2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
Hungarian and Ukrainian flags flutter together in the wind.
Nyitókép: Getty Images

Kijevben bekérették a magyar ügyvivőt

Infostart

Az ukrán vezetés részleteket akar megtudni a Moszkvában szabadon engedett két hadifogollyal kapcsolatban.

Az ukrán külügyminisztérium bekérette Magyarország kijevi ügyvivőjét, miután Oroszország bejelentette, hogy két hadifoglyot Magyarországnak ad át. Kijev szerint nem kaptak hivatalos tájékoztatást az érintettekről, ezért hiteles adatokat és hozzáférést kérnek a szabadon engedett foglyokhoz. Az ukrán külügyminisztérium arra kéri Magyarország ukrajnai ügyvivőjét, hogy szerezzen be megbízható adatokat azokról a hadifoglyokról, akiket Oroszország átadott Magyarország számára. – írja az Index, az Ukrinform hírügynökség jelentésére hivatkozva.

A tárca hangsúlyozta, hogy az ukrán fél nem kapott hivatalos információt arról, pontosan kiket engedtek szabadon. Emiatt a minisztériumba bekéretik Magyarország ideiglenes ügyvivőjét, hogy hiteles adatokat kérjenek az ügyről. Emellett Ukrajna hozzáférést is kér azokhoz a személyekhez, akiket állítólag átadtak.

„Az ukrán fél folyamatosan dolgozik ezen minden lehetséges fórumon, és együttműködik minden olyan szereplővel, aki hozzájárulhat embereink kiszabadításához.

Ugyanakkor kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy Moszkva és Budapest nem először használja fel manipulációra a hadifoglyok érzékeny kérdését” – közölte a minisztérium.

A tárca szerint különösen cinikus, amikor a foglyok szabadon bocsátásának ügyét a választások előtti politikai kommunikáció részévé teszik, illetve alkualapként használják a Kremllel való kapcsolatokban. „Azok az államok, amelyek valóban őszintén segítik Ukrajnát a foglyok kiszabadításában és az emberi élet védelmében, nem kísérik humanitárius erőfeszítéseiket

ilyen jellegű politikai PR-ral és politizálással.

Az emberi életnek kell a legnagyobb értéknek lennie” – hangsúlyozták.

