Komoly átrendeződés: egyre több a 30 év alatti a lakáshitelpiacon

Átrendeződött a hazai lakáshitelpiac 2025 végére: míg az előző év elején a 18 és 30 év közötti fiatalok a lakáshitelek 18 százalékát vették fel, addig az év végére ez az arány 31 százalék fölé emelkedett, vagyis a Magyar Nemzeti Bank statisztikai adatai alapján már minden harmadik új lakáshitelt 30 év alatti fiatal vesz fel.

A money.hu hitelszakértője az InfoRádióban elmondta: 2025 végén a 31-40 éves korosztály részesedése nagyjából 35 százalék körül alakult, így összességében ki lehet jelenteni, hogy

a jelenlegi lakáshitelpiac csaknem kétharmadát 40 év alattiak adják.

Garam Dániel szerint az Otthon Start Program egyértelműen katalizátor volt, de hozzátette, hogy két jogszabályi keret is segítette ezt a folyamatot. Az egyik lehetővé teszi az első lakáshoz jutóknak a 10 százalékos önerőt, illetve az Otthon Startban is elérhetővé vált a 10 százalékos önerős vásárlás lehetősége, másrészt nagymértékben megnőtt a fiatalok körében az igény arra, hogy saját lakásuk legyen.

A hitelszakértő saját példát hozott fel: a hat évvel ezelőtt 20 millió forintért megvásárolt lakása most 60 milliót ér. Mint mondta, a lakáspiacon hasonló tendenciát láthatnak a fiatalok is. Kiemelte, hogy

az Otthon Start 50 milliós lakáshitelének törlesztőrészlete esetenként alacsonyabb, mint az albérleti díj,

és ha emellett ez a növekmény az ingatlanárakban továbbra is megmarad, akkor teljesen logikus döntés, hogy inkább vesz egy lakást az érintett személy, minthogy ugyanennyi pénzért béreljen egy ingatlant.

Az adatokat nézve azt a következtetést is le lehet vonni, hogy hitelbírálat szempontjából a keresleti oldalon is tudták teljesíteni az elvárásokat a fiatalok, akik közül sokan rendelkeznek olyan bérrel, jövedelemmel, amely alapján hitelezhetőek. Garam Dániel szerint ez azért nagyon fontos szempont, mert az adott ingatlannak a finanszírozási aránya egy kulcsmutatónak számít.

Minél magasabb ez a finanszírozási arány, annál kisebb önerő, kevesebb puffer van az ügyletben banki oldalról.

Ami pedig az ügyfeleket illeti, ebben az esetben könnyebben és hamarabb tudnak lakást venni. A banki és szabályozói oldalról viszont a szakértő szerint arra kell nagyon odafigyelni, hogy nem növekszik-e túl gyorsan a kockázat a piacon.

Az MNB statisztikái alapján 2025 negyedik negyedévében még nem volt azonosítható túlzott lakossági eladósodás, a pénzügyi stabilitási kockázat továbbra is kezelhető. Ugyanakkor Garam Dániel figyelmeztetett: minél magasabb finanszírozást ad egy bank, annál szigorúbban is nézi azt a jövedelmi és az adott ingatlannal kapcsolatos megfelelőséget, amivel az ügyletet meg tudja finanszírozni.

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.