősen megnőtt az internetforgalom, és számos vállalat szabadnapot adott alkalmazottainak, hogy kipróbálhassák a népszerű akció-kalandjáték új részét. A Grand Theft Auto videójáték hatodik részének megjelenését világszerte ünnepelték, vezető politikusok kommentálták. Minden idők legjobban várt videojátékának legújabb epizódja több mint 13 évvel az előző rész piacra kerülése után jelent meg, minden időzónában csütörtökön pontban éjfélkor.

A mintegy 50 órás videojáték, amely a Sony PlayStation 5-ön és a Microsoft Xbox konzolján is elérhető, virtuális világban játszódik. „Ez ugyanaz a mai generáció számára, ami az előző számára a Csillagok háborúja volt” – fogalmazott Joost van Dreunen, a New York-i Egyetem adjunktusa. A kalandjáték előzetesen több mint 17 millió példányban kelt el, összesen több mint 1,65 milliárd dollár értékben. A GTA VI megjelenése utáni 24 órában a közösségi médiában 2,6 millió poszt született a témában, ami 7 százalékkal több, mint a 2026-os labdarúgó világbajnokság indulásakor.