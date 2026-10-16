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Nyitókép: Pixabay

Friss adatok a fizetésekről – Sokkal alacsonyabb a mediánbér az átlagbérnél

Infostart / MTI

433 400 forintnál az ország fele többet keres, a fele kevesebbet. Az átlagbér teljesen elszakadt a mediánbértől.

Augusztusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 740 600 forint, a nettó átlagkereset 519 900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,4, a nettó átlagkereset 10,0, a nettó reálkereset pedig 8,6 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit – jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A bruttó kereset mediánértéke 611 400 forintot, a nettó kereset mediánértéke pedig 433 400 forintot ért el, 8,5, illetve 9,9 százalékkal haladva meg az egy évvel korábbit.

A nettó átlagkereset emelkedése egyebek mellett a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését - jelezte a KSH.

A keresetek összege a márciusi 780 ezer forintról folyamatosan csökken: augusztusban a bruttó kereset 4900, a nettó 3400 forinttal lett alacsonyabb a júliusinál.

Augusztusban a rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 710 600 forint volt, 7,6 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 704 200, a költségvetési szektorban 721 400, a nonprofit szektorban pedig 742 000 forintot tett ki, melyek rendre 7,2 és 8,9, illetve 7,9 százalékkal nőttek egy év alatt.

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Kezdőlap    Gazdaság    Friss adatok a fizetésekről – Sokkal alacsonyabb a mediánbér az átlagbérnél

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