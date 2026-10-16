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Nyitókép: Pixabay

Szakértő: még mindig sokkal jobban nőnek a bérek, mint a környezet indokolná

Infostart / InfoRádió

Augusztusban a bruttó átlagkereset 740 600 forint volt, a nettó 519 900, a nettó mediánbér 433 400 forintot ért el. Augusztusban az előző hónaphoz képest gyorsult a keresetek növekedésének üteme – reagált az InfoRádióban a friss KSH-béradatokra Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

Míg júliusban 7,5 százalékkal bővült a bruttó átlagkereset, addig augusztusban a növekedés 8,4 százalékot tett ki, ami a vártnál kedvezőbb adat. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza arra számított, hogy valamekkora gyorsulás lesz, de ennél azért kisebb növekedést várt.

„A nettó 10 százalékkal növekedett; itt a bruttó és a nettó között a különbség már-már szokásos. Ismert, a családi adókedvezmény emelése, illetve a többgyermekes édesanyák fokozatos szja-mentessége az, ami miatt a nettó jobban növekszik az idén, mint a bruttó” – mutatott rá.

És nem is csak az a kérdés, hogy a bruttó és a nettó hogyan növekszik, hanem hogy ez mennyivel ér többet. A bruttó reálkereset 7, a nettó pedig 8,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, ami a szakértő szerint szép emelkedés, és jól láthatóan meghaladja a gazdasági növekedés mértékét.

Vannak azért különbségek az egyes ágazatok között: van több, ahol kétszámjegyű béremelés volt, itt kiemelte az energiaipart (15,7 százalék), a bányászatot (15,3), de volt több még egy-két olyan ágazat, ahol 10 százalék fölötti átlagos béremelés látható, miközben a mezőgazdaságban mindössze 6,1 százalékkal nőtt az átlagos kereset, az egészségügyben pedig csak 1,9 százalékkal lettek magasabbak átlagosan a bérek.

A jövőről azt mondta, hogy nagyjából 8 százalék körüli növekedés lehet a következő hónapokban is, annyi különbséggel talán, hogy az év végére, novemberre még több állami ágazatnak is ígértek béremelést, ami ha megvalósul, felfelé húzhatja majd az átlagot. Vagyis jöhet még egy kisebb növekedés az év hátralévő részében, de ez inkább néhány ágazatot érint, nem egy általános, a gazdaság egészére jellemző növekedés lesz.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Gazdaság    Szakértő: még mindig sokkal jobban nőnek a bérek, mint a környezet indokolná

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