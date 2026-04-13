Februárban éves alapon csökkent az építőipar teljesítménye

Februárban havi alapon 4,9 százalékkal nőtt az építőipar teljesítménye. Első ránézésre ez lehetne jó adat is, de figyelembe kell venni, hogy januárban 8,7 százalékkal mérséklődött a termelés – mondta el Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza az InfoRádióban.

A januári csökkenés oka az volt, hogy hideg volt az időjárás, emiatt nem tudott az ágazat megfelelő szinten teljesíteni. Így februárban az egy évvel korábbi volumenhez képest 0,4 százalékos volt a csökkenés. Az épületek építmény főcsoportja 2,2 százalékos bővülést, az egyéb építményeké 6,3 százalékos csökkenést mutattak. Az utóbbi kategóriába elsősorban az állami beruházások, utak, hidak, vasutak tartoznak – ismertette a vezető közgazdász.

Az új szerződéseket tekintve 44,8 százalékos a csökkenés, a teljes szerződésállomány volumene viszont 9,5 százalékkal meghaladja az egy évvel korábbit. Hozzátette, a választási időszak természetesen lassulást hoz, a cégek ilyenkor kevésbé mernek új projektet indítani, és az állam sem ilyenkor a legaktívabb. A választási eredmény nyomán ugyanakkor megnőtt annak valószínűsége, hogy sikerül hozzájutni a hazánkat megillető uniós forrásokhoz, illetve pozitív hatása lehet a lakásépítési projekteknek is.