2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
Nyitókép: Getty Images

Komoly átrendeződés: egyre több a 30 év alatti a lakáshitelpiacon

Infostart / InfoRádió

Az Otthon Start lakáshitelének törlesztőrészlete esetenként alacsonyabb, mint az albérleti díj, és ha emellett a növekmény az ingatlanárakban továbbra is megmarad, akkor teljesen logikus döntés, hogy inkább vesz egy lakást az érintett személy, minthogy ugyanannyi pénzért béreljen egy ingatlant – mondta az InfoRádióban Garam Dániel. A money.hu hitelszakértője hozzátette: minél magasabb a finanszírozási arány, annál kisebb önerő, kevesebb puffer van az ügyletben banki oldalról.

Átrendeződött a hazai lakáshitelpiac 2025 végére: míg az előző év elején a 18 és 30 év közötti fiatalok a lakáshitelek 18 százalékát vették fel, addig az év végére ez az arány 31 százalék fölé emelkedett, vagyis a Magyar Nemzeti Bank statisztikai adatai alapján már minden harmadik új lakáshitelt 30 év alatti fiatal vesz fel.

A money.hu hitelszakértője az InfoRádióban elmondta: 2025 végén a 31-40 éves korosztály részesedése nagyjából 35 százalék körül alakult, így összességében ki lehet jelenteni, hogy

a jelenlegi lakáshitelpiac csaknem kétharmadát 40 év alattiak adják.

Garam Dániel szerint az Otthon Start Program egyértelműen katalizátor volt, de hozzátette, hogy két jogszabályi keret is segítette ezt a folyamatot. Az egyik lehetővé teszi az első lakáshoz jutóknak a 10 százalékos önerőt, illetve az Otthon Startban is elérhetővé vált a 10 százalékos önerős vásárlás lehetősége, másrészt nagymértékben megnőtt a fiatalok körében az igény arra, hogy saját lakásuk legyen.

A hitelszakértő saját példát hozott fel: a hat évvel ezelőtt 20 millió forintért megvásárolt lakása most 60 milliót ér. Mint mondta, a lakáspiacon hasonló tendenciát láthatnak a fiatalok is. Kiemelte, hogy

az Otthon Start 50 milliós lakáshitelének törlesztőrészlete esetenként alacsonyabb, mint az albérleti díj,

és ha emellett ez a növekmény az ingatlanárakban továbbra is megmarad, akkor teljesen logikus döntés, hogy inkább vesz egy lakást az érintett személy, minthogy ugyanennyi pénzért béreljen egy ingatlant.

Az adatokat nézve azt a következtetést is le lehet vonni, hogy hitelbírálat szempontjából a keresleti oldalon is tudták teljesíteni az elvárásokat a fiatalok, akik közül sokan rendelkeznek olyan bérrel, jövedelemmel, amely alapján hitelezhetőek. Garam Dániel szerint ez azért nagyon fontos szempont, mert az adott ingatlannak a finanszírozási aránya egy kulcsmutatónak számít.

Minél magasabb ez a finanszírozási arány, annál kisebb önerő, kevesebb puffer van az ügyletben banki oldalról.

Ami pedig az ügyfeleket illeti, ebben az esetben könnyebben és hamarabb tudnak lakást venni. A banki és szabályozói oldalról viszont a szakértő szerint arra kell nagyon odafigyelni, hogy nem növekszik-e túl gyorsan a kockázat a piacon.

Az MNB statisztikái alapján 2025 negyedik negyedévében még nem volt azonosítható túlzott lakossági eladósodás, a pénzügyi stabilitási kockázat továbbra is kezelhető. Ugyanakkor Garam Dániel figyelmeztetett: minél magasabb finanszírozást ad egy bank, annál szigorúbban is nézi azt a jövedelmi és az adott ingatlannal kapcsolatos megfelelőséget, amivel az ügyletet meg tudja finanszírozni.

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.

Kezdőlap    Gazdaság    Komoly átrendeződés: egyre több a 30 év alatti a lakáshitelpiacon

Komoly átrendeződés: egyre több a 30 év alatti a lakáshitelpiacon

Komoly átrendeződés: egyre több a 30 év alatti a lakáshitelpiacon
Az Otthon Start lakáshitelének törlesztőrészlete esetenként alacsonyabb, mint az albérleti díj, és ha emellett a növekmény az ingatlanárakban továbbra is megmarad, akkor teljesen logikus döntés, hogy inkább vesz egy lakást az érintett személy, minthogy ugyanannyi pénzért béreljen egy ingatlant – mondta az InfoRádióban Garam Dániel. A money.hu hitelszakértője hozzátette: minél magasabb a finanszírozási arány, annál kisebb önerő, kevesebb puffer van az ügyletben banki oldalról.
Tűz alatt Zaporizzsja és Harkiv, indulhat a 90 milliárd eurós uniós hitel Ukrajnába – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Tűz alatt Zaporizzsja és Harkiv, indulhat a 90 milliárd eurós uniós hitel Ukrajnába – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Egy személy meghalt, egy másik pedig megsérült, miután Oroszország a közlekedési infrastruktúrát támadta Ukrajna Zaporizzsja régiójában. Harkiv Szlobidszkij kerületét ugyancsak csapás érte, mára virradóra ott is egy infrastrukturális létesítmény ellen hajtottak végre dróntámadást - számol be az Ukrinform. A Dennik N közben arról ír: Magyarország és Szlovákia megerősítette, hogy amennyiben újraindul az orosz olajszállítás a Barátság vezetéken keresztül, mindkét ország támogatni fogja az EU Kijevnek nyújtandó hitelét és a 20. szankciócsomagot Oroszország ellen - ezt Petr Macinka cseh külügyminiszter jelentette ki az uniós külügyminiszterek luxemburgi találkozója után. Volodimir Zelenszkij tegnap este közölte, többé nincs alap a finanszírozási csomag blokkolására, mivel Ukrajna betartotta az egyezség rá eső részét, és megjavította az olajvezetéket.

A világ másik végén buktatták le a magyar drogbárót - taxisnak adta ki magát

A világ másik végén buktatták le a magyar drogbárót - taxisnak adta ki magát

Évekig hamis néven élt Mexikóban taxisofőrként, miközben Európa egyik legkeresettebb bűnözőjeként körözték.

Third ship attacked in Strait of Hormuz after Trump extends Iran ceasefire

Third ship attacked in Strait of Hormuz after Trump extends Iran ceasefire

The first vessel was fired at by the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), the UKMTO says. A report in Iran says the IRGC also hit the other two ships.

