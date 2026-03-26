ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.86
usd:
335.58
bux:
123364.43
2026. március 26. csütörtök Emánuel
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Több négyzetkilométeres gigagyárat épített Kínában a BASF

Infostart / MTI

A német vegyipari vállalat új üzemében harminc gyártósoron készül mostantól több mint hetven különböző vegyi termék számos iparág számára.

A német BASF vegyipari konszern csaknem hat év építkezés és 8,7 milliárd eurós beruházás után megnyitotta új, integrált csoportos (Verbundstandort) vegyipari központját Dél-Kínában, Kuangtung tartomány Csancsiang városában. A létesítmény a vállalat történetének legnagyobb egyedi beruházása, és a cég harmadik legnagyobb ilyen komplexuma világszerte.

Markus Kamieth vezérigazgató a megnyitón hangsúlyozta: a világgazdaság fragmentálódása ellenére a csancsiangi beruházás azt mutatja, hogy a globális együttműködés továbbra is kulcsfontosságú.

A komplexum mintegy 4 négyzetkilométeren terül el, több mint 30 gyártósor működik benne, és több mint 70 terméket állít elő

– alapvegyszereket, köztes termékeket és speciális vegyipari anyagokat egyebek mellett a közlekedési, elektronikai és fogyasztási cikkeket gyártó iparágak számára.

A BASF célja, hogy erősítse jelenlétét a világ második legnagyobb gazdaságában, ahol a globális vegyipari kereslet mintegy fele koncentrálódik. A társaság jelenleg globális árbevételének mindössze mintegy 13-14 százalékát termeli ki Kínában, miközben az ágazat növekedésének akár 75 százaléka 2035-ig az országban valósulhat meg. A csancsiangi üzem elsősorban a dél-kínai piacot és a Kuangtung tartomány ipari központjait szolgálja ki, „Kínában, Kínának” elv alapján, exportra nem termel.

A projektet még 2018-ban, Angela Merkel akkori német kancellár idején hagyták jóvá, azóta azonban a piaci környezet jelentősen romlott. Az erősödő árverseny és a túlkínálat nyomást gyakorol a profitmarzsokra. Kamieth elismerte, hogy

a beruházás megtérülése késik, és a jövedelmezőség az első években elmarad a korábbi várakozásoktól.

A vállalat közlése szerint az üzem energiaellátása teljes egészében megújuló forrásokra épült. A komplexum saját mélytengeri kikötővel rendelkezik, ami biztosítja az alapanyagok közvetlen importját a világpiacról. A létesítményben várhatóan mintegy 2000 munkavállalót foglalkoztatnak.

Kezdőlap    Gazdaság    Több négyzetkilométeres gigagyárat épített Kínában a BASF

németország

kína

üzem

beruházás

vegyipar

basf

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Katar elzárja a gázcsapot, 3-5 évnyi kemény helyreállítás jön – Szakértő: a piac kimozogja

A katari állami energiavállalat vis maiorra hivatkozva felfüggeszti egyes hosszú távú cseppfolyósított földgázszállítási szerződéseit több európai és ázsiai partnerrel, miután egy iráni rakétatámadás súlyos károkat okozott létesítményeiben. A fejlemény várhatóan tovább szűkíti a globális LNG-kínálatot. A lehetséges következményekről Deák András energiapolitikai szakértő beszélt az InfoRádióban.
 

Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Összeül a G7: rendkívüli lépésre készülnek a döntéshozók az olajpiaci krízis miatt

A G7-csoport pénzügyminiszterei, jegybankelnökei és energiaügyi miniszterei a jövő heti találkozójukon a stratégiai olajtartalékok felszabadításáról tárgyalnak – jelentette be Serge Papin francia kereskedelmi miniszter.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült a kőkemény igazság a forintról: eljött az idő a 100 ezres bankó bevezetésére - mit fog lépni az MNB?

A mostani bankjegy- és érmerendszer az IMF által ajánlott számítási metódus szerint is nehezen követi a valós pénzhasználati igényeket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Iran 'afraid' to admit to talks as Tehran rejects reports of dialogue

The president says if Iran admits to talks "they'll be killed by their own people". Meanwhile, attacks on Iran and Lebanon continue, while two people are killed by debris in Abu Dhabi.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 26. 09:12
KSH: februárban nőtt a vendégek és a vendégéjszakák száma is
2026. március 26. 07:20
Egyre aktívabbak külföldön a legnagyobb magyar vállalatok
×
×