Beszédes változások a világ legjobb autómárkáinál

A világ vezető autógyártó vállalatainak márkaértéke második éve csökkent: idén 7 százalékkal 575,4 milliárd dollárra esett vissza az előző évi 1 százalékos csökkenés után – áll a Brand Finance elemző cég honlapjára fölkerült éves tanulmányban.

A japán Toyota második éve őrzi iparági vezető szerepét annak ellenére, hogy márkaértéke 3 százalékkal 62,7 milliárd dollárra csökkent. A Mercedes-Benz továbbra is a második a listán 12 százalékos márkaérték vesztéssel 46,6 milliárd dollárra.

Két másik német márka javított pozícióján:

a BMW a tavalyi negyedik helyről a harmadikra ugrott fel, márkaértéke 3 százalékkal, 43,8 milliárd dollárra nőtt, a Volkswagen pedig a hatodikról a negyedikre jött föl 14 százalékos növekedéssel 35,8 milliárd dollárra.

A Porsche megtartotta ötödik helyét a rangsorban, márkaértéke azonban 15 százalékkal 35,2 milliárd dollárra esett, míg a Tesla a harmadik helyről a hatodik helyre csúszott vissza, márkaértéke 36 százalékkal 27,6 milliárd dollárra zuhant.

A többi Top 10-ben maradt vállalat helye nem változott tavalyhoz képest. Így hetedik a Honda 3 százalékos csökkenéssel 27,5 milliárd dollárra, nyolcadik a Hyundai 6 százalékos csökkenéssel 24,8 milliárd dollárra, kilencedik a Ford Motor 5 százalékos csökkenéssel 21,8 milliárd dollárra, a tizedik pedig az Audi 5,4 százalékos növekedéssel 17,8 milliárd dollárra.

A kínai BYD márkaértéke a tavalyihoz képest 23 százalékkal 17,3 milliárd dollárra emelkedett, és ezzel a tizenkettedik helyről a tizenegyedik helyre jött föl, letaszítva az olasz Ferrarit.

A leggyorsabban növekvő márka a kínai Zhejiang Leapmotor Technology volt, márkaértéke 67 százalékkal 1 milliárd dollárra emelkedett, a listán a 96. helyről a 74. helyre lépett elő.

A Top 100-ba hét német vállalat került be, a teljes márkaérték 31,6 százaléka esett rájuk. Huszonnégy kínai autógyártóra a teljes márkaérték 9 százaléka, 19 amerikai autógyártóra 15,8 százaléka, 13 japánra 23 százaléka, 10 britre 2,1 százaléka és két dél-koreaira 6,1 százaléka esett.

