2026. április 19. vasárnap
Egy fehér csésze benne kávéval, mellette egy marék pörkölt kávé.
Megjött a hír a kávé áráról – szakértő elemzi a helyzetet

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Nincs hiány kávéból és nem lesz áremelkedés sem – így látja a jelenlegi helyzetet egy magyar kávészakértő. Nezvál Máté ezt arra reagálva mondta, hogy a Kávészövetség friss adatai szerint 2026 elejére drasztikusan megcsappantak a kontinens kávétartalékai.

„Az a nagyon jó hír, hogy ettől [a megfogyatkozott tartalékoktól] még nagyon-nagyon távol állunk” – szögezte le az InfoRádióban Nezvál Máté kávészakértő. Mint mondta, a kávé egy természetes dolog, és bár az Egyenlítő mentén viszonylag folyamatosan érik, a szüret azért mégis nagyobb fő szezonokra bontható.

A szakértő szerint 2025 januárjához képest idén januárban körülbelül 5 százalékkal volt kisebb az európai raktárkészlet, ami persze nem fogható a 2022-es állapothoz, hiszen azzal összemérve 45 százalékos a deficit, ám leszögezte: folyamatosan érkeznek a friss szállítmányok, így olyan nagy aggodalomra nincs ok.

Nezvál Máté egyetértett abban, hogy a kávépiacon egyfajta természetes mozgás figyelhető meg a kávétermés függvényében, de ehhez természetesen hozzáadódnak a geopolitikai történések is.

Most főként a logisztikai nehézségek a meghatározók, mivel a közel-keleti háborúval a hajóközlekedés kissé nehézkessé vált, és sok társaság kényszerül megkerülni Afrikát.

De az is benne van, hogy az elmúlt években elkezdett visszaesni a kávé tőzsdén jegyzett magas ára a bőségesebb termések miatt, így a fő termelők, például Brazília, igyekeznek visszatartani a kávészállítmányokat, hogy egy esetleges növekedés esetén nagyobb profittal tudják később eladni.

A szakértő kijelentette, hogy jelentős áremelkedéstől sem kell momentán tartani, pont az említett tőzsdei ár normalizálódása miatt. Persze még így is jóval magasabb annál, mint ahonnan pár éve elindult, de ez leginkább a farmok fenntarthatóságához járul hozzá. Hozzátette: elsősorban az úgynevezett differenciálok – amik az egyes adott ország termés-minősítését befolyásolják – emelkedhetnek, hiszen most Brazíliában igen optimistán tekintenek a jövő évi termésre, de

más nagy termelő országokban, például Kolumbiában meg például pont azért változik felfelé ez a módosító szám, mert a késői esőzések miatt csúszik a szüret.

Nezvál Máté arról is beszélt, hogy az Európában legtöbbet fogyasztott kávék ára előreláthatólag egy helyben marad, de legalább is nem fog jelentősen emelkedni, hiszen az arabikát az egy évvel ezelőtti szinthez képest most is mínuszban jegyzik. Mint mondta, esetleg a logisztikai nehézségek miatt fordulhat elő némi drágulás, de jelen pillanatban nem nagyon várható szignifikáns áremelkedés.

Már fél tucatnál is több önkormányzat mondott nemet a régi kormánynak

Több hazai önkormányzat – köztük Budapest, Ajka, Érd, Kispest, Nagykanizsa, Orosháza, Szentes, Szolnok – megtagadta a szolidaritási hozzájárulás április közepén esedékes részletének befizetését. A városvezetők a döntést a túlzott állami elvonásokkal és a települések működőképességének megőrzésével indokolták.
 

Választás 2026: "soha nem látott többség" a Tisza Párt számára, folyamatban a kormányalakítás

Hétfőn tartja első ülését a Tisza Párt frakciója az országgyűlési választáson mandátumot szerző 141 képviselővel - közölte Magyar Péter, a párt elnöke, leendő miniszterelnök szombaton Facebook-oldalán, azt követően, hogy a Nemzeti Választási Iroda közzétette a végleges adatokat. A politikus a videóban megismételte a számokat: a 106 egyéni választókerületből 96-ot megnyertek, 199 képviselői helyből 141-et megszereztek. Ez "soha nem látott többség, soha nem látott felhatalmazás, de egyben felelősség is" - jelentette ki. Magyar elmondta, első frakcióülésükön megválasztják frakcióvezetőnek Bujdosó Andreát, ő maga pedig a következő napokban is folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat. Magyar Péter a videóban megismételte, hogy az Országgyűlés alakuló ülése és a miniszterelnöki eskü napjára közös ünneplésre vár mindenkit a Kossuth térre. Cikkünk folyamatosan frissül.

Szociális segély utalás 2026-ban: az ellátások igénylése, feltételei és minden tudnivaló, nyomtatvány egy helyen

Mikor és mennyi pénzt jelent a szociális segély utalása? Minden lényeges részlet a 2026-os állami, szociális támogatások típusairól, mértékéről és igényléséről.

Iranian official says talks with US to end war have made progress but sides 'far' from deal

President Trump says “very good conversations” are happening with Tehran but the US won’t be “blackmailed” over the Strait of Hormuz.

