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A kínai techvállalat, a Huawei logója egy 3D-s illusztráción.
Nyitókép: Unsplash

Nagyot tervez villantani a Huawei, feladja a leckét az amerikai konkurensnek

Infostart / MTI

A kínai vállalat leginkább az amerikai Nvidiával szeretne versenyre kelni, így amellett, hogy tovább bővíti AI-számítástechnikai üzletágát, egy új, mesterséges intelligenciához optimalizált chipet is piacra dob 2027-ben.

Két új, mesterséges intelligenciára optimalizált félvezető piacra dobását tervezi 2027-ben a kínai Huawei Technologies, miközben a vállalat bővíti AI-számítástechnikai üzletágát, és erősíteni kívánja pozícióját az amerikai Nvidia versenytársaként – jelentette be David Wang, a társaság soros elnöke egy sanghaji rendezvényen.

A vállalat emellett olyan technológiák fejlesztésén dolgozik, amelyek lehetővé teszik nagyszámú MI-chip összekapcsolását egyetlen nagy számítási rendszerként. A Huawei szerint a UnifiedBus elnevezésű technológia kulcsszerepet kap a következő generációs mesterségesintelligencia-rendszerekben, mivel elősegíti a félvezetők közötti gyorsabb adatcserét és hatékonyabb együttműködést.

David Wang közlése szerint a Huawei már 11, UnifiedBus-alapú félvezetőt fejlesztett ki nagyméretű rendszereihez. A vállalat úgynevezett szuperklaszterei akár egymillió AI-processzor összekapcsolását is lehetővé teszik.

Az Egyesült Államok és Kína között éles verseny zajlik a mesterséges intelligencia alapját képező chipek, adatközpontok és szoftverek fejlesztésében. Washington exportkorlátozásokat vezetett be, amelyek korlátozzák Kína hozzáférését egyes fejlett számítástechnikai chipekhez és félvezetőgyártó berendezésekhez. Emiatt a kínai technológiai vállalatok egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a hazai fejlesztésű megoldásokra.

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