Itt bukkanak fel NAV-ellenőrök ezen a héten

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján az Adótraffipax rovatban már meg lehet tekinteni, hogy az április 13-ával kezdődő héten, vagyis hétfőtől hol lesznek nagyobb ellenőrzések. Ezen a felületen megtekinthetők a jogkövetési vizsgálatok, próbavásárlások tervezett helyszínei és időpontjai. Ellenőrzés ugyanakkor bármikor, bárhol lehet, az igazgatóságok erre a hétre az alábbi konkrét figyelmeztetéseket tették közzé.

Dél-Budapest

A NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2025. november 1-je óta fokozottan ellenőrzik a használtautó-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások telephely-bejelentési kötelezettségének teljesítését.

Április 13. és 25. között kertészeteket, faiskolákat, gazdaboltokat, illetve vetőmag, palánta és műtrágya kereskedelmével foglalkozó vállalkozásokat ellenőriznek. A revizorok a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, valamint a forgalmazott áruk eredetét vizsgálják.

Baranya vármegye

A NAV baranyai munkatársai április 13. és 19. között kedden az orfűi élelmiszerboltokat, csütörtökön Kozármislenyben a barkácsüzleteket, a vármegye egész területén pedig a szezonális zöldségeket és gyümölcsöket értékesítőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.

Hajdú-Bihar vármegye

A NAV Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai április 13. és 17. között a textil-, lábbeli- és ruházati kiskereskedőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű használatát és adatkapcsolatát, valamint az alkalmazottak bejelentését is.

A vármegye építkezésein továbbra is ellenőrzik a foglalkoztatás szabályosságát.

Nógrád vármegye

A NAV Nógrád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága április 7. és április 10. között az alábbiak szerint tervez helyszíni ellenőrzéseket:

április 13., hétfő: Bátonyterenyei járás

április 14., kedd: Balassagyarmati járás

április 15., szerda: Salgótarjáni járás

április 16., csütörtök: Szécsényi járás

április 17., péntek: Pásztói járás

A revizorok az alkalmazottak bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, a számla- és nyugtaadást, valamint az online pénztárgép használatának szabályszerűségét vizsgálják a mezőgazdasági boltokban. Az online pénztárgépekhez kapcsolódóan ellenőrzik továbbá a tényleges és a bizonylatolt készpénzkészlet egyezőségét, illetőleg a megfelelő áfakulcs használatát.

Somogy vármegye

A NAV Somogy Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának adóellenőrei 7. és 19. között az építőipari munkálatokon vizsgálják a foglalkoztatotti bejelentéseket. Továbbá ellenőrzik a jövedéki termékeket árusító adózókat is.

A vizsgálatok a vármegye teljes területét érintik. A nyugta- és számlaadást, a pénztárgépekkel kapcsolatos előírások betartását, a nyilvántartások vezetését, valamint a forgalmazott áruk eredetét ellenőrzik.