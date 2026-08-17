Hiába a főszezon, alig drágultak júliusban az albérletek

Visszafogott maradt az albérletek havi drágulása mind Budapesten, mind országosan a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése miatt főszezonnak számító júliusban – derül ki a KSH-ingatlan.com lakbérindexének csütörtökön közzétett legfrissebb adataiból.

Júliusban országosan 1,6 százalékkal emelkedtek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten 1,7 százalékos drágulást mértek.

Éves összevetésben pedig 5-5,5 százalékos bérletidíj-emelkedés történt a fővárosban és országos szinten.

Az elemzés szerint, bár a nyári albérletpiaci főszezon kezdetével ismét emelkedésnek indultak a bérleti díjak, a havi drágulás a korábbi évekhez képest szerénynek mondható. A ponthatárok kihirdetését követően pedig meg is torpant az áremelkedés.

Ismertették: Budapesten július eleje és a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése között 260 ezerről 266,5 ezer forintra nőtt a kiadó lakások átlagos bérleti díja, de az albérletszezon kezdete után ismét 260 ezer forintra süllyedt.

Az éves országos emelkedés mértéke továbbra is jóval visszafogottabb a korábbi évek 10-11 százalékos drágulási üteméhez képest

– tették hozzá. Augusztus elején Budapesten 260 ezer forint volt az átlagos bérleti díj, az egyetemvárosok közül Debrecenben 220 ezer, Szegeden 210 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200-200 ezer, Pécsen 180 ezer, Miskolcon pedig 130 ezer forint volt a középérték.

Adataik szerint 2020 óta csak 2025 júliusában volt a mostaninál kisebb a havi drágulás, akkor országosan 1,4 százalékos emelkedést mértek.