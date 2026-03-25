Kis benzinkutak: adócsökkentés nem lesz, állami támogatás viszont igen

„Hétfőn volt egy szakági megbeszélés az Energiaügyi Minisztériumban, ahol ismételten felvetettük a kiskeradó elengedését a legkisebb, családi vállalkozásban működő benzinkutak számára. Ezt a kormányzat, a Nemzetgazdasági Minisztérium elvetette, viszont ennek helyébe ajánlottak egy támogatási rendszert” – mondta az InfoRádióban Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője.

Jelenleg ennek a támogatási rendszernek a kidolgozása folyik, de hozzátette, ehhez át kell látni a részleteket. Azt azonban leszögezte: a szövetség nagyon gyorsan reagált a minisztérium megkeresésére, ezért úgy véli, hamarosan elő kell álniuk egy pozitív elképzeléssel.

A szakértő szerint jelenleg a világpiaci árak emelkedése a legnagyobb probléma, nincs elég alapanyag a termelési kapacitások kiaknázására, emiatt óriási áremelkedéssel kell számolni, valamint inflációval, fogyasztáscsökkenéssel, munkanélküliséggel. Mint mondta,

több elemző szerint az emberiség a második világháború óta nem látott akkora válságot, mint amekkorának a küszöbén vagyunk.

Egri Gábor arról is beszélt, hogy bár Magyarországon védett árak vannak, a piaci árak ellenben követik a jegyzésárakat. A kőolaj ismételten drágul, és bár időről időre csökken valamennyit, ha egy politikus mond valami biztatót, ez azonban nem tartós, és rendszerint újabb drágulás követi. „A piacok követik a valóságot, csak időszakosan lehet őket megvezetni” – jegyezte meg.

A kis benzinkutak ellátásával kapcsolatban a szakértő elmondta, voltak korlátozások nemcsak a kis, hanem a nagy hálózatokon belül is, ezek azonban most megszűnőben vannak a stratégiai készletek felszabadításával. A logisztikai kiszolgálást átállították 24 órásra, tehát jelenleg nincsenek fennakadások.

Az viszont biztosra vehető, hogy előbb-utóbb elfogy Magyarországon a gázolaj, tehát a mostani egy időszakos fellélegzés

– szögezte le. Egri Gábor szerint az egész gazdaságban óriási lett a bizonytalanság, és „alaposan be kell csatolni az öveket, mert turbulens időszak előtt állunk”.

A válságfolyamat több évig is eltarthat, a Közel-Kelet megsérült kapacitásainak helyreállítása hosszú idő és rengeteg pénz lesz, ami nagyon jelentős hatást gyakorol majd a világpiacokra, mivel alapvetően mindenki érintett a gáz- és olajfelhasználásban.