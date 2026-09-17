ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.28
usd:
317.43
bux:
154213.61
2026. szeptember 17. csütörtök Zsófia
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Renningen, 2017. május 4.A Bosch logója a cégcsoport kutatás-fejlesztési központjában, a Baden-Württemberg tartománybeli Renningenben 2017. május 4-én. Volkmar Denner, a Robert Bosch GmbH igazgatótanácsának elnöke ezen a napon közzétette a technológiai konszern 2017-es üzleti év első negyedévének üzemi eredményét, amely tizenkét százalékkal haladta meg az árbevételt az előző év azonos időszakához képest. (MTI/EPA/Ronald Wittek)
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Bosch: az európai haszonjárműpiacon is egyre erősebb a kínai nyomás

Infostart

Markus Heyn, a Bosch igazgatótanácsának alelnöke szerint a tisztességesebb kölcsönös kereskedelmi feltételek hiánya veszélyezteti az európai autóipari beszállítók versenyképességét, ugyanis a kínai piacon eltérő feltételek vonatkoznak a vállalatokra.

Egyre nagyobb versenyt támasztanak a kínai gyártók az európai haszonjárműiparban a Bosch technológiai vállalat és autóipari beszállító szerint.

Markus Heyn, a Bosch igazgatótanácsának alelnöke és mobilitási üzletágának vezetője a hannoveri IAA Transportation szakkiállításon a német dpa hírügynökségnek azt mondta, hogy a kínai gyártók egyre nagyobb jelenléttel bírnak az európai piacon és egyre több megrendelésért versenyeznek.

Heyn szerint Kína és az Egyesült Államok eltérő eszközökkel ugyan, de egyaránt támogatja a helyi értékteremtés megőrzését. Az Európai Uniónak ezért szerinte szintén biztosítania kellene az európai gyártást és beszállítói értékláncokat. A Bosch vezetője az Európai Bizottság által tavasszal előterjesztett ipari gyorsító törvény (Industrial Accelerator Act) tervezetére hivatkozott, amelynek

célja az uniós ipar megerősítése, többek között azzal, hogy a közbeszerzéseknél előnyben részesítené az Európában gyártott termékeket.

Heyn szerint a tisztességesebb kölcsönös kereskedelmi feltételek hiánya veszélyezteti az európai autóipari beszállítók versenyképességét, mivel a kínai piacon eltérő feltételek vonatkoznak a vállalatokra. Úgy vélte, hogy ezt a strukturális hátrányt még az európai költségek szempontjából legkedvezőbb termelési helyszínek kiválasztásával is nehéz ellensúlyozni.

A Bosch vezetője ugyanakkor a kínai autóipar fejlődésében lehetőségeket is lát a nemzetközi beszállítók számára. A kínai Xinhua hírügynökségnek azt mondta, hogy kínai látogatásai során számára az egyik legfontosabb tapasztalat az ott bemutatott innovációk sokasága.

Szerinte a kínai autógyártók hazai piaci megerősödése és külföldi terjeszkedése átalakítja a globális autóipart, miközben a Bosch és kínai ügyfelei közötti együttműködés gyorsabbá és nyitottabbá vált.

A Bosch kínai árbevétele 2025-ben 149,8 milliárd jüan, mintegy 22,47 milliárd dollár volt, ami 4,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A vállalatnak Kínában 38 gyártóüzeme és 28 kutatási-fejlesztési központja működik. Heyn szerint az ország nemcsak fontos termelési bázis, hanem egyre jelentősebb innovációs központ is a Bosch számára, különösen az elektromos hajtás és az intelligens vezetés területén.

A Bosch a haszonjárművek piacán jelentős növekedést vár. Heyn szerint a nehéz-tehergépjárművekhez kapcsolódó üzletág a vállalat egyik fontos növekedési területe, és a Bosch a szegmensben elért árbevételének megduplázását tervezi a 2030-as évek közepéig. A vállalat jelenleg több mint 4 milliárd eurós árbevételt ér el a nehéz-tehergépjárművek technológiáinak értékesítéséből, ezt 2035-re mintegy 8 milliárd euróra növelné.

