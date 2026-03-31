ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.52
usd:
337.97
bux:
121308.97
2026. március 31. kedd Árpád
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lakás és/vagy ház vétele és eladása.
Nyitókép: Getty Images/sakchai vongsasiripat

Szakértő: közel a plafon, lassabban nőnek az árak az ingatlanpiacon

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó
ELŐZMÉNYEK

2026 első negyedévében mérséklődött az áremelkedés üteme az ingatlanpiacon országosan és Budapesten is. A fővárosban a tavalyi utolsó negyedévi 23 százalékról 17 százalékra lassult az éves drágulás, míg országosan 21-ről 18 százalékra – mondta az InfoRádióban Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

Ez a drágulás még mindig jóval magasabb, mint a sokéves átlag, de látszik a trend, hogy az árnövekedés fokozatosan lassul – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője az InfoRádióban, hozzátéve: ez nem azt jelenti, hogy árcsökkenés van, hanem csak azt, hogy egyre kisebb mértékben tudnak tovább emelkedni a lakásárak.

Voltak területi eltérések is. A lassulás ellenére például Szolnokon és Szekszárdon még így is bőven átlag feletti volt a drágulás, de ez inkább egy korrekciós hatásnak lehet a következménye. Valószínű, hogy a korábban Budapestről indult árrobbanás, ahogy továbbgyűrűzött, most érte el ezeket a városokat – hangsúlyozta a szakértő.

Ami viszont érdekesebb, az Szeged példája, ami a második legdrágább megyeszékhelyünk lett.

„Hiszen ott, ha nem csak egy évet nézünk, hanem két-három évet, akkor a korábbi egyetemi központi szerepkör mellé bejött az autóipari fejlesztés. Ennek hatására Szeged az ársorrendben is sokkal előrébb tudott kerülni. Olyan városokat utasított maga mögé, mint Győr, Veszprém, Székesfehérvár, hagyományosan a legdrágább megyeszékhelyeinket, így mostanra Debrecen mögött Szeged a második legdrágább megyeszékhelyünk” – mondta.

A kérdésre, hogy melyek voltak azok a települések és vármegyék, ahol jóval az átlag alatti volt az árnövekedés, kifejtette:

két vármegyét kell kiemelni, Somogyot és Zalát, ahol csak 6-6 százalékkal drágultak az ingatlanok átlagosan.

Előbbi esetében már korábban megtörtént egy nagyon jelentős áremelkedés a Balaton-parti ingatlanfejlesztéseknek köszönhetően, onnan már nem tudtak az elmúlt egy évben sokkal tovább emelkedni az árak, és az utóbbi esetében részint a Balaton hatása érvényesülhet, másrészt pedig akár a kínálat szerkezetében is történhettek olyan változások, hogy most kevesebb drága vízparti új építésű projekt van a kínálatban, és szemben mondjuk a Balatontól távolabbi, olcsóbb, akár rosszabb állapotú ingatlanoknak az aránya növekedhetett, ami csökkenti az árnövekedési dinamikát – fejtette ki.

A kérdésre, hogy alapvetően mi az oka annak, hogy lassult a növekedés, elért-e egy plafonhoz, ahol már nincs tovább, a szakértő azt mondta: ez részben így van, mert

tavaly bőven a sokéves átlag felett drágultak az ingatlanok, szinte kétszerese volt a drágulás a sokéves átlagnak.

„Innen eleve nehezebb tovább menni, hiszen reálértéken is a mindenkori maximumok körül vagyunk, ugye ez az inflációhoz képest mért árszint” – mondta a szakértő, hozzátéve: emellett a kínálat is elkezdett bővülni, egyre több új projektet jelentenek be, indítanak el és kezdik el az értékesítést. És

ha Budapestet nézzük, akkor ott az Otthon Start program másfél milliós négyzetméterár-korlátja is gátat szab a további drágulásnak, hiszen a fővárosban a kínálati árakban elértük a másfél milliós négyzetméterárat. Ez most a budapesti átlagos kínálati ár,

és innen jóval nehezebb tovább növekedni amiatt, mert egyébként a kereslet háromnegyede még a fővárosban is az Otthon Start-kompatibilis lakásokra irányul, tehát valahol a kínálatnak is ehhez kell alkalmazkodnia. Úgyhogy ez is abba az irányba hat, hogy lassuljon a következő hónapokban, a következő negyedévekben is az árnövekedés – mondta az InfoRádióban Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Szakértő: közel a plafon, lassabban nőnek az árak az ingatlanpiacon

ingatlanpiac

lakásárak

árnövekedés

ingatlanárak

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Szakértő: közel a plafon, lassabban nőnek az árak az ingatlanpiacon

Szakértő: közel a plafon, lassabban nőnek az árak az ingatlanpiacon
2026 első negyedévében mérséklődött az áremelkedés üteme az ingatlanpiacon országosan és Budapesten is. A fővárosban a tavalyi utolsó negyedévi 23 százalékról 17 százalékra lassult az éves drágulás, míg országosan 21-ről 18 százalékra – mondta az InfoRádióban Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.
Olaj, gáz? – Más fontos nyersanyagok is a Közel-Keleten rekednek most

Olaj, gáz? – Más fontos nyersanyagok is a Közel-Keleten rekednek most

A Hormuzi-szoros lezárása miatt jelenleg hélium és alumínium sem jut ki a térségből. Tatár Mihály, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője az InfoRádióban elmondta: a válság nagyon sok alaptermék árát befolyásolja – a vegyipar különösen érintett –, Európának pedig ázsiai beszerzőkkel kell versenyeznie ugyanazokért a szállítmányokért.
 

Dróntalálat ért egy Dubajban horgonyzó tankhajót

Robbanások Jeruzsálemben és Teheránban

Jól kezdett a forint, az iráni háború hírei rángatják a piacot

Hortay Olivér: nem okoz fennakadást a hazai gázellátásban a Török Áramlat nyári leállítása

Franciaországban börtönt kapott egy elfogott orosz tankhajó kapitánya

Teherán vámot szedne a Horluzi-szorosban

Irán újabb kulcsemberét likvidálták – hivatalos

VIDEÓ
A Kutyapárt már régen nem viccpárt. Nagy Dávid, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest főváros, 12. számú egyéni választókerület
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.31. kedd, 18:00
Dobrev Klára
a Demokratikus Koalíció elnöke, a párt választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Alig indult el a nap, máris ütnek egy magyar részvényt!

Alig indult el a nap, máris ütnek egy magyar részvényt!

Ázsiában negatív hangulatban telt a kereskedés ma reggel, Európában pedig szintén többnyire negatív a hangulat, noha nemrég olyan hírek érkeztek, hogy már a Hormuzi-szoros újranyitása nélkül is befejezné a háborút az USA. Eközben a magyar tőzsdén ütik a CIG Pannóniát, miután kiderült, hogy a vállalat nem fizet osztalékot. Ma kifejezetten sűrű lesz a menetrend: itthon a februári ipari termelői árak és a januári kereseti adatok jelennek meg.  Európában a német kiskereskedelem, a francia infláció, a német munkanélküliség és az eurózóna infláció lesz fókuszban. Az Egyesült Államokból az FHFA házárindex, a chicagói beszerzésimenedzser-index és a Conference Board fogyasztói bizalmi mutató érkezik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Durva, mi derült ki az amerikai védelmi miniszterről: az iráni háborún akarhatott milliókat kaszálni

Durva, mi derült ki az amerikai védelmi miniszterről: az iráni háborún akarhatott milliókat kaszálni

A kiszemelt alap olyan cégekbe fektet, amelyek kifejezetten a geopolitikai feszültségek növekedéséből profitálhatnak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu says military aims in Iran 'beyond halfway' complete, as Kuwaiti oil tanker hit in Dubai

Netanyahu says military aims in Iran 'beyond halfway' complete, as Kuwaiti oil tanker hit in Dubai

Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 31. 09:36
Egyre jobban eladósodik az orosz állam
2026. március 31. 09:12
Jól kezdett a forint, az iráni háború hírei rángatják a piacot
×
×