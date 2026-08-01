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Bozsik-stadion – Dernovics Tamás / magyarepitok.hu
Nyitókép: Dernovics Tamás / magyarepitok.hu

Hosszú idő után újra Kispest-MTK, a képernyőn legalább lesz víz – sport a tévében

Infostart / MTI

Műúszással, műugrással hűsíthetünk szombaton a tévé előtt.

M4 Sport

13.00: Kézilabda, női ifjúsági világbajnokság, csoportkör, Magyarország-Svédország

16.00: Vizes Európa-bajnokság, műúszás, vegyespáros szabadprogram, döntő

17.30: Vizes Európa-bajnokság, műúszás, páros szabadprogram, döntő

19.30: Labdarúgás, NB I, Kispest Honvéd-MTK

M4 Sport+

14.30: Kerékpár, Tour de France, nők, 1. szakasz

20.00: Vizes Európa-bajnokság, műugrás, női 10 m-es szinkron, döntő

21.20: Vizes Európa-bajnokság, műugrás, férfi 1 m, döntő

Sport 1

11.45: Kézilabda, férfi ifjúsági Európa-bajnokság, Lengyelország-Dánia

14.15: Kézilabda, férfi ifjúsági Európa-bajnokság, Izland-Svájc

16.45: Kézilabda, férfi ifjúsági Európa-bajnokság, Szlovénia-Franciaország

19.15: Kézilabda, férfi ifjúsági Európa-bajnokság, Magyarország-Montenegró

Sport 2

16.00: Lósport, ügetőfutamok, Kincsem Park

21.00: Kosárlabda, WNBA, alapszakasz, Phoenix Mercury-New York Liberty

Eurosport 1

8.00: Sznúker, Sanghaj Masters

15.45: Kerékpár, Tour de France, nők, 1. szakasz

20.00: Atlétika, Nemzetközösségi Játékok, Glasgow

Eurosport 2

11.45: Terepfutás, Golden Trail világsorozat

14.00: Sznúker, Sanghaj Masters

19.00: Golf, PGA Tour, Rocket Classic

Arena 4

13.30: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Manchester City-Internazionale

20.00: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Girona-Arsenal

Match 4

11.45: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Chelsea-Tottenham Hotspur

16.00: Labdarúgás, skót bajnokság, Falkirk-St. Mirren

18.30: Labdarúgás, skót bajnokság, Aberdeen-Hearts

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Kezdőlap    Sport    Hosszú idő után újra Kispest-MTK, a képernyőn legalább lesz víz – sport a tévében

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