Rengeteg ember veszti el a munkáját a mesterséges intelligencia miatt

A hír hatására a vállalat részvényárfolyama nagyot emelkedett ma a nyitás előtti kereskedésben – írja a Portfolio a Cnbc beszámolója nyomán.

Evan Spiegel vezérigazgató a dolgozóknak írt levelében közölte, hogy a létszámcsökkentés mintegy ezer alkalmazottat érint, ami a teljes létszám mintegy 16 százaléka.

Emellett legalább 300 nyitott pozíciót is megszüntetnek.

A cég a mesterséges intelligencia rohamos fejlődésére hivatkozva alakítja át a munkavégzést: a jövőben kisebb, célzottan összeállított csapatokkal kívánnak dolgozni, miközben az AI-alapú eszközök egyre nagyobb szerepet kapnak a mindennapi működésben. A vállalat adatai szerint az AI-ügynökök már most is az új kódok több mint 65 százalékát generálják, és havonta több mint egymillió belső lekérdezést kezelnek.