Több négyzetkilométeres gigagyárat épített Kínában a BASF

A német BASF vegyipari konszern csaknem hat év építkezés és 8,7 milliárd eurós beruházás után megnyitotta új, integrált csoportos (Verbundstandort) vegyipari központját Dél-Kínában, Kuangtung tartomány Csancsiang városában. A létesítmény a vállalat történetének legnagyobb egyedi beruházása, és a cég harmadik legnagyobb ilyen komplexuma világszerte.

Markus Kamieth vezérigazgató a megnyitón hangsúlyozta: a világgazdaság fragmentálódása ellenére a csancsiangi beruházás azt mutatja, hogy a globális együttműködés továbbra is kulcsfontosságú.

A komplexum mintegy 4 négyzetkilométeren terül el, több mint 30 gyártósor működik benne, és több mint 70 terméket állít elő

– alapvegyszereket, köztes termékeket és speciális vegyipari anyagokat egyebek mellett a közlekedési, elektronikai és fogyasztási cikkeket gyártó iparágak számára.

A BASF célja, hogy erősítse jelenlétét a világ második legnagyobb gazdaságában, ahol a globális vegyipari kereslet mintegy fele koncentrálódik. A társaság jelenleg globális árbevételének mindössze mintegy 13-14 százalékát termeli ki Kínában, miközben az ágazat növekedésének akár 75 százaléka 2035-ig az országban valósulhat meg. A csancsiangi üzem elsősorban a dél-kínai piacot és a Kuangtung tartomány ipari központjait szolgálja ki, „Kínában, Kínának” elv alapján, exportra nem termel.

A projektet még 2018-ban, Angela Merkel akkori német kancellár idején hagyták jóvá, azóta azonban a piaci környezet jelentősen romlott. Az erősödő árverseny és a túlkínálat nyomást gyakorol a profitmarzsokra. Kamieth elismerte, hogy

a beruházás megtérülése késik, és a jövedelmezőség az első években elmarad a korábbi várakozásoktól.

A vállalat közlése szerint az üzem energiaellátása teljes egészében megújuló forrásokra épült. A komplexum saját mélytengeri kikötővel rendelkezik, ami biztosítja az alapanyagok közvetlen importját a világpiacról. A létesítményben várhatóan mintegy 2000 munkavállalót foglalkoztatnak.