Megjött a hír a kávé áráról – szakértő elemzi a helyzetet

„Az a nagyon jó hír, hogy ettől [a megfogyatkozott tartalékoktól] még nagyon-nagyon távol állunk” – szögezte le az InfoRádióban Nezvál Máté kávészakértő. Mint mondta, a kávé egy természetes dolog, és bár az Egyenlítő mentén viszonylag folyamatosan érik, a szüret azért mégis nagyobb fő szezonokra bontható.

A szakértő szerint 2025 januárjához képest idén januárban körülbelül 5 százalékkal volt kisebb az európai raktárkészlet, ami persze nem fogható a 2022-es állapothoz, hiszen azzal összemérve 45 százalékos a deficit, ám leszögezte: folyamatosan érkeznek a friss szállítmányok, így olyan nagy aggodalomra nincs ok.

Nezvál Máté egyetértett abban, hogy a kávépiacon egyfajta természetes mozgás figyelhető meg a kávétermés függvényében, de ehhez természetesen hozzáadódnak a geopolitikai történések is.

Most főként a logisztikai nehézségek a meghatározók, mivel a közel-keleti háborúval a hajóközlekedés kissé nehézkessé vált, és sok társaság kényszerül megkerülni Afrikát.

De az is benne van, hogy az elmúlt években elkezdett visszaesni a kávé tőzsdén jegyzett magas ára a bőségesebb termések miatt, így a fő termelők, például Brazília, igyekeznek visszatartani a kávészállítmányokat, hogy egy esetleges növekedés esetén nagyobb profittal tudják később eladni.

A szakértő kijelentette, hogy jelentős áremelkedéstől sem kell momentán tartani, pont az említett tőzsdei ár normalizálódása miatt. Persze még így is jóval magasabb annál, mint ahonnan pár éve elindult, de ez leginkább a farmok fenntarthatóságához járul hozzá. Hozzátette: elsősorban az úgynevezett differenciálok – amik az egyes adott ország termés-minősítését befolyásolják – emelkedhetnek, hiszen most Brazíliában igen optimistán tekintenek a jövő évi termésre, de

más nagy termelő országokban, például Kolumbiában meg például pont azért változik felfelé ez a módosító szám, mert a késői esőzések miatt csúszik a szüret.

Nezvál Máté arról is beszélt, hogy az Európában legtöbbet fogyasztott kávék ára előreláthatólag egy helyben marad, de legalább is nem fog jelentősen emelkedni, hiszen az arabikát az egy évvel ezelőtti szinthez képest most is mínuszban jegyzik. Mint mondta, esetleg a logisztikai nehézségek miatt fordulhat elő némi drágulás, de jelen pillanatban nem nagyon várható szignifikáns áremelkedés.