Ötször tolja be a palackot, és az visszajön, mutatjuk, mit kell csinálni

A REpont rendszert üzemeltető MOHU adatai és a fogyasztói visszajelzések alapján a legtöbb problémát a kereskedelmi egységek által utólag felhelyezett matricák okozzák.

Amennyiben egy akciós címke akár csak részben is eltakarja a visszaváltáshoz szükséges kódot, az automata nem tudja azonosítani a terméket, és visszaadja a palackot. A szakemberek figyelmeztetnek: a matricák szakszerűtlen eltávolítása gyakran az eredeti vonalkód sérüléséhez vezet, ami végleg ellehetetleníti a gépi visszaváltást - olvasható a veol.hu-n.

Jó tanácsok

Ellenőrizzük a palackot, mielőtt az automatába helyeznénk: bármilyen plusz matrica vagy szennyeződés zavarhatja a beolvasást.

Ha a gép többszöri próbálkozásra is visszadobja a csomagolást, ne hagyjuk ott a helyszínen, hanem kérjünk segítséget az áruház személyzetétől.

Amennyiben a vonalkód a kereskedő hibájából (például rossz helyre ragasztott árcímke miatt) olvashatatlan, a vásárlónak joga van a manuális visszaváltáshoz a vevőszolgálaton.

A rendszer körüli anomáliákat jelzi, hogy a hatóságoknak már visszaélések miatt is intézkedniük kellett. Legutóbb egy raktári dolgozó ellen indult eljárás, aki a már korábban leadott palackok ismételt érvényesítésével több mint 133 ezer forintnyi jogtalan bevételre tett szert.

A szakértők hangsúlyozzák: a tudatos vásárlói magatartás és a türelem elengedhetetlen a visszaváltási rendszer zökkenőmentes működéséhez.