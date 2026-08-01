Hosszú idő után újra Kispest-MTK, a képernyőn legalább lesz víz – sport a tévében

M4 Sport
13.00: Kézilabda, női ifjúsági világbajnokság, csoportkör, Magyarország-Svédország
16.00: Vizes Európa-bajnokság, műúszás, vegyespáros szabadprogram, döntő
17.30: Vizes Európa-bajnokság, műúszás, páros szabadprogram, döntő
19.30: Labdarúgás, NB I, Kispest Honvéd-MTK
M4 Sport+
14.30: Kerékpár, Tour de France, nők, 1. szakasz
20.00: Vizes Európa-bajnokság, műugrás, női 10 m-es szinkron, döntő
21.20: Vizes Európa-bajnokság, műugrás, férfi 1 m, döntő
Sport 1
11.45: Kézilabda, férfi ifjúsági Európa-bajnokság, Lengyelország-Dánia
14.15: Kézilabda, férfi ifjúsági Európa-bajnokság, Izland-Svájc
16.45: Kézilabda, férfi ifjúsági Európa-bajnokság, Szlovénia-Franciaország
19.15: Kézilabda, férfi ifjúsági Európa-bajnokság, Magyarország-Montenegró
Sport 2
16.00: Lósport, ügetőfutamok, Kincsem Park
21.00: Kosárlabda, WNBA, alapszakasz, Phoenix Mercury-New York Liberty
Eurosport 1
8.00: Sznúker, Sanghaj Masters
15.45: Kerékpár, Tour de France, nők, 1. szakasz
20.00: Atlétika, Nemzetközösségi Játékok, Glasgow
Eurosport 2
11.45: Terepfutás, Golden Trail világsorozat
14.00: Sznúker, Sanghaj Masters
19.00: Golf, PGA Tour, Rocket Classic
Arena 4
13.30: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Manchester City-Internazionale
20.00: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Girona-Arsenal
Match 4
11.45: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Chelsea-Tottenham Hotspur
16.00: Labdarúgás, skót bajnokság, Falkirk-St. Mirren
18.30: Labdarúgás, skót bajnokság, Aberdeen-Hearts