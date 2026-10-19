2 000 000 000 000 dollár – Felfoghatatlan adat az amerikai költségvetési hiányról

A költségvetési bevétel rekordot jelentő 5400 milliárd dollár volt, 169 milliárd dollárral, 3 százalékkal nagyobb a 2025-ös pénzügyi év 5240 milliárd dolláros bevételénél. A 2026-os pénzügyi év kiadásai is rekord szintűek voltak, 7400 milliárd dollárt tettek ki, 386 milliárd dollárral, 6 százalékkal felülmúlva az előző pénzügyi év 7010 milliárd dollárját.

Az 1360 milliárd dolláros államadósság szintén rekordmagas volt, 144 milliárd dollárral, 12 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál.

A költségvetési hiány növekedéséhez a vámbevételek csökkenése is hozzájárult. Egy bírósági döntés miatt ugyanis az amerikai elnök hivatalba lépésének első évében kivetett vámok nagy részét megsemmisítette. Ennek következtében 145 milliárd dollárnyi korábban beszedett vámot kellett visszafizetni. Így a nettó vámbevétel éves szinten 11 százalékkal mintegy 173 milliárd dollárra esett.

A költségvetést terhelte az is, hogy az éves védelmi kiadások 6 százalékkal 917 milliárd dollárra emelkedtek.

Az Egyesült Államok költségvetése legutóbb a 2001-es pénzügyi évben zárt többlettel. A legnagyobb hiánya a 2020-as pénzügyi évben volt 3100 milliárd dollárral.

A magas költségvetési hiány mellett további komoly gondot okoz az államadósság növekedése is. A pénzügyminisztérium legfrissebb adatai szerint az amerikai államadósság 40 ezer 388 milliárd dollár volt a múlt héten kedden, míg az év elején 40 ezer 260 milliárd dollár.