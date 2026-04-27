2026. április 27. hétfő Zita
Hőmérőzni kell a földet a palánták kiültetése előtt

Infostart

A délutáni 22–25 °C fokos hőmérséklet ellenére a szakemberek óva intenek a melegigényes palánták, így a paprika, a paradicsom és az uborka korai szabadföldi kiültetésétől. Hangya László növényvédő kertészmérnök tájékoztatása szerint a sikeres termesztés kulcsa nem a levegő, hanem a talaj megfelelő hőmérséklete.

A talajhőmérséklet a mérvadó – ezt mondta a zaol.hu-nak a szakember

A melegigényes növények gyökérzete csak 18 °C fokos vagy annál melegebb talajban képes az intenzív fejlődésre. Hidegebb közegben a palánták növekedése hetekre leállhat.

A talaj hőmérsékletének ellenőrzéséhez javasolt egy 2 deciliteres, vízzel töltött befőttesüveget 15 centiméter mélyre a földbe süllyeszteni. Amennyiben a víz hőmérséklete a reggeli méréskor eléri a 17 °C fokot, a terület alkalmas a beültetésre.

Hidegebb fekvésű kertekben május elejétől fekete háztartási fóliával takarható le az ágyás. Ez a módszer május közepére 5–8 °C fokos hőnyereséget biztosíthat a talajban.

Bár

a népi hagyomány a fagyosszentek (május 12–14.) utáni időszakot tekinti a biztonságos ültetés kezdetének,

a kertészmérnök hangsúlyozta, hogy az utóbbi évek változékony időjárása miatt elengedhetetlen az aktuális előrejelzések és a helyi talajadottságok folyamatos figyelemmel kísérése. Az emberek számára a türelem kifizetődőbb a korai, kockázatos kiültetésnél.

Törékeny a rendszer – számos oka van annak, hogy most gond van a kerozinnal

A modern világ egyik legbiztosabbnak hitt rendszere, a légi közlekedés, 2026-ra meglepően sérülékennyé vált Európában. Nem egy külső sokk, hanem egymásra rakódó politikai és gazdasági döntések vezettek oda, hogy egyes reptereken már az alapvető működés feltételei is hiányoznak. A kerozinhiány nem pusztán energiaellátási probléma, hanem egy mélyebb strukturális feszültség tünete. Egy olyan rendszeré, amelyet túl szűkre szabtak.
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
Választás 2026: a hétvégén felgyorsultak az események, Kósa Lajos nem ül be a parlamentbe

Orbán Viktor bejelentette, hogy nem veszi fel parlamenti mandátumát, de a Fidesz elnöki posztját megtartaná a párt kongresszusának támogatásával. Hasonló bejelentés Kósa Lajos alelnöktől is érkezett az este. A parlamenti frakció vezetését Gulyás Gergely veszi át, miközben a KDNP-ben is "generációváltás" indult: Semjén Zsolt, Latorcai János és Soltész Miklós szintén nem ülnek be az Országgyűlésbe. Kiderült, hogy Orbán Anita a külügyminiszteri poszt mellett miniszterelnök-helyettesi szerepet is betölt. A héten már 12 miniszter neve is nyilvánosságra került Magyar Péter leendő kormányában.

F1 Miami Nagydíj 2026: minden fontos időpont, a verseny és az edzések ideje Miami, USA helyszínen

Ebből a cikkből most megtudhatod, mikor rendezik az időmérőt, a sprintversenyt és magát a Miami Nagydíjat: görgess lejjebb a legfontosabb infókért!

Trump and officials 'likely' targets of press dinner shooting suspect, authorities believe

The suspect is expected to be charged with assault of a federal officer and using a firearm during a crime of violence, officials have said.

2026. április 27. 04:28
Vészesen alacsony a vízállás több tiszai holtágban
2026. április 26. 21:00
Törékeny a rendszer – számos oka van annak, hogy most gond van a kerozinnal
