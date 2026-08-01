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Az MVM Paksi Atomerőmű Dunaszentbenedekről fotózva, előtérben a Duna 2026 július 29-én. Ezen a napon leállították a paksi atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt.
Nyitókép: MTI/Kiss Dániel

Negyede alá csökkent a paksi áramtermelés, rendkívüli bejelentések jönnek

Infostart

A kritikus Duna-vízszint miatt nem lehet megfelelően hűteni a Paksi Atomerőmű berendezéseit, így fokozatosan áll le az áramtermelés. Magyar Péter szombet reggel újabb bejelentést tett, és további korlátozások jönnek.

Tovább csökkent a Duna vízszintje, újabb leállítás Pakson – közölte a miniszterelnök szombat reggel a Facebook-oldalán.

Magyar Péter azt írta, hogy a paksi atomerőmű jelenlegi termelése már csak 480 megawatt, a normál 2000 megawatthoz képest.

Közölte azt is, hogy rövidesen fontos bejelentések lesznek a védelmi munkacsoport péntek éjszakai döntéseiről.

A péntek esti bejelentésekről ITT OLVASHAT.

Az erőmű termelése a jövő hét elején állhat le teljesen, pénteken -125 centiméter volt a Duna vízállása, -134 centiméternél van szükség a lekapcsolásra.

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Kezdőlap    Belföld    Negyede alá csökkent a paksi áramtermelés, rendkívüli bejelentések jönnek

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Negyede alá csökkent a paksi áramtermelés, rendkívüli bejelentések jönnek

Negyede alá csökkent a paksi áramtermelés, rendkívüli bejelentések jönnek
A kritikus Duna-vízszint miatt nem lehet megfelelően hűteni a Paksi Atomerőmű berendezéseit, így fokozatosan áll le az áramtermelés. Magyar Péter szombet reggel újabb bejelentést tett, és további korlátozások jönnek.
 

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Taxizás, közlekedés, vasút: nagy változások léptek életbe szombattól

Taxizás, közlekedés, vasút: nagy változások léptek életbe szombattól

Augusztus 1-jétől, vagyis szombattól a budapesti taxizásban nőtt az alapdíj, a kilométerdíj és a percdíj is, és bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is. A budapesti agglomerációba rengeteg új éjszakai buszjárat indul mostantól. Szombaton újra elindul a vasúti személyforgalom a komló–Dombóvár vonalon, amit Komlón meg is ünnepelnek egy vasúti nappal.
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Tisza-kormány: Hegedűs Zsolt belenyúl a statisztikai módszerekbe, energiaválsággal küzd az ország

Tisza-kormány: Hegedűs Zsolt belenyúl a statisztikai módszerekbe, energiaválsággal küzd az ország

Megváltoztatják a mentők kiérkezési idejének számítását: Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentése szerint a mérés kezdőpontja ezentúl a segélyhívás beérkezése lesz, és az óra a mentőegység helyszínre érkezésekor áll meg. Az Országos Mentőszolgálat honlapján közzétett statisztikák leírásában már ez a módszertan szerepel, az adatokat pedig országos és területi bontásban, rendszeresen frissítve teszik elérhetővé. Közben az újabb hőhullám, és a folyók rendkívül alacsony vízszintje miatt le kellett állítani a paksi atomerőmű több blokkját, várhatóan a jövő hét első felében pedig teljesen be kell fejezni az energiatermelést. A krízis következtében a kormány rendkívüli lépésekre szánta el magát. Cikkünk folyamatosan frissül a Tisza-kormány legújabb lépéseivel.

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Újabb blokk teljesítményét csökkentették Pakson: egyre közelebb a teljes leállás

Újabb blokk teljesítményét csökkentették Pakson: egyre közelebb a teljes leállás

A Duna rekordalacsony vízállása miatt újabb turbinagenerátort állítottak le, napokon belül a teljes leállás is bekövetkezhet.

BBC
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