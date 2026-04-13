Adócsalás, adóellenőrzés, adózás,
Nyitókép: Sergiy Trofimov Photography/Getty Images

Itt bukkanak fel NAV-ellenőrök ezen a héten

Infostart

Öt régióban, vármegyében kezdődnek ellenőrzések hétfőtől.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján az Adótraffipax rovatban már meg lehet tekinteni, hogy az április 13-ával kezdődő héten, vagyis hétfőtől hol lesznek nagyobb ellenőrzések. Ezen a felületen megtekinthetők a jogkövetési vizsgálatok, próbavásárlások tervezett helyszínei és időpontjai. Ellenőrzés ugyanakkor bármikor, bárhol lehet, az igazgatóságok erre a hétre az alábbi konkrét figyelmeztetéseket tették közzé.

Dél-Budapest

A NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2025. november 1-je óta fokozottan ellenőrzik a használtautó-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások telephely-bejelentési kötelezettségének teljesítését.

Április 13. és 25. között kertészeteket, faiskolákat, gazdaboltokat, illetve vetőmag, palánta és műtrágya kereskedelmével foglalkozó vállalkozásokat ellenőriznek. A revizorok a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, valamint a forgalmazott áruk eredetét vizsgálják.

Baranya vármegye

A NAV baranyai munkatársai április 13. és 19. között kedden az orfűi élelmiszerboltokat, csütörtökön Kozármislenyben a barkácsüzleteket, a vármegye egész területén pedig a szezonális zöldségeket és gyümölcsöket értékesítőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.

Hajdú-Bihar vármegye

A NAV Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai április 13. és 17. között a textil-, lábbeli- és ruházati kiskereskedőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű használatát és adatkapcsolatát, valamint az alkalmazottak bejelentését is.

A vármegye építkezésein továbbra is ellenőrzik a foglalkoztatás szabályosságát.

Nógrád vármegye

A NAV Nógrád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága április 7. és április 10. között az alábbiak szerint tervez helyszíni ellenőrzéseket:

  • április 13., hétfő: Bátonyterenyei járás
  • április 14., kedd: Balassagyarmati járás
  • április 15., szerda: Salgótarjáni járás
  • április 16., csütörtök: Szécsényi járás
  • április 17., péntek: Pásztói járás

A revizorok az alkalmazottak bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, a számla- és nyugtaadást, valamint az online pénztárgép használatának szabályszerűségét vizsgálják a mezőgazdasági boltokban. Az online pénztárgépekhez kapcsolódóan ellenőrzik továbbá a tényleges és a bizonylatolt készpénzkészlet egyezőségét, illetőleg a megfelelő áfakulcs használatát.

Somogy vármegye

A NAV Somogy Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának adóellenőrei 7. és 19. között az építőipari munkálatokon vizsgálják a foglalkoztatotti bejelentéseket. Továbbá ellenőrzik a jövedéki termékeket árusító adózókat is.

A vizsgálatok a vármegye teljes területét érintik. A nyugta- és számlaadást, a pénztárgépekkel kapcsolatos előírások betartását, a nyilvántartások vezetését, valamint a forgalmazott áruk eredetét ellenőrzik.

Élőben Magyar Péter nemzetközi sajtótájékoztatójáról
A Tisza elnöke pártja kétharmados győzelme után értékeli a választásokat, illetve válaszol a nemzetközi és hazai médiumok kérdéseire. Frissülő cikk, tartson velünk!
 

Az ÁSZ és az Alkotmánybíróság elnöke is reagált Magyar Péter felszólítására

Így reagáltak a fideszes politikusok a választási vereségre

Magyarország új korszakba lépett, történelmi változás, a V4 jövője – szlovákiai reakciók a Tisza győzelmére

„A demokrácia győzelme”, „Nem szabad csalódást okozni” – újabb gratulációk a Tiszának Európából és a tengerentúlról

Elon Musk is reagált a magyar választások eredményére

Elindult a 30 napos visszaszámláló, amelyik párt nem lép időben, fizethet

Még sokáig maradhat a plakáterdő: az április 12-i országgyűlési választásokat követően 30 napjuk van az induló jelölteknek és pártoknak arra, hogy eltávolítsák a kampány időszakában a közterületeken elhelyezett plakátjaikat. Az is látszik, hogy melyik pártoknak lehet anyagilag a legfájóbb a választási eredmény. A DK talán nem kerül pénzügyi válságba azzal, hogy átlépte az 1 százalékos küszöböt, a Kutyapárt viszont anyagilag nagyon komoly bajba került.
 

Keszthelyen újraszámlálják az egyéni szavazatokat

Van, ahol mindössze 59 szavazat a különbség, és még nincs vége

381 ezer szavazat vár még megszámlálásra

Az összes egyéni választókerület eredménye egy helyen

Magyar Péter: a Tisza és Magyarország megnyerte ezt a választást, Sulyok Tamás mondjon le!

Elemzők a választás éjszakáján: „Magyar Péternek a konszolidáció lesz a feladata”

Orbán Viktor a Bálnában: a választási eredmény fájdalmas, de egyértelmű – nem adjuk fel

Volodimir Zelenszkij is üzent – sorban érkeznek a gratulációk a Tisza Párthoz

Toroczkai László: a Mi Hazánk az egyetlen eddigi országgyűlési párt, amely talpon maradt

A Kutyapárt csalódott

Hadházy Ákos egyelőre kiszáll a politikából

Változott a választási törvény: ez lett a következmény

A DK elbúcsúzik a parlamenttől, Dobrev Klára és a teljes pártvezetés lemondott

Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
Választás 2026: óriási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza-kormányzás

Kétharmados felhatalmazást kapott az óriási részvétellel lezajlott országgyűlési választáson a Tisza Párt. Orbán Viktor miniszterelnök elismerte a Fidesz választási vereségét, ellenzéki szerepre készül. Magyar Péter egységre szólító győzelmi beszédet tartott, de közben azért megnevezte azokat a magas rangú tisztviselőket, akiknek távozniuk kell a pozíciójukból. A forint négy éve nem látott erőt mutat ma reggel, a befektetők már a kiszámíthatóbb, kevésbé konfrontatív gazdaságpolitikát árazzák.

Kimaradsz, ha nem nézel fel az égre: tűzgömbök és különleges égi jelenség érkezik Magyarország fölé

A Lyridák nemcsak hullócsillagokat hoz, ritkán akár fényes tűzgömbök is felvillanhatnak az éjszakai égbolton.

Orbán era swept away by Péter Magyar's Hungary election landslide

Viktor Orbán's 16-year rule is over, defeated by a 45-year-old ex-party insider who convinced a majority of Hungarians to oust him.

