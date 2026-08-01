Negyede alá csökkent a paksi áramtermelés, rendkívüli bejelentések jönnek

Tovább csökkent a Duna vízszintje, újabb leállítás Pakson – közölte a miniszterelnök szombat reggel a Facebook-oldalán.

Magyar Péter azt írta, hogy a paksi atomerőmű jelenlegi termelése már csak 480 megawatt, a normál 2000 megawatthoz képest.

Közölte azt is, hogy rövidesen fontos bejelentések lesznek a védelmi munkacsoport péntek éjszakai döntéseiről.

A péntek esti bejelentésekről ITT OLVASHAT.

Az erőmű termelése a jövő hét elején állhat le teljesen, pénteken -125 centiméter volt a Duna vízállása, -134 centiméternél van szükség a lekapcsolásra.