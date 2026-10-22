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Nyitókép: AzmanJaka/Getty Images

Szakértő: a következő hónapokban egymással ellentétes tényezők fognak hatni a munkaerőpiacon

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása szerint szeptemberben a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 661 ezer fő volt, a munkanélküliek száma pedig 224 ezer, így a munkanélküliségi ráta 4,6 százalékos. Ezzel a megszokottnál némileg jobb munkaerőpiaci adatok érkeztek – értékelt a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza, Regős Gábor az InfoRádióban.

A szakember szerint szeptemberben a vártnál és talán az elmúlt hónapokban megszokottnál is kedvezőbb munkaerőpiaci adatok érkeztek, 4 millió 661 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma. Hozzátette: az éves bázisú 8000 fős mérséklődés nem annyira rossz, mint amennyinek elsőre tűnik, hiszen itt ennél nagyobb csökkenéseket lehetett korábban látni.

Ennek részben a demográfiai okai vannak, ugyanis egyre csökken a munkaképes korú népesség létszáma, részben pedig a gazdaság stagnálása, alacsony növekedése miatt történik ez – szögezte le.

Idénre 1,8 százalékos gazdasági növekedés várható, ami szemben a korábbi évek pozitív nulla és 0,7 százalék közötti értékeivel, melyek inkább visszafogták a foglalkoztatást. Emellett az előző hónapokban a választások nyomán bekövetkező állásvesztések „nem kis száma” is rontotta szerinte a munkaerőpiacot.

„Vélhetően ez az átrendeződés fordult most egy kicsit vissza, és ez tudta javítani a havi adatokat, illetve szerepe lehetett benne a nagy gyárak indulásának is.

Erre mutat rá az a különbség, hogy amíg a nőknél csökkent a foglalkoztatás havi és éves összevetésben is, addig a férfiaknál növekedni tudott” – fogalmazott, utalva arra, hogy az iparban talán nagyobb arányban vannak olyan munkahelyek, ahol férfiak dolgoznak.

A munkanélküliségi rátáról szólva megemlítette: ez minimálisan változott, 0,1 százalékponttal csökkent havi, és ugyanekkora mértékben növekedett éves alapon. Egy hónap alatt 5000 fővel lett kisebb, egy év alatt pedig 7000 fővel nagyobb a munkanélküliek száma, miközben az aktívak számában nincs érdemi változás. Mindez azt jelenti, hogy mivel a munkaképes korú népesség csökkent, ezért arányaiban többen vannak jelen a munkaerőpiacon, ami részben magyarázza azt, hogy éves bázison nőtt a munkanélküliek száma, ha nem is sokkal.

A külföldön dolgozók száma ebben a negyedévben 118 ezer fő volt, ami nagyjából megfelelt az elmúlt hónapok adatainak. Kiemelte azonban, hogy ebben az adatban csak azok vannak benne,

akik itthon laknak, de külföldi telephelyen dolgoznak.

Egy évvel korábban egyébként ugyanez az adat 103 ezer fő volt, vagyis az elmúlt nagyjából fél évben növekvő tendencia látszik – emelte ki.

A következő hónapokban a munkaerőpiacon Regős Gábor elmondása szerint ellentétes tényezők fognak hatni. Az ipar, vagy legalábbis néhány nagy szereplő fellendülése segítség lesz, ám a külső kereslet továbbra is gyenge, az építőipar is szenved, illetve az állami beruházások leállításának a munkaerőpiacra sem lesz kedvező a hatása.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Belföld    Szakértő: a következő hónapokban egymással ellentétes tényezők fognak hatni a munkaerőpiacon

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