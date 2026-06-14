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Kikötött csónak egy tóparti nádas mellett, lenyírt fövennyel az előtérben, a háttérben fehér házak
Nyitókép: Pixabay

Ingatlanvásárlás üdülőövezetben – egyre újabb dolgokra kell figyelni

Infostart / InfoRádió

A hazai üdülő- és nyaralóövezetek ingatlanvásárlásait nem csupán a vételár határozza meg, hanem a lakások, illetve házak jogi besorolása és a hozzájuk kapcsolódó finanszírozási lehetőségek is.

Sokan szeretnének tóparti ingatlant vásárolni, ám ennek számtalan buktatója van. Garam Dániel, a money.hu hitelszakértője az InfoRádióban elmondta: most már nem elég csak azt nézni, hogy hol van az ingatlan és mennyibe kerül négyzetméterenként, ugyanennyire fontos a jogi besorolása is. Ha az ingatlan lakóházként vagy társasházi lakásként szerepel, akkor sokkal szélesebb lehet a megvásárlásához igénybe vehető finanszírozási módok köre, és szóba jöhet a piaci lakáshitel, adott esetben az állami támogatás vagy az Otthon Start is. Ha viszont üdülő vagy nyaraló a besorolása, akkor a támogatott lakáshitelek jellemzően kiesnek, és a bankok is óvatosabban finanszírozzák az ilyen jellegű ingatlanokat. Ez a vevői keresletet, az alkuhelyzetet és végső soron az árat is befolyásolni tudja – tette hozzá.

Garam Dániel példákon keresztül is igyekezett bemutatni a helyzetet.

„Hogyha lakásról vagy lakóházról vagy társasházi lakásról van szó, és Otthon Start programmal – ha összkomfortos az ingatlan – tudjuk finanszírozni, akkor a jogszabályi feltételeknek kell megfelelni: lakás esetében 100 millió forintos, lakóház esetében 150 millió forintos vételár a maximum, és legfeljebb 50 millió forint lehet a támogatott hitel összege. Emellett még magánszemélyként is pár feltételnek meg kell felelni. Hogyha nyaraló besorolású az ingatlan, akkor jellemzően piaci hitelek vehetők fel, ezek viszont egyrészt drágábbak, másrészt nem is minden bank fogad el fedezetként nyaralót, ezért ilyenkor alaposabban körbe kell járni, hogy melyik bankkal finanszírozható a vásárlás. A Balaton továbbra is prémium régió, magas árakkal és erős értéktartással. A probléma szerintem az, hogy

sok 1,2 millió körüli négyzetméterárú ingatlan van, vagyis önmagában is magas a belépési korlát, és ehhez jön hozzá, hogy a kínálat jelentős része üdülő besorolású,

ami miatt csak magasabb finanszírozási megoldást lehet ezekre az ingatlanokra eszközölni” – fogalmazott.

Hozzátette: a Balaton északi partján minden ötödik, a déli oldalon minden hetedik eladó lakóingatlan tartozik ebbe az árkategóriába.

A cikk Várkonyi Gyula interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Gazdaság    Ingatlanvásárlás üdülőövezetben – egyre újabb dolgokra kell figyelni

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