A Bosch előrejelzése szerint 2026-ban világszerte mintegy 1 százalékkal, körülbelül 3,3 millióra nőhet a teherautó-gyártás, a 2030-as évek közepére pedig megközelítheti a 4 milliót.

Heyn szerint az elektromos hajtás egyre fontosabbá válik a haszonjárművekben, de a nehéz, hosszú távú fuvarozásban nem egyetlen technológia fog dominálni. Az akkumulátoros hajtás mellett a hidrogén és az alternatív üzemanyagok is szerepet kaphatnak a fosszilis energiahordozókról való átállásban.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Bosch: az európai haszonjárműpiacon is egyre erősebb a kínai nyomás

németország

kína

verseny

autóipar

bosch

beszállító

alkatrész

konkurencia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Őszöd, 20. évforduló – Magyar Péter bejelentette, nyilvánosságra hoznak több hónapnyi jegyzőkönyvet

Őszöd, 20. évforduló – Magyar Péter bejelentette, nyilvánosságra hoznak több hónapnyi jegyzőkönyvet
A Gyurcsány-kormány érdemben nem foglalkozott a politikai tiltakozással, és már előkészítés alatt állt a viztdíj bevezetése és az államreform is. Húsz éve tette közzé a Magyar Rádió az őszödi beszédet.
 

Videón Magyar Péter tekerése a kormányülésre, bejelentett ezt-azt

Napokon belül kinyit a Terror Háza, van időpont is

Október 23-án jön az újabb Békemenet

MÁV: személycserékről döntött Vitézy Dávid

Egyelőre marad a kamatstop

Hat újabb ügyben tesz feljelentést Tanács Zoltán minisztériuma

Úttörő érvek a szakértőtől: legyen átmenetileg 64 év a nyugdíjkorhatár!

Úttörő érvek a szakértőtől: legyen átmenetileg 64 év a nyugdíjkorhatár!

Egyebek mellett a nyugdíjkorhatár a várható élettartammal való összekapcsolását és a nők korábbi nyugdíjba vonulásának korlátozását javasolja az OECD nyáron publikált országjelentése. Farkas András nyugdíjszakértő szerint van, ami bevezetendő, és van, ami felháborító az ajánlások közül. Az InfoRádiónak beszélt a részletekről.
VIDEÓ
Egyetemi évnyitó: mi jön a kekva-korszak után? Kovács Levente, Inforádió, Aréna
Kötcse után: hogyan lehet visszatérni a polgári értékekhez? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Nincs más választás, csak a háború? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.17. csütörtök, 18:00
Tanács Zoltán
tudományos és technológiai miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kvantumszámítógépet épít az európai nagyhatalom - Az Atomenergia-bizottság beszáll a projektbe

Kvantumszámítógépet épít az európai nagyhatalom - Az Atomenergia-bizottság beszáll a projektbe

Közös szoftverfejlesztésbe kezd az Alice & Bob kvantuminformatikai startup és a francia Atomenergia-bizottság (CEA) a kvantumszámítógépek és a hagyományos szuperszámítógépek együttes használatának biztosítására. A projekt célja, hogy megelőzzék az Nvidia CUDA platformjához hasonló szoftvermonopólium kialakulását.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fontos változás lépett életbe a vidéki kórházban: erre számíthatnak mostantól a betegek

Fontos változás lépett életbe a vidéki kórházban: erre számíthatnak mostantól a betegek

Több mint másfél hónapig tartó felújítás után újra eredeti helyén működik a Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház Intenzív Terápiás Osztálya.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump threatens 'serious tariffs' on EU over proposal to make Canada 'associate member'

Trump threatens 'serious tariffs' on EU over proposal to make Canada 'associate member'

"I think it's laughable," Trump said, when asked about the Canada-EU proposal. The Canadian prime minister is speaking at the European Parliament today.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 17. 07:20
Csődöt jelentett, még két hónapig működhet a német autókereskedő-lánc
2026. szeptember 16. 21:07
Kamatot emelt a Fed
×
×