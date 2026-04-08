2026. április 8. szerda Dénes
Happy woman paying for groceries at checkout while buying with her family in supermarket.
Nyitókép: Drazen Zigic/Getty Images

Elemző: a béremelkedés is hozzájárult ahhoz, hogy több pénzt hagyunk a boltokban – adatok

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

2026 februárban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 3,8 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentéséből.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,2, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 5,0, az üzemanyag-kiskereskedelemben 6,4 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,4 százalékkal nagyobb volt az előző havinál.

2026. január–februárban a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 3,6 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

Az élelmiszer-kiskereskedelem 77 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 4,1 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 4,3 százalékkal csökkent – ismertette a jelentés.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 5,0 százalékos emelkedésén belül az eladások volumene a használtcikk-üzletekben 9,6, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 7,8, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 4,9, a könyv-, számítástechnika-, egyéb iparcikk-üzletekben 2,6, a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 2,5, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 2,0 százalékkal nőtt – sorolta a jelentés.

Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 9,1 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 8,9 százalékkal emelkedett – tért ki rá a KSH.

A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek volumene 8,2 százalékkal nőtt.

Februárban az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1484 milliárd forintot ért el.

Az országos kiskereskedelmi forgalom 49 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 36 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 14 százaléka az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott – derül ki a KSH adataiból.

Január–februárban a kiskereskedelem forgalmának naptárhatástól megtisztított volumene 3,6 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 1,7, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,9, az üzemanyag-kiskereskedelemben 6,1 százalékkal nőtt az értékesítés volumene – közölte a KSH.

A hetedik egymást követő hónapban tartó pozitív tendencia elsősorban a reálbérek pozitív változásának tudható be – mondta az InfoRádióban Nagy János, az Erste Bank makrogazdasági elemzője. „Az infláció fölött alakulnak átlagosan a nominális bérnövekedések az országban, ez a legfontosabb mozgatórugó, miután több elkölthető jövedelem van a háztartásoknál” – fogalmaztott. Emellett a választások előtti jóléti intézkedések is meg tudják nyomni érdemben a bővülést – mondta.

A kormány az elhúzódó háború és a kedvezőtlen külső gazdasági környezet ellenére sem enged a brüsszeli és ukrán nyomásgyakorlásnak, továbbra is azon dolgozik, hogy a családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni és döntésük szerint többet is tudjanak költeni – írta a legfrissebb kiskereskedelmi adatokhoz fűzött kommentárjában a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A talpra állás reményében választ új jövőt a bajban lévő FDP
Súlyos válsággal küzd Németország egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező pártja, a Német Szabaddemokrata Párt (FDP). A tavaly februári parlamenti választások eredményeként nem jutott be a Bundestagba, idén márciusban pedig csúfos szereplése nyomán két nyugati tartományi parlamentnek volt kénytelen búcsút mondani. Bejelentkezett elnöknek a párt egyik „nagy öregje” és az egyik „ifjú titánja” is.
Újabb közvélemény-kutatások a kampányhajrában

Az Iránytű, a 21 Kutatóközpont és a Medián friss adatai szerint a Tisza Párt választási győzelmének mértéke a kérdéses csupán, az emberek a kormányzással nem túlságosan elégedettek. A kutatók nem mind ugyanarra voltak kíváncsiak a telefonálás alkalmával.
 

Választás 2026: megtették tétjeiket a nagyhatalmak. Schiffer András, Inforádió, Aréna
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
 
Fordulat: tűzszünetet kötött Amerika és Irán, megnyílik a Hormuzi-szoros – Percről percre híreink az iráni háborúról szerdán

Szerda hajnalban érkezett Donald Trump amerikai elnök bejelentése, hogy kéthetes tűzszünet született Iránnal, pénteken pedig tárgyalások indulnak a felek között Pakisztán fővárosában, Iszlámábádban. Az Egyesült Államok erre az időszakra felfüggeszti a bombatámadásokat az iszlám köztársaság ellen, és Irán megnyitja a Hormuzi-szorost. Az iráni külügyminiszter közölte: a vízi útvonalon való biztonságos átkelésre úgy van lehetőség, ha az érintettek koordinálnak az iráni haderővel. Izrael bejelentette, támogatják a tűzszünetet Washington és Teherán között, a fegyvernyugvás viszont nem terjed ki Libanonra. Trump azelőtt egy órával jelentette be a tűzszünetet, hogy lejárt volna az a 10 napos ultimátuma, miszerint "egy teljes civilizáció elpusztulásával" fenyegetett. Cikkünk folyamatosan frissül.

A legújabb adatok szerint egy bizonyos cégcsoport nagyon borúlátó lett Magyarországon: mit fognak lépni 2026-ban?

A hazai kis- és középvállalkozások jövőbe vetett bizalma enyhén csökkent az év elején, de a szektor alapvetően ellenálló maradt.

Hegseth says Iran ceasefire offers 'chance at real peace' as both sides claim victory

President Donald Trump says the US and Iran will work closely, while Tehran says it will reopen the Strait of Hormuz as part of a conditional two-week truce.

