Novembert 19-én, hosszú várakozás után megjelent a Grand Theft Auto videojáték-dorozat legújabb része, a GTA VI, és csütörtök éjféltől már Magyarországon is játszható – írja a 444.

A GTA-sorozat új részeinek megjelenése rendszerint jelentős popkulturális esemény az egész világon: az előzetesek nézettségi rekordokat döntöttek, világhírű zenészek írtak dalokat a játékhoz, a Miami Heat kosárlabdacsapata pedig a GTA helyszínéül szolgáló Vice City világát idéző mezben és arénában lépett pályára. A GTA VI megjelenését nagyszabású koncerttel is megünneplik majd november 21-én, olyan előadókkal, mint Travis Scott, Don Toliver, Kodak Black, Sofaygo, Cardi B, Ca7riel & Paco Amoroso, Justice, Metro Boomin, Nick León, DJ Python, Prospa, Skream, Rauw & Friends, Suero, Tainy, The Dare és Fcukers. A megjelenéssel egy időben egy zenei lemez is kijön Grand Theft Auto VI: The Album címmel, összesen 34 darab, kifejezetten a játékhoz írt dallal.

A játék elődje, a 2013 őszén megjelent GTA V több mint 230 millió példányban kelt el világszerte, amivel a harmadik a mindenkori eladási rangsorban. Az öt elődöt a franchize 29 éves története során összesen 465 millióan vásárolták meg.

A GTA VI-ot már premier előtt 17,07 millióan előrendelték, amiből 1,65 milliárd dollár bevétele keletkezett a kiadónak, a Take-Two Interactive-nak.

A vállalat részvényei szerdai kereskedés előtt 19 százalékos mínuszban voltak idén, a megjelenés napján azonban a Nasdaq-100 index legjobban teljesítő részvényévé léptek elő, és már 6,5 százalékos pluszba kerültek. A Wells Fargo elemzői a korábbi 35 millió helyett már 65 millió eladott példánnyal számolnak a márciusig tartó pénzügyi évben.

A bank 19 százalékkal, 9,76 milliárd dollárra emelte a kiadó éves bevételi előrejelzését, ami jóval meghaladja a 8 milliárd dolláros piaci konszenzust és a vállalat saját, legfeljebb 8,2 milliárdos várakozását.

A játék megjelenésének a munkaerőpiacra is hatása van: az emberek milliószámra vették ki a szabadságokat, és az iskolai hiányzások száma is megugrott.

Egy korábbi felmérés azt az eredményt hozta, hogy a GTA VI debütálásának napjára 12,5 millió amerikai tervezett szabadságot kivenni vagy beteget jelenteni, illetve átszervezni munkahelyi vagy iskolai elfoglaltságait, hogy minél hamarabb kipróbálhassa a Rockstar Games új játékát.

Az iskolákban is fennakadások keletkeztek a megjelenés miatt, több helyen már arra készülnek, hogy tömegesen hiányozhatnak majd a diákok. Az IGN szerint több brit iskola előre figyelmeztette a szülőket, hogy ne engedjék otthon maradni a gyerekeiket csütörtökön és pénteken a GTA VI megjelenése miatt. Bizonyos intézmények a játék nevét se írták le konkrétan, csak annyit, hogy "nagyon várt videojáték", és hangsúlyozták, hogy a videojátékozás nem elfogadható indok az iskolai hiányzásra.

Az oktatási intézmények arra is felhívták a szülők figyelmét, hogy a GTA VI 18 éven felülieknek, tehát vifejezetten felnőtteknek szól erőszakossága, trágársága miatt.

A játék alap kiadása 80 dollárba, azaz körülbelül 27 ezer forintba kerül, míg a deluxe-kiadásért már 100 dollárt, tehát mintegy 34 ezer forintot kérnek el.

A GTA VI az első megjelent kritikák alapján is egy kiemelt jelentőséggel bíró alkotás, szinte az összes sajtótermék el van ragadtatva tőle. A francia IGN egyenesen azt írta, hogy a GTA VI sok szempontból minden idők legjobb játéka, és vigyázzunk, hogy más játékoktól ne várjuk el ugyanazt a minőséget és részletgazdagságot, ugyanis ezzel a Rockstar nem egy új standardot állított fel a videojátékok piacán, hanem azt mutatta meg, mi a maximum, amit ebből a médiumból ki lehet hozni.

A Game Informer szerint a Rockstar Games játéka egy monumentális teljesítmény a történetmesélés, a játékmenet és a tartalom gazdagsága terén is, a Vice szerzője pedig megjegyezte, hogy az ilyen szórakoztatóipari termékek nagyon ritkán érnek fel ahhoz a hype-hoz, ami előtte kialakul körülöttük, de szerinte a Grand Theft Auto VI nemcsak minden idők legjobb Rockstar játéka, de egyben a leglenyűgözőbb nyílt világú játék is valaha, amire megérte 13 évet várni.