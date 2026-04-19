mohu repont hiba
Nyitókép: Infostart

Ötször tolja be a palackot, és az visszajön, mutatjuk, mit kell csinálni

Országszerte mindennapos jelenséggé vált, hogy a visszaváltó automaták visszautasítják a sértetlennek tűnő palackokat. A tapasztalatok szerint a hiba hátterében gyakran nem a gép meghibásodása, hanem a vonalkódokat elfedő akciós címkék vagy a sérült csomagolás áll.

A REpont rendszert üzemeltető MOHU adatai és a fogyasztói visszajelzések alapján a legtöbb problémát a kereskedelmi egységek által utólag felhelyezett matricák okozzák.

Amennyiben egy akciós címke akár csak részben is eltakarja a visszaváltáshoz szükséges kódot, az automata nem tudja azonosítani a terméket, és visszaadja a palackot. A szakemberek figyelmeztetnek: a matricák szakszerűtlen eltávolítása gyakran az eredeti vonalkód sérüléséhez vezet, ami végleg ellehetetleníti a gépi visszaváltást - olvasható a veol.hu-n.

Jó tanácsok

  • Ellenőrizzük a palackot, mielőtt az automatába helyeznénk: bármilyen plusz matrica vagy szennyeződés zavarhatja a beolvasást.
  • Ha a gép többszöri próbálkozásra is visszadobja a csomagolást, ne hagyjuk ott a helyszínen, hanem kérjünk segítséget az áruház személyzetétől.
  • Amennyiben a vonalkód a kereskedő hibájából (például rossz helyre ragasztott árcímke miatt) olvashatatlan, a vásárlónak joga van a manuális visszaváltáshoz a vevőszolgálaton.

A rendszer körüli anomáliákat jelzi, hogy a hatóságoknak már visszaélések miatt is intézkedniük kellett. Legutóbb egy raktári dolgozó ellen indult eljárás, aki a már korábban leadott palackok ismételt érvényesítésével több mint 133 ezer forintnyi jogtalan bevételre tett szert.

A szakértők hangsúlyozzák: a tudatos vásárlói magatartás és a türelem elengedhetetlen a visszaváltási rendszer zökkenőmentes működéséhez.

Hét másodperces, deepfake videókkal formálta át a 2026-os választást a mesterséges intelligencia
Hogyan lett a TikTok-algoritmus a fiatalok politikai szocializációjának első számú formálója – és miért nem védte meg őket senki. Horváth Dávid, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolájának doktorandusza, a „fegyvernek minősülő kommunikáció” kutatója arról beszélt az Infostartnak, hogy ez a generációs médiaváltás miért jelent sokkal többet egy egyszerű platformváltásnál – és hogyan vált a mesterséges intelligencia a választási manipuláció új tömegfegyverévé.
Nincs tovább: megvan az április 12-i választás végleges eredménye

Befejeződött az átjelentkezők és a külképviseleteken szavazók voksainak összeszámolása. A százszázalékos feldolgozottság alapján a Tisza Párt 141 képviselőt, a Fidesz–KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képvisleőt küldhet az Országgyűlésbe. A végeredmény végleges, de jogerőre csak később emelkedik.
 

Mutatjuk a jeleket: gigantikus cunami fenyegeti Donald Trump hatalmát – Megállítható még a sorscsapás?

Miközben az iráni háború következtében a benzinárak emelkednek, Donald Trump népszerűségi mutatói pedig zuhanórepülésben vannak, egyre több szó esik a közeledő félidős kongresszusi választásról – pontosabban arról, hogy novemberben az amerikai választók mekkora büntetést róhatnak arra a Republikánus Pártra, amely 2024-ben a béke jelöltjeként beállított Trumppal a megélhetési gondok enyhítését ígérte, most viszont épp egy általa indított háború fokozhatja az inflációt. A republikánus elnök lesújtó megítéléséről korábbi cikkeinkben részletesen írtunk, így érdemes egy pillantást vetni a másik oldalra is. A demokraták képesek lesznek megragadni a lehetőséget, ami eléjük tárul a képviselőház és akár a szenátus megfordítására? Annyit elárulhatunk előre, hogy a kép vegyes, hisz nekik is van miért aggódniuk, de egy jelentős kapaszkodónak azért örülhetnek.

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 19.)

A Pénzcentrum 2026. április 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

Iran says it is ‘far’ from peace deal with US, as Strait of Hormuz closed again

President Donald Trump says “very good conversations” are happening with Tehran, but the US won’t be “blackmailed” over the strait.

