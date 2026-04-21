Nagyot csökken az üzemanyag ára

Még mindig csökkennek a hazai nagykereskedelmi árak, szerdától a piaci, vagyis nem védett árak esetében benzin bruttó 5, a gázolaj bruttó 13 forinttal kerül majd kevesebbe.

2026.04.21-én, kedden még az alábbi piaci átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 667 Ft/liter

Gázolaj: 717 Ft/liter

A védett árakhoz képest a benzin piaci ára jelenleg 72 forinttal magasabb, a gázolaj piaci ára pedig 102 forinttal literenként. Ez a különbség tovább csökkenhet szerdától a fenti árcsökkenés érvényesítését követően.

A védett árak: