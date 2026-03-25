Infostart.hu
2026. március 25. szerda Irén, Írisz
Nyitókép: Getty Images/ David Lees

Kis benzinkutak: adócsökkentés nem lesz, állami támogatás viszont igen

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

A kormány nem csökkenti a kis benzinkutak kiskereskedelmi adóját, kidolgoznak ugyanakkor egy támogatási rendszert a kiskutak megsegítésére – erről állapodtak meg a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Független Benzinkutak Szövetségének képviselői. Támogatásra azért van szükség, mert az árszabályozás miatt a kis kutaknak vagy egyáltalán nem, vagy csak minimális hasznuk keletkezik.

„Hétfőn volt egy szakági megbeszélés az Energiaügyi Minisztériumban, ahol ismételten felvetettük a kiskeradó elengedését a legkisebb, családi vállalkozásban működő benzinkutak számára. Ezt a kormányzat, a Nemzetgazdasági Minisztérium elvetette, viszont ennek helyébe ajánlottak egy támogatási rendszert” – mondta az InfoRádióban Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője.

Jelenleg ennek a támogatási rendszernek a kidolgozása folyik, de hozzátette, ehhez át kell látni a részleteket. Azt azonban leszögezte: a szövetség nagyon gyorsan reagált a minisztérium megkeresésére, ezért úgy véli, hamarosan elő kell álniuk egy pozitív elképzeléssel.

A szakértő szerint jelenleg a világpiaci árak emelkedése a legnagyobb probléma, nincs elég alapanyag a termelési kapacitások kiaknázására, emiatt óriási áremelkedéssel kell számolni, valamint inflációval, fogyasztáscsökkenéssel, munkanélküliséggel. Mint mondta,

több elemző szerint az emberiség a második világháború óta nem látott akkora válságot, mint amekkorának a küszöbén vagyunk.

Egri Gábor arról is beszélt, hogy bár Magyarországon védett árak vannak, a piaci árak ellenben követik a jegyzésárakat. A kőolaj ismételten drágul, és bár időről időre csökken valamennyit, ha egy politikus mond valami biztatót, ez azonban nem tartós, és rendszerint újabb drágulás követi. „A piacok követik a valóságot, csak időszakosan lehet őket megvezetni” – jegyezte meg.

A kis benzinkutak ellátásával kapcsolatban a szakértő elmondta, voltak korlátozások nemcsak a kis, hanem a nagy hálózatokon belül is, ezek azonban most megszűnőben vannak a stratégiai készletek felszabadításával. A logisztikai kiszolgálást átállították 24 órásra, tehát jelenleg nincsenek fennakadások.

Az viszont biztosra vehető, hogy előbb-utóbb elfogy Magyarországon a gázolaj, tehát a mostani egy időszakos fellélegzés

– szögezte le. Egri Gábor szerint az egész gazdaságban óriási lett a bizonytalanság, és „alaposan be kell csatolni az öveket, mert turbulens időszak előtt állunk”.

A válságfolyamat több évig is eltarthat, a Közel-Kelet megsérült kapacitásainak helyreállítása hosszú idő és rengeteg pénz lesz, ami nagyon jelentős hatást gyakorol majd a világpiacokra, mivel alapvetően mindenki érintett a gáz- és olajfelhasználásban.

Kezdőlap    Gazdaság    Kis benzinkutak: adócsökkentés nem lesz, állami támogatás viszont igen

Kis benzinkutak: adócsökkentés nem lesz, állami támogatás viszont igen

Kis benzinkutak: adócsökkentés nem lesz, állami támogatás viszont igen
A kormány nem csökkenti a kis benzinkutak kiskereskedelmi adóját, kidolgoznak ugyanakkor egy támogatási rendszert a kiskutak megsegítésére – erről állapodtak meg a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Független Benzinkutak Szövetségének képviselői. Támogatásra azért van szükség, mert az árszabályozás miatt a kis kutaknak vagy egyáltalán nem, vagy csak minimális hasznuk keletkezik.
 

Holtankoljak.hu: nyárig is kitartanak itthon a stratégiai kőolajkészletek

Tudósítónktól: az új üzemanyag-szabályok bedönthetnek egy ágazatot Szlovákiában

Orbán Viktor: fokozatosan leállítjuk az ukrajnai gázszállításokat

Orbán Viktor: fokozatosan leállítjuk az ukrajnai gázszállításokat

A szerdai kormányülésen előterjesztést tesz a miniszterelnök. Orbán Viktor közölte: Ukrajna 30 napja blokkolja az olajszállítást hazánk felé a Barátság kőolajvezetéken, a magyar kormány szerint Ukrajna politikai okokból nem indítja újra a korábban megtámadott létesítmény működését.
Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
 
2026.03.25. szerda, 18:00
Csiki Varga Tamás
a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője
Tárgyalások indultak, de tovább szólnak a fegyverek, Trump különleges erőket mozgósít - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Tárgyalások indultak, de tovább szólnak a fegyverek, Trump különleges erőket mozgósít - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Különleges erőket és elit deszantosokat vezényel Donald Trump amerikai elnök a Közel-Keletre, miközben arról beszélt tegnap is, hogy elkezdtek tárgyalni Iránnal a háború lezárásáról. Teherán továbbra is azt állítja: nincs semmilyen tárgyalás. Izrael átfogó szárazföldi hadjáratot kezdett Libanon területén, minden jel arra mutat, hogy megszállják az ország déli részét. Az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia közben komolyan mérlegeli, hogy beszéllnak a háborúba Izrael és Amerika oldalán, mivel Teherán folyamatosan támadja a területüket. Közben iráni és amerikai oldalról is megjelentek konkrét tervek arra vonatkozóan, hogy képzelik el a felek a háború lezárását. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború keddi fejleményeivel.

Vészjósló találkozó a Távol-Keleten: Lukasenka és Kim Dzsongun egyezkedik, Oroszország a háttérben óriásit nyerhet ezzel

Vészjósló találkozó a Távol-Keleten: Lukasenka és Kim Dzsongun egyezkedik, Oroszország a háttérben óriásit nyerhet ezzel

Észak-Koreába látogatott Aljakszandr Lukasenka, ahol tárgyalásokat folytatott Kim Dzsongunnel.

Trump's 15-point plan passed to Tehran as Iran says US is 'negotiating with itself'

Trump's 15-point plan passed to Tehran as Iran says US is 'negotiating with itself'

Iran has received the plan according to reports from Pakistan, which is acting as an intermediary. An Israeli minister tells the BBC that Iran is "probably" unlikely to agree to it.

