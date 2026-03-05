A hibázó vállalkozók hónapokra kieshetnek a piacról – ellenőrzés indult

A biztosítási fedezet ellenőrzését tervezési tevékenység esetén a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara, míg kivitelezői tevékenység esetén a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara végzi, évente legalább egy alkalommal.

A közleményben Kozma Gábor, az Insura vezérigazgatója kifejtette: a hozzájuk érkező információk szerint a napokban megkezdődött a biztosítási szerződések ellenőrzése,

a kötelességüket elmulasztó vállalkozásokat a szerződés megkötéséig, de legfeljebb 6 hónapig eltiltják a tevékenység végzésétől.

Azok a vállalkozók, akik kamarai értesítést kaptak a hiányosságról, haladéktalanul kössék meg a biztosítást és 8 napon belül jelezzék azt a kamarának, mert ennek hiányában a 6 hónapos határidő leteltét követően törlik a vállalkozást a nyilvántartásból – emelte ki.

A biztosításközvetítő jelezte azt is, hogy a tavaly életbe lépett rendelet idén januárban kapott egy nagyobb módosítást. Fontos változás, hogy a limitösszegek meghatározása már az éves nettó árbevétel alapján történik; ha a vállalkozás árbevétele változott, a felelősségbiztosítás évfordulójára módosítani kell a biztosítási összegeken.

Az Insura.hu felidézte: bár a tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás csak tavaly vált kötelezővé, szakértők már ezt megelőzően is javasolták a megfelelő limitösszegekkel rendelkező felelősségbiztosítás megkötését az építőipari szolgáltatók számára.