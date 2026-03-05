ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.49
usd:
334.02
bux:
125098.25
2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
(EDITORS NOTE: Best quality available.) Smoke rises from Jebel Ali port after an Iranian missile attack in Dubai, United Arab Emirates, on Sunday, March 1, 2026. Iran launched an unprecedented wave of airstrikes in the region in response to US and Israeli strikes starting Saturday, targeting American bases and fracturing the emirates long-held image of a haven in a tough neighborhood. Photographer: Christopher Pike/Bloomberg via Getty Images
Nyitókép: Bloomberg

Szakértő az iráni háborúról: a civil légi közlekedés zavaraira most nincs igazi pótmegoldás

Infostart / InfoRádió - Exterde Tibor
ELŐZMÉNYEK

Most nem csupán útvonalak estek ki és három kulcsfontosságú légitársaság szünetelteti a járatait, hanem egyszerűen légtérzár van – mondta Varga G. Gábor, az Egek Ura blog alapító-szerkesztője az InfoRádióban, hozzátéve: amikor a működés leáll, szinte semmi sem repülhet.

Továbbra is komoly fennakadások vannak a légi közlekedésben, a közel-keleti térségben a legtöbb társaság leállította járatait, leginkább mentesítő járatok indulnak a hazatérni szándékozó, térségben rekedt turistákért.

Varga G. Gábor légiközlekedési szakértő, az Egek Ura blog alapító-szerkesztője az InfoRádióban elmondta: a helyzet körülbelül úgy írható le, hogy

az Európa és Ázsia közötti légiforgalom 20-25 százaléka kiesett a globális rendszerből,

ennek következtében mindazon légitársaságok járatai, amelyek biztosítják ezt az összeköttetést, telítettséggel üzemelnek. Ha valaki ma Európába szeretne jönni például Délkelet-Ázsiából, ez gyakorlatilag lehetetlen, vagy csak aranyáron valósulhat meg.

Kiemelte: a légiközlekedésben mindig vannak kerülőutak, de a probléma nem pusztán az útvonal kiesése, hanem a kapacitások, illetve a repülőgépek ellehetetlenülése.

„Azáltal, hogy a három legnagyobb közel-keleti bázisú légitársaság üzemeltetése leállt, és ki tudja, mikor indul újra, gyakorlatilag a kapacitás esett ki a rendszerből, nem tudnak közlekedni azok a repülőgépek, amelyekkel utasokat lehetne szállítani” – rögzítette.

Hogy más társaságok bármennyi pénzért, akár horroráron nem szállhatnának-e be most, arról azt mondta: ez elméletileg lehetséges, jogilag viszont nagyon nehezen.

„Ha azt feltételeznénk, hogy hosszú távra marad a helyzet, a három érintett társaságnak az lenne az érdeke, hogy valamely más viszonylatokban, mint ami Dubaj–Európa vagy Dubaj–Ázsia, beállítsa a több százmillió dollárt érő repülőgépeit, és ott termeljen árbevételt. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy

a pótmegoldásokhoz kormányközi megállapodásokat kell kötni, ennek jogi feltételei vannak, rendkívül bonyolultan kivitelezhető dolog, amit három hétért valószínűleg nem érdemes tető alá hozni”

– mutatott rá. Ha a háború több évre elhúzódik, akkor ezen nyilván dolgozni fognak, de ő jelen pillanatban úgy látja, ez csak elméleti lehetőség.

A társaságok háborús kockázatáról szólva elmondta, minden légitársaságnál vannak járattervező részlegek, ahol a kockázatelemzés is munka, ahogy a jogi megfelelőség biztosítása is.

„A jogi megfelelőség részeként kormányokkal, hatóságokkal kell tartani a kapcsolatot, biztosítani kell, hogy a megfelelő repülési engedélyek rendben legyenek, ezen kívül jelen pillanatban a legfontosabb, hogy elemzik a biztonságpolitikai információkat, és ennek megfelelően döntenek arról, hogy egy adott területre üzemelnek vagy sem, illetve hogy egy adott légtéren egy járat átrepülhet-e" – ecsetelte.

Két dolog viszont nem sérülhet:

  1. az utasbiztonság
  2. a drága repülőgépek.

Ebben a koordináta-rendszerben kell megtalálni azt a pontot, hogy egy járat üzemeljen, és ha ezt nem sikerül, akkor egy adott útvonalon a járat nem fog üzemelni.

És most nem is csak útvonalról van szó;

a társaságok bázisa van olyan területen, ahol légtérzár, vagyis repülési tilalom van,

Varga G. Gábor szerint teljesen nyilvánvaló, hogy az érintett légitársaságok gyakorlatilag a légtérzár idejére a teljes üzemelésüket le kell hogy állítsák, ez történik az Egyesült Arab Emírségekben és Ománban is, azzal a kivétellel, hogy nagyon szigorú limitációk mellett néhány járat működését, üzemeltetését engedélyezték a hatóságok kormányzati egyeztetéssel annak érdekében, hogy a térségben rekedt, különböző állampolgárságú utazókat haza tudják menekíteni.

Arról is beszélt, hogy a mostanihoz hasonló helyzetben milyen kötelességei vannak egy pilótának.

„Alapvetően ennyire direkt döntési helyzetbe egy pilóta nagyon ritkán kerül, hiszen a járattervezési részlegnek épp az a feladata, hogy ezt megakadályozza.

Nem lehet egy pilóta látókörében ballisztikus rakéta például, ha ilyen történik, az már egy katasztrófahelyzet széle”

– tisztázta Varga G. Gábor. Hozzátette: a repülési magasság egyébként hadászati szempontból no-go zóna.

De van kivétel: felidézte, hogy egy azerbajdzsáni repülőgép ismeretlen okokból lezuhant valahol az orosz térségben – kiderült, hogy egy orosz légvédelmi rakéta találta el. Ilyenkor a pilóta Varga G. Gábor szerint nagyon limitált lehetőségekkel rendelkezik, nem tudja megvédeni a repülőgépét.

Az utasok hazaszállítására protokoll is van: amikor államok által koordinált és társaságok által szervezett hazaszállításról van szó.

„Nők, gyerekesek, idősek, betegek, utánuk mindenki más. A gyakorlatban pedig úgy van, hogy mindig a gyorsabb, az élelmesebb, a leleményesebb utas tud felkerülni egy járatra”

– tette hozzá.

S hogy mit hoz a jövő? Varga G. Gábor szerint elsősorban azt kell figyelni, hogy mikor mondja Donald Trump amerikai elnök vagy Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, hogy vége van, illetve hogy az iráni térségben mit mondanak a titkosszolgálati jelentések, s mikor mondja az iráni fél, hogy garantálja a légtér biztonságát.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Szakértő az iráni háborúról: a civil légi közlekedés zavaraira most nincs igazi pótmegoldás

irán

repülés

varga g. gábor

egek ura

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: az iráni háború fenyegetheti a forintárfolyamot és az alapkamatdöntéseket is befolyásolhatja

Szakértő: az iráni háború fenyegetheti a forintárfolyamot és az alapkamatdöntéseket is befolyásolhatja
Az elmúlt hónapokban elég jó folyamatokat láttunk az inflációban, de a közel-keleti helyzet jelenthet kockázatokat – mondta Árokszállási Zoltán, az MBH elemzési centrumának vezetője az InfoRádióban.
 

Irán átvette az irányítást a Hormuzi-szoros fölött, új szabályokat jelentett be

Újabb országot támadott meg Irán

Elemző: úgy tűnik, a rezsimváltás elmarad Iránban, de az új vezetés gyengébb lesz

Izrael fokozatosan megnyitja légterét az induló járatok számára is

Orbán Viktor: Magyarország készültségben!

Donald Trumpnak nincs szüksége a kongresszus jóváhagyására a háború folytatásához

Amerikai szakértők: Oroszország bizonyos szempontból nagyot nyer az iráni háborún

Szárnyaló árak, inflációs nyomás, újabb támadások – percről percre az iráni háború hírei

Czepek Gábor: már csak az engedélyezés hiányzik a Barátság újraindulásához az Ukrtransznafta szerint

Czepek Gábor: már csak az engedélyezés hiányzik a Barátság újraindulásához az Ukrtransznafta szerint

Megtartotta első ülését a Barátság kőolajvezeték leállítása miatt létrehozott magyar bizottság. A következő lépésekről Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese, a tárca parlamenti államtitkára számolt be. Elmondta azt is, hogy rövid határidőt szabtak Ukrajnának.
 

Megjelent a kormányhatározat az Ukrajnába induló magyar küldöttségről

Orosz gázszállítások leállítása – újabb információkat közölt Moszkva

Energiaexport-tilalom lép érvénybe
Kormányinfó

Energiaexport-tilalom lép érvénybe

Ingyenes marad az agrárium öntözővize, 154 ezer forint lesz pontosan a tanárok extra juttatása, a szakképzésnek is jut. 250 ezer tonna kőolajat szabadított fel a kormány. Íme, Gulyás Gergely és Vitályos Eszter friss bejelentései.
VIDEÓ
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.05. csütörtök, 18:00
Wéber Gábor
Forma–1-es kommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vége van: befellegzett Ukrajna gyorsított EU-csatlakozásának

Vége van: befellegzett Ukrajna gyorsított EU-csatlakozásának

Egyértelmű üzenetet kapott az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen egy szerdai vacsorán, ahol a tagállamok képviselőinek jelentős része világossá tette: nem fogadják el a "fordított bővítés" tervét, azaz hogy először nyerjen tagsági státuszt egy ország, majd csak utána integrálják az EU döntéshozásába és támogatási rendszerébe. Ugyan ez még csak informális keretek közt hangzott így el, Brüsszelben most úgy látják, hogy az esetleges béketárgyalásoknál kihasználhatatlan kártyává vált az ukrajnai csatlakozás által megadható garancia. Ennek tetejébe most a Barátság kőolaj vezeték leállása miatt magyar vétó fenyegeti a kritikus 90 milliárd eurós ukrán hitelt is, így a soron következő - magyar választások előtti utolsó - EU-csúcson újra Ukrajna túlélése lehet a tét.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Régészeti szenzáció: erődrendszer és kivégzőhely nyomaira bukkantak Szolnok belvárosában + Videó

Régészeti szenzáció: erődrendszer és kivégzőhely nyomaira bukkantak Szolnok belvárosában + Videó

Bontás közben akadtak az újabb régészeti szenzációra Szolnokon: a Jókai utcában induló régészeti feltárás egy 16. századi erődrendszer nyomait hozhatja felszínre.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer says UK sending four fighter jets to Qatar and confirms first repatriation flight has taken off

Starmer says UK sending four fighter jets to Qatar and confirms first repatriation flight has taken off

The PM uses a news conference to defend the UK's response to the Middle East war. In Iran, explosions are seen across Tehran after US-Israeli strikes, while Israel reports new Iranian attacks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 5. 13:36
Szakértő: az iráni háború fenyegetheti a forintárfolyamot és az alapkamatdöntéseket is befolyásolhatja
2026. március 5. 13:14
A hibázó vállalkozók hónapokra kieshetnek a piacról – ellenőrzés indult
×
×