Erre az ingatlantípusra lehet a legnagyobbat alkudni

Jelentősen nőtt az alku lehetősége a 2025 decemberétől 2026 februárjáig terjedő időszakban a vizsgált lakóingatlanok piacán, átlagosan 5,9 százalékkal kevesebb volt a végső szerződéses ár az irányárnál – ismertette az OTP Ingatlanpont által közvetített ingatlanokra vonatkozó elemzés eredményeit Valkó Dávid, vezető elemző az InfoRádióban.

Kiemelte, hogy az őszi hónapokban, a most vizsgált időszakot megelőző három hónapban átlagosan 4,9 százalékot lehetett még csak alkudni. Ebből látszik, hogy egyértelmű összefüggés van a lakóingatlan-forgalom, a keresleti volumen és az alkupozíció között. Év végére lecsengett a szeptemberi-októberi Otthon Start Program-os „roham”, kisebb volt a kereslet, így többet voltak hajlandók az eladók engedni az árból.

Budapesten lehet a legkevesebbet alkudni, ott 2,9 százalék volt a különbség

– magyarázta Valkó Dávid.

Ismertette, ahogyan haladunk a kisebb települések felé, úgy nő az alkupotenciál. A nagyobb városok esetében 4,1 százalékot, a kisebb városoknál 6,6 százalékot lehet alkudni. Hagyományosan a községekben a legnagyobb az alkupotenciál, 8,4 százalékos. A vezető elemző hozzátette, itt jellemzően családi házas ingatlanokról van szó.

A családi házak piaca „nagyon nehezen árazható”, és rendkívül heterogén, forgalmuk pedig hektikus, ennélfogva ott lehet a legtöbbet, 7,6 százalékot alkudni. A téglaépítésű társasházi lakásokra átlagosan 3,9 százalékot lehet alkudni, a legkevesebbet pedig a panellakásokra, 2,3 százalékot – mondta el a vezető elemző.

A háromhavi rekordok kapcsán megjegyezte, a legtöbbet a téli hónapokban egy Veszprém vármegyei község 60-as években épült, felújítandó családi házánál lehetett alkudni. Ezt a házat 10 millió forintért hirdették meg, és alig két hónapon belül elkelt, 4 millió forintért. Hasonló helyzet állt elő egy Csongrád vármegyei városban is, ahol egy felújítandó családi házat 85 millió forint helyett 35 millió forintért tudtak megvásárolni.

Felújítandó családi házaknál lehet a legnagyobb árengedményt elérni

– szögezte le Valkó Dávid.

Hozzátette, olyan esetek is előfordulnak, amikor az irányárnál drágábban kelnek el az ingatlanok, tehát a vevőjelöltek jó eséllyel egymásra licitálnak. A prímet egy borsodi nagyváros 100 éves, felújítandó lakása vitte, amit 32 millió forintos irányárral hirdettek meg, és bő egy hónap után 40 millióért sikerült eladni. Emellett egy Baranya megyei panellakás esetén volt még példa 10 százalékos feletti áremelkedésre, 36 millió forint helyett közel 40 millió forintért tudtak eladni egy lakást.

Év elején mindeközben beindult a forgalom, bár januárban a nagy havazás miatt még kevésbé, de február már egy jóval erősebb forgalmat mutatott. A tavaszi beindulás vélhetően visszafogja az alkupotenciált, az alkulehetőségeket. Ugyanakkor a drágább budapesti panellakótelepeken bővülhet az alku tere. Itt az Otthon Start Programos új lakásprojektek nagy versenyt jelentenek. A vezető elemző emlékeztetett: ezek a másfél millió forintos négyzetméterárat nem elérő lakásokat jelentik. A vevőknek így érdemes a legdrágább budai oldali, vagy XIII. kerületi panellakásokhoz „bátrabban viszonyulni” az alku szempontjából – tette hozzá Valkó Dávid.