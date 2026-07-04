Átalakult a Balaton legdrágább településeinek sorrendje

Új sorrend alakult ki a balatoni ingatlanpiacon: egy friss piaci körkép szerint Tihany továbbra is a legdrágább balatoni település, a második helyre azonban már Balatonszemes került, megelőzve Siófokot – írja a sonline.hu.

A beszámoló szerint Tihanyban jelenleg 1,8–2,2 millió forint között mozog az átlagos négyzetméterár, ezt követi Balatonszemes 1,55 millió forinttal négyzetméterenként, míg Szántód 1,53 millió forintos fajlagos átlagárral szerepel a legdrágább balatoni települések között.

Komádi Csaba, az OTP Ingatlanpont észak-dunántúli régióvezetője a portál érdeklődésére elmondta: „Az északi part kiemelt bástyáin, így Balatonfüreden és Tihanyban egyáltalán nem érzékelhető árcsökkenés, a tulajdonosok akkor is tartják a szintet, ha a kereslet átmenetileg visszafogottabb. Tihany továbbra is a legdrágább lokáció a maga 1,8–2,2 millió forint közötti átlagos négyzetméterárával, amelyet meglepő módon már nem Siófok, hanem Balatonszemes követ 1,55 millióval, valamint Szántód 1,53 millió forintos fajlagos átlagárral. A keleti medencében ugyanakkor a használt ingatlanoknál már érzékelhető némi lefelé mutató árkorrekció.”

A déli parton a használt nyaralók és lakóingatlanok négyzetméterára jellemzően 900 ezer és 1,3 millió forint között alakul, a prémium településeken azonban a 2 millió forint feletti árszint sem számít kivételesnek. A szigetelést és a korszerű nyílászárókat szinte alapfeltételként várják el a vevők, rendkívül fontos lett az alacsony fenntartási költség. Emellett a prémium vevők körében látványosan felértékelődtek a kisebb lakásszámú, privát kertes, wellnesst és portaszolgálatot biztosító lakóparkok – mondta a portálnak Markó Ildikó, az OTP Ingatlanpont dél-dunántúli régióvezetője.