ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.83
usd:
308.6
bux:
139459.59
2026. április 13. hétfő Ida
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Építési terület darukkal; lakóházat építenek az építőipari munkások.
Nyitókép: Anton Petrus

Februárban éves alapon csökkent az építőipar teljesítménye

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

A választási eredmény nyomán ugyanakkor megnőtt az esélye az uniós források érkezésének, amely növelheti a teljesítményt.

Februárban havi alapon 4,9 százalékkal nőtt az építőipar teljesítménye. Első ránézésre ez lehetne jó adat is, de figyelembe kell venni, hogy januárban 8,7 százalékkal mérséklődött a termelés – mondta el Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza az InfoRádióban.

A januári csökkenés oka az volt, hogy hideg volt az időjárás, emiatt nem tudott az ágazat megfelelő szinten teljesíteni. Így februárban az egy évvel korábbi volumenhez képest 0,4 százalékos volt a csökkenés. Az épületek építmény főcsoportja 2,2 százalékos bővülést, az egyéb építményeké 6,3 százalékos csökkenést mutattak. Az utóbbi kategóriába elsősorban az állami beruházások, utak, hidak, vasutak tartoznak – ismertette a vezető közgazdász.

Az új szerződéseket tekintve 44,8 százalékos a csökkenés, a teljes szerződésállomány volumene viszont 9,5 százalékkal meghaladja az egy évvel korábbit. Hozzátette, a választási időszak természetesen lassulást hoz, a cégek ilyenkor kevésbé mernek új projektet indítani, és az állam sem ilyenkor a legaktívabb. A választási eredmény nyomán ugyanakkor megnőtt annak valószínűsége, hogy sikerül hozzájutni a hazánkat megillető uniós forrásokhoz, illetve pozitív hatása lehet a lakásépítési projekteknek is.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Februárban éves alapon csökkent az építőipar teljesítménye

ksh

építőipar

regős gábor

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Miniszterek veszítettek a választáson – hatalmas átalakulás az Országgyűlésben, kik jutottak be és kik estek ki?

Noha a végleges parlamenti névsorra még legalább szombatig várni kell – a jogerősre még tovább –, de abból fakadóan, hogy a Fidesz-KDNP képviselői mezőnye 135-ről várhatóan 55-re csökken, a távozó kormány pártjainak soraiból „korszakos” politikusok hiányoznak majd, hacsak nem lesznek a javukra tömeges visszalépések. A Tisza Párt részéről viszont valamennyi ismerős név parlamenti mandátumhoz juthat, akár az EP-ből vagy a Fővárosi Közgyűlésből is. A Mi Hazánknál nagy meglepetés nem várható.
 

VIDEÓ
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.14. kedd, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
További olajtartalékokat szabadít fel szükség esetén a Nemzetközi Energiaügynökség

További olajtartalékokat szabadít fel szükség esetén a Nemzetközi Energiaügynökség

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szükség esetén további olajtartalékokat szabadít fel - közölte hétfőn Fatih Birol, az IEA vezetője.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döntöttek a pénztárcánkról: kiderült, mikor vezetnék be az eurót Magyarországon, de ennek komoly ára lesz

Döntöttek a pénztárcánkról: kiderült, mikor vezetnék be az eurót Magyarországon, de ennek komoly ára lesz

A vasárnapi választásokon győztes Tisza Pártnak rövid időn belül hiteles makrogazdasági és költségvetési tervet kell letennie az asztalra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US blockade of Iranian ports takes effect as Trump says Tehran wants a deal 'very badly'

US blockade of Iranian ports takes effect as Trump says Tehran wants a deal 'very badly'

Trump says Iranians are doing no business in the Hormuz strait as UK maritime officials tell ships in the area to expect military presence.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 13. 19:17
Új bank jöhet Magyarországra
2026. április 13. 15:02
Nem volt ügyvezető, nem fizettek, nem működtek együtt – az MNB lecsapott
×
×