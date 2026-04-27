Hőmérőzni kell a földet a palánták kiültetése előtt

A talajhőmérséklet a mérvadó – ezt mondta a zaol.hu-nak a szakember

A melegigényes növények gyökérzete csak 18 °C fokos vagy annál melegebb talajban képes az intenzív fejlődésre. Hidegebb közegben a palánták növekedése hetekre leállhat.

A talaj hőmérsékletének ellenőrzéséhez javasolt egy 2 deciliteres, vízzel töltött befőttesüveget 15 centiméter mélyre a földbe süllyeszteni. Amennyiben a víz hőmérséklete a reggeli méréskor eléri a 17 °C fokot, a terület alkalmas a beültetésre.

Hidegebb fekvésű kertekben május elejétől fekete háztartási fóliával takarható le az ágyás. Ez a módszer május közepére 5–8 °C fokos hőnyereséget biztosíthat a talajban.

Bár

a népi hagyomány a fagyosszentek (május 12–14.) utáni időszakot tekinti a biztonságos ültetés kezdetének,

a kertészmérnök hangsúlyozta, hogy az utóbbi évek változékony időjárása miatt elengedhetetlen az aktuális előrejelzések és a helyi talajadottságok folyamatos figyelemmel kísérése. Az emberek számára a türelem kifizetődőbb a korai, kockázatos kiültetésnél